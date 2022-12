ภาพยนตร์อนิเมชั่นผจญภัย ของคน 3 รุ่น 3 วัย Disney: Strange World

สาวก Disney ฟังทางนี้ ปลายปี 2022 นี้ทาง Disney ได้ส่งหนังการ์ตูนเรื่องใหม่ ลงฉายในจอเงิน และลงฉายใน Disney+ ให้คุณไปรับชมกันได้ ทั้งครอบครัวแล้ว กับ Disney: Strange World หรือในชื่อไทยคือ ลุยโลกลึกลับ

Disney: Strange World ภาพยนตร์อนิเมชั่นเรื่องใหม่ ของทาง Walt Disney Animation Studios ซึ่งนับว่า เป็นอนิเมชั่นเรื่องที่ 61 ของทางสตูดิโอนี้ ได้ทาง Don Hall ที่ฝากผลงานเก่าไว้กับเรื่อง Big Hero 6, Raya and the last Dragon มานั่งแท่นผู้กำกับ เขียนบทโดย Qui Nguyen และได้ Roy Conli เป็นผู้อำนวยการสร้าง

อนิเมชั่นเรื่องนี้ มีเนื้อเรื่องอยู่บนดินแดนสมมุติแห่งหนึ่ง โดยมี Jaeger Clade ผู้ซึ่งเป็นนักผจญภัย พร้อมด้วยลูกชาย อย่าง Searcher Clade ที่ออกผจญภัยไปในโลก โดยทีมนักสำรวจของ Jaeger ได้เดินทางไปจนค้นพบพืช ที่ชื่อว่า Pando ซึ่งเป็นการค้นพบครั้งใหญ่ และพบว่า Jaeger ได้หายสาบสูญไป

หลังจากนั้น 25 ปี Searcher ได้แต่งงาน มีครอบครัว และลูกชาย ชื่อว่า Ethan ได้ประกอบอาชีพ เป็นเกษตรกรเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นเส้นทางชีวิตที่เรียบง่าย แตกต่างจากชีวิตวัยเด็กของเขาที่ต้องผจญภัยไปกับพ่อ เต็มไปด้วยอันตราย และความไม่แน่นอน ซึ่งอยู่มาวันหนึ่ง อดีตทีมนักผจญภัยของ Jaeger ผู้ซึ่งเป็นพ่อของ Searcher ได้กลับมาขอความช่วยเหลือจากเขา เพราะเขามีประสบการณ์การผจญภัยมากกว่าใคร แม้ Searcher จะไม่พอใจนัก แต่ก็ร่วมออกสำรวจอีกครั้ง แต่ Ethan ลูกชายได้ฟังวีรกรรมของปู่ของเขา ก็เลยแอบขึ้นยานสำรวจตามมา พร้อมกับ Legend สุนัขของบ้าน Clade ร่วมติดสอบห้อยตามมาด้วย

เนื้อเรื่องหลัก แม้จะเป็นเกี่ยวกับแฟนตาซีผจญภัย ไปในพื้นที่อันตรายที่ไม่เคยสำรวจมาก่อน แต่พล็อตหลัก และแกนกลางของเนื้อเรื่องกลับวนเวียนอยู่กับความแตกต่างทางความคิดของคน 3 รุ่น 3 ช่วงวัย ทั้งคุณปู่วัยดึก Jaeger ที่มีความกล้าหาญ มั่นใจ เต็มไปด้วยประสบการณ์ คุณพ่อวัยกลางแบบ Searcher ที่มีชีวิตอยู่ภายใต้เงาความสำเร็จของผู้เป็นพ่อมาตลอด จนสร้างวิถีชีวิตของตัวเองขึ้นมาใหม่ และวัยรุ่นเลือดร้อนอย่าง Ethan ที่กำลังอยู่ในวัยอยากรู้อยากลอง อยากผจญภัย และยังขาดประสบการณ์ ที่แต่ละคนก็มีความคิดความรู้สึกแตกต่างกัน ตามประสบการณ์ชีวิตที่เคยผ่าน แต่ทั้งหมดก็เป็นครอบครัว ซึ่งผู้เฒ่าก็อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกหลาน และรุ่นลูกหลานที่อยากได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่ อาจทำให้เราต้องกลับมามองตัวเองว่า เราได้ใส่ใจคนในครอบครัวเพียงพอหรือยัง

งานภาพสวยงาม ลื่นไหล คุณภาพคับแก้วสมกับชื่อเสียงของ Disney แม้จะไม่ได้มีการออกแบบที่แปลกใหม่ หรือเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างเดาง่าย แต่ก็เต็มไปด้วยฉากที่ใช้แสงเงา เพื่อสร้างบรรยากาศได้ดี ทั้งยังมีคาร์แรกเตอร์ดีไซน์ที่น่าดึงดูด พร้อมมุกตลก แทรกอยู่ระหว่างบทได้อย่างพอดี เรียกเสียงหัวเราะได้ในเวลาที่ต้องการ

ด้านงานเสียงและงานพากย์ ได้ทาง Jake Gyllenhaal หนึ่งในดาราเจ้าบทบาทจากฮอลลีวูด มาให้เสียงเป็นตัวเอกของเรื่องอย่าง Searcher Glade สมทบด้วย Dennis Quaid มาให้เสียงแหบเสน่ห์ให้กับ Jaeger Clade ที่หลายคนอาจจะตกหลุมรัก เสียงนุ่มทุ้มต่ำของเขาพร้อมมุกตลกมากมาย ตามนิสัยของตัวละคร

Strange World ภาพยนตร์อนิเมชั่นเรื่องนี้ ความยาวโดยประมาณ 102 นาที ฉายไปแล้วในโรงภาพยนตร์ แต่สำหรับผู้ที่พลาดการไปชมในโรงภาพยนตร์ ไม่ต้องเสียใจไป เพราะอนิเมชั่นเรื่องนี้ก็จะลงฉายใน Disney+ ในเร็ว ๆ นี้เช่นกัน เตรียมตัวรอชมอนิเมชั่นสำหรับครอบครัว ที่ให้อารมณ์ตื่นเต้นผจญภัย ไปพร้อมกับความรักความสัมพันธ์ของครอบครัว 3 รุ่น 3 วัยส่งท้ายปลายปี 2022 นี้

