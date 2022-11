Black Panther 2 ทบทวนความทรงจำก่อนเข้าโรงหนัง

Black Panther: Wakanda Forever ปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์ออกมา 2 ตัวอย่างที่พอให้เห็นเนื้อหาว่าจะมีการไปในทิศทางแบบไหน เพราะหลังจากการเสียชีวิตของ แชดวิก โบสแมน (Chadwick Boseman) ผู้ที่รับบทเป็นกษัตริย์ ทีชัลล่า หรือ Black Panther ซูเปอร์ฮีโร่เสือดำของ Marvel Studio ก็ต่างคาดเดากันไปว่าใครจะมีบทบาทสำคัญที่จะรับช่วงต่อจากเขา

แต่พอใครหลายคนได้เห็นตัวอย่างหนังของภาคใหม่ ตัวที่ 2 จะได้เห็นบทพลังหญิงของ ชูรี ที่เป็นน้องสาวของ ทีชัลล่า ได้มีบทบาทมากยิ่งขึ้น ซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นกระแสประเด็น Woke ในโลกอินเตอร์เน็ตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้ ผู้กำกับ ไรอัน คูเกลอร์ (Ryan Coogler) ต้องออกมาชี้แจงผ่านเรื่องนี้ว่า

“เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องเอ่ยถึงว่ามีใครที่โดนผลกระทบจากการจากไปของ ทีชัลล่า มากที่สุด พวกเราก็หาคนที่เหมาะสมที่สุด มันไม่ใช่เพราะเรื่องการผลักดันพลังหญิง หรือ หน้าที่ของผู้ชาย เพราะมันเป็นเรื่องที่มาโดยองค์ประกอบภาพรวมจริง ๆ บางคนเขาก็คงความคิดว่าอยากให้คนนั้นคนนี้เล่น แต่แท้จริงเป็นตามเนื้อเรื่องที่ควรจะเป็นมากกว่า พวกเรามีการคัดนักแสดงที่น่าทึ่ง และ ผมก็อยากให้แฟน ๆ เห็นว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับ ชูรี หรือแม้กระทั่งกับ โอโคเย นาเคีย และ รามอนด้า ซึ่งเน้นย้ำว่าไม่ได้ทำให้เนื้อเรื่องกระทบอะไรแน่นอน มันจะเป็นหนังที่ดี”

โดยเนื้อหาย่อ ๆ เจ้าเสือดำ ภาค 2 จะเป็นเรื่องราวมหากาพย์ที่ดำเนินมากว่า 10 ปีไปแล้ว ในตอนนี้ MCU เฟสที่ 4 กำลังเข้าสู่ทิศทางใหม่ ๆ ซึ่งดินแดนที่ซ่อนมาอย่างยาวนานอย่าง วาคานด้า (Wakanda) ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

นำโดย ราชินีรามอนด้า,ชูรี, เอ็มบาคู, โอโคเย และ โดรา มิลาเจ (รวมไปถึง ฟลอเรนซ์ คาซัมบา) จะต้องร่วมต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศของพวกเขาจากการแทรกแซงทางอำนาจหลังการสวรรคตของกษัตริย์ทีชัลล่าในระหว่างที่ชาววาคานด้าพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะก้าวต่อไป เหล่าฮีโร่จึงต้องร่วมมือกัน ด้วยความช่วยเหลือของวอร์ด็อกนาเคีย และ เอเวอเร็ตต์ รอสส์ ในการสร้างเส้นทางใหม่ให้กับวานคานด้า ยังไม่นับรวมไปถึง นามอร์ กษัตริย์แห่งอาณาจักรลับใต้ท้องทะเล ที่โผล่ออกมา โดยที่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นตัวละครที่มาดีหรือมาร้าย

และ อีกหนึ่งตัวละครที่แฟนๆ รักเขามากที่สุดคือ อีริค คิลมองเกอร์ (ไมเคิล บี จอร์แดน) ที่เป็นตัวละครอีกตัวที่โดดเด่นมาก สร้างมาตรฐานฝั่งร้ายได้แบบถึงใจ ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าทาง มาร์เวล จะมีอะไรให้แปลกใจกับตัวละครนี้อย่างไร แต่ก็เชื่อว่าแฟนคลับหนังเรื่องนี้ คงอยากเห็นไม่ใช่น้อย ส่วนการคาดการณ์ตัวร้ายคนใหม่น่าจะมาจากดินแดนโลกใต้น้ำ เมือง Talokan ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองแอตแลนติสที่หายสาบสูญ

รวมถึงการคาดเดาถึง แชดวิก โบสแมน ที่อาจจะกลับมาด้วยเทคโนโลยี CGI อย่างที่ทีมงานจากหนัง Fast and Furious 7 ที่ชุบชีวิตตัวละครของ พอล วอค์เกอร์ อย่าง ไบรอัน โอคอนเนอร์ จนได้รับเสียงชื่นชมไปทั่วสารทิศ

ในส่วนของงานเบื้องหลังต่าง ๆ ก็มีการพัฒนา ทุ่มทุนงบสร้างที่สมน้ำสมเนื้อ โดยพวกเขาตั้งเป้าวันเปิดตัวภาคนี้ถึง 175 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยทุนสร้างยังไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ แต่คาดการณ์ว่าจะถึง 200 ล้านเหรียญ หรืออาจจะถึงระดับ 250 ล้านเหรียญเลยด้วยซ้ำ จากการรายงานของ The Hollywood Reporter ซึ่งถ้าทำได้พลังของเหล่าผองเพื่อนชาววาคานด้า จะกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้อันดับดีที่สุดเป็นอันดับสองในปี 2022 ต่อจาก Doctor Strange in the Multiverse of Madness ที่รับรายได้เปิดตัวไปถึง 187.4 ล้านเหรียญสหรัฐ

Black Panther: Wakanda Forever จะเข้าฉายที่สหรัฐอเมริกาวันที่ 11 พฤศจิกายน 2022 ส่วนของประเทศไทยจะเข้าโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ 9 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งแฟน ๆ ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง เพราะน่าจะเป็นภาคที่ความโศกเศร้า และ อารมณ์ที่หลากหลายอบอวลอย่างแน่ ทั้งการจากไปของ ทีชัลล่า และ เนื้อหาที่มีความเข้มข้นขึ้น ยังไม่นับรวมถึง Easter Egg ที่น่าจะโผล่ให้เราคาดเดากันไปต่าง ๆ นา ๆ อีกมากมาย

Hero and featured images: twitter the black panther official

