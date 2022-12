Avatar: The Way of Water วิถีแห่งสายน้ำที่วนกลับมาอีกครั้ง

รอคอยกันอย่างยาวนานทศวรรษ ในที่สุด เหล่าชาวผองเพื่อนแพนโดร่าสีฟ้าก็กลับมาเจอชาวโลกอีกครั้งกับ Avatar: The Way of Water หรือ Avatar 2 จากฝีมือการกำกับของ เจมส์ คาเมรอน (James Cameron) ที่ยังได้ตัวละครชุดเดิมอย่าง เจค ซัลลี (Jake Sully) ที่นำแสดงโดย แซม เวิร์ธธิงตัน (Sam Worthington) และ เนติรี (Neytiri) ของ โซลอี ซัลดานา (Zoe Saldaña) ที่เตรียมผจญภัยครั้งใหม่ในฐานะที่เติบโตเป็นพ่อแม่คน

ถ้าย้อนกลับในปี 2009 ปฐมบทของ Avatar เป็นหนังที่สร้างประวัติศาสตร์โลกภาพยนตร์มากมายทั้ง รายได้ที่มากที่สุดจนถึงตอนนี้ 2,922,917,914 เหรียญสหรัฐ หรือเงินบาทไทยก็ราว ๆ 1.016 แสนล้านบาท แต่ในช่วงที่ Avengers: Endgame ฉายในปี 2019 ได้ทำลายสถิติรายได้ของพวกเขาได้จนแซงขึ้นอันดับ 1 บนตาราง Box Office ถึงกระนั้นก็มีการนำ Avatar 1 กลับมาฉายในประเทศจีนเมื่อ 2021 จนรายได้แซงกลับขึ้นที่ 1 ของโลก อีกครั้ง แถมช่วงภาค 2 กำลังจะเริ่มเข้าฉาย ก็ได้กลับมา re-released อีกครั้งช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ก็สามารถโกยรายได้ทั่วโลกไปอีก 76 ล้านเหรียญสหรัฐ ก็จนไม่รู้จะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนกัน

ในส่วนของเนื้อหาภาค 2 จะมีการเน้นไปที่ครอบครัว เจค (Jake) และ เนติรี (Neytiri) ที่กำลังเจอปัญหายุ่งยาก ในดาวแพนดอรา โดยที่พวกเขามีชีวิตรอดจากการต่อสู้ และ ต้องอดทนกับความสูญเสียหลายอย่าง รวมถึงการร่วมมือกับกองทัพชาวนาวีในการปกป้องโลกของพวกเขา เราจะได้เห็นความสวยงามของดาวแพนโดร่า กับดินแดนชายฝั่ง และ ใต้น้ำของดาวอันแสนสวยงามแห่งนี้ นอกจากจะได้เห็นภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้ว ยังจะได้เห็นพวกเขาเน้นวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวนาวีด้วย

คนที่ออกมาเปิดเผยเนื้อหาในคราวนี้ก็คือ จอน แลนโด (Jon Landau) โปรดิวเซอร์คนเดิมของภาพยนตร์เรื่องนี้ ที่ได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Total Film ว่า “เมื่อคุณเดินทางไปถึงบริเวณแนวปะการัง มีกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า Metkayina เหล่าครอบครัวของ The Sullys พวกเขาจะไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่พวกเขาคุ้นเคยอย่างป่าฝนต่อไปแล้ว พวกเขาจะเป็นเหมือนปลาที่โผล่พ้นออกมาจากน้ำ ไม่ใช่แค่สภาพแวดล้อมเท่านั้น แต่เป็นในเรื่องของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน”

ซึ่งถ้าเราสังเกตในตัวอย่างหนังที่ปล่อยออกมาจะมีลูก ๆ ของครอบครัวตัวดำเนินเรื่องถึง 5 คน โดย 3 คนมาจากสายเลือดของพวกเขาคือ เนเทยัม (Neteyam), โลแอค (Lo’ak) และ ทุกติเรย์ (Tuktirey) รวมถึง 2 คนที่ถูกรับเลี้ยงมาคือ คิริ (Kiri) ที่เป็นเผ่าชาวนาวี และ สไปเดอร์ (Spider) ที่เป็นมนุษย์ ซึ่งพวกเขาจะมีส่วนในการดำเนินเรื่อง หรือบทบาทจะมากแค่ไหน ต้องมาลุ้นกันอีกที

อีกทั้งภาคนี้ยังได้นักแสดงชั้นนำเข้ามาเสริมทีมให้น่าสนใจ เคท วินสเล็ต (Kate Winslet) ที่จะมาเป็นชาวนาวี พร้อมกับ คลิฟฟ์ เคอร์ติส (Cliff Curtis), โจเอล เดวิด มัวร์ (Joel David Moore), มิเชล โหยว (Michelle Yeoh) และ เอ็ดดี ฟัลโก (Edie Falco) รวมกับนักแสดงนำหลักจากภาคแรกที่มี แซม เวิร์ธธิงตัน (Sam Worthington), โซลอี ซัลดานา (Zoe Saldaña), ซีกอร์นีย์ วีเวอร์ (Sigourney Weaver) และ สตีเฟน แลง (Stephen Lang)

ในส่วนของเบื้องหลังการถ่ายทำนั้นที่มีคำถามมากมาย Avatar ที่มักถ่ายทำที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นหลัก ว่าทำไมถึงถ่ายทำยาวนานนัก การใช้เวลาถึง 13 ปี ก่อนจะเข้าคิวฉายกับภาพยนตร์ 1 เรื่อง ความคาดหวังก็ย่อมถาโถมมาอย่างแน่นอน มาดูความลำบากตรากตรำกันของหนังเรื่องนี้กัน

โดยภาค 2 เริ่มถ่ายอย่างเป็นทางการในปี 2016 แต่ก็ยังไม่ได้เต็มรูปแบบมากนัก จนกระทั่งปี 2017 พวกเขาได้เริ่มงาน Motion Capture (โมชั่นแคปเจอร์) หลังจากไม่นานก็การประกาศว่าจะมี Avatar อีก 4 ภาค ซึ่งแพลนเดิม ภาค 2 นั้นตั้งใจจะฉายช่วง ธันวาคมปี 2017 (2018 และ 2019 โดยประมาณเผื่อมีอะไรผิดพลาด) จนสุดท้าย เจมส์ คาเมรอน ก็มีการพูดถึงความล่าช้าครั้งนี้ว่าคือ “กระบวนการเขียนบท” ที่ทำให้หนังต้องเลื่อน แต่มีข้อสังเกตที่พวกเขาเลื่อนเพราะไม่อยากปะทะกับ Star Wars: The Last Jedi จากที่จะฉายกลางปี ต้องไปปลายปี สุดท้ายก็ไม่ได้ฉายอยู่ดี

หลังจากนั้นก็ได้ฤกษ์แล้วคือ เดือนธันวาคม 2020 แต่ก็มีเหตุอันตรธานทางธุรกิจอีก เมื่อ Disney บอกขอเลื่อนไปเป็น ปี 2021 หลังจากที่พวกเขาเข้าซื้อกิจการของ Fox มิหนำซ้ำยังเจอกับสภาวะโรคระบาดจากโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบทุกอุตสาหกรรม ทำให้หนังต้องเลื่อนมาฉายเดือนธันวาคม 2022

จากการถ่ายทำที่มีเหตุให้ต้องไม่ได้ทำตามกำหนดมาตลอด เรื่องนี้ เจมส์ คาเมรอน (James Cameron) เคยกล่าวผ่าน The New York Times ในปี 2021 ไว้ว่า “ผมก็มีความกังวลเล็กน้อยว่า ตัวเองจะยืดยาวมากจนเกินไป ในโลกยุคใหม่ที่อะไรก็เร็วเสียเหลือเกิน กับ Avatar 2 ที่ผ่านมา 12 ปี ต่อจากนั้น ผมว่าผมคิดถูกนะ ที่โยนตัวอย่างครั้งแรก และ พวกเราได้ถึง 148 ล้านวิว ภายใน 24 ชั่วโมง”

มากกว่านั้นในด้านทุนสร้างของ Avatar: The Way of Water มีการรายงานว่าใช้ถึง 250 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยที่ยังไม่รวมค่าการตลาดเสียด้วยซ้ำ อาจจะกลายเป็นหนังที่ใช้การถ่ายทำแพงที่สุดตลอดกาลเลยก็ว่าได้ ถึงแม้ว่าจำนวนเงินในยุคสมัยใหม่บางคนอาจจะมองว่าไม่ได้แปลกใหม่อะไร โดยมีการคาดการณ์ว่า Avatar 2 ถ้าอยากจะได้กำไรพวกเขาจะต้องทำเงินถึง 750 ล้านเหรียญสหรัฐ ถึงจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เสียไปทั้งหมดของ 20th Century Studios รวมถึงทุนจาก Disney แถมภาค 3 ก็มีการ post-production ไปแล้วรวมถึงภาค 4 ที่ถ่ายไปส่วนหนึ่ง ที่เตรียมแผนจะฉายทุกๆ 2 ปีคือ 2024, 2026 และ 2028 ซึ่งจะได้ไปต่อหรือไม่ก็ต้องมาจากรายได้ของภาคนี้นี่เอง

และเพื่อตอกย้ำเรื่องแฟนหนังให้มั่นใจในแง่รายได้ตัวของ ผู้กำกับ เจมส์ คาเมรอน (James Cameron) ได้กล่าวอย่างมั่นใจผ่าน GQ ถึงขั้นแตกหักกับผู้บริหารสตูดิโอที่ไม่เชื่อมือเขา “ผมขอพูดอะไรหน่อยแล้วกัน ผมไม่เคยพูดเรื่องธุรกิจอะไรกับใครเลยนะ ผมคิดว่าหนังเรื่องนี้ จะต้องได้กำไรเป็นกอบเป็นกำ และเมื่อถึงตอนนั้น มันอาจจะช้าไปที่คุณหลงรักหนังเรื่องนี้ ดังนั้น ตอนนี้คุณต้องรักหนังเรื่องนี้เลยเดี๋ยวนี้ แล้วกว่าที่ผมมาถึงจุดนี้ได้ แต่ก็ดันมีผู้บริหารสตูดิโอบางคนดันสติแตก แล้วด่าผม ผมเลยบอกออกจากออฟฟิศผมไปเดี๋ยวนี้ แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหลังจากนั้น”

ดังนั้นใครที่รอดู Avatar: The Way of Water วิถีแห่งสายน้ำ เตรียมกำเงินรอจองบัตรได้เลย เตรียมฉายในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศไทย (ฉายก่อนอเมริกา 1-2 วัน) โดยความยาวของหนังจะอยู่ที่ 3 ชั่วโมง 10 นาที มากกว่า Avatar ภาคแรก เกือบ 30 นาที ซึ่งถ้าใครไม่อยากพลาดฉากสำคัญก็ควรจะทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย หรือถ้าใครอาจจะลืมเนื้อหาภาคแรกไปแล้ว คุณก็สามารถไปตามทบทวนเรื่องราวได้ที่สตรีมมิ่ง Disney+Hotstar จะได้ไม่พลาดรายละเอียดที่สำคัญก่อนดูภาคใหม่

Main, Hero and Featured images: 20thcenturystudios

