ทำความรู้จัก ฮัลลี เบลีย์ (Halle Bailey) นางเงือกคนล่าสุดที่มาพร้อมกับดราม่าสีผิว

ช่วงนี้ที่กำลังกลายเป็นประเด็นกันยกใหญ่ สำหรับ แอเรียล นางเงือกดีสนีย์ฉบับคนแสดงผิวสี ถึงแม้ว่าประเด็นเรื่องรูปร่างหน้าตา จะกลายเป็นดราม่าใหญ่ แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่า เสียงร้องเพลของเธอช่างทรงพลัง และหากใครเคยได้ดูงานเก่า ๆ ก็จะทราบดีว่าเรื่องเทคนิคการแสดงก็ไม่เป็นรองใคร วันนี้เราขอพาแฟน ๆ ชาว Lifestyle Asia ไปทำความรู้จักกับ ฮัลลี เบลีย์ (Halle Bailey) และเธอได้บทบาทสำคัญของภาพยนตร์ในดิสนีย์มาครอบครองได้อย่างไร

ฮัลลี เบลีย์ (Halle Bailey) เกิดในปี 27 มีนาคม ค.ศ. 2000 เป็นชาวอเมริกันที่เติบโตโด่งดังการเป็นนักร้อง และ เป็นนักแสดง เธอเริ่มมีชื่อเสียง และ เป็นที่รู้จักในการนักร้องดูโอ้ ในนาม Chloe x Halle ซึ่ง โคลอี้ เบลี่ย์ (Chloe Bailey) เป็นพี่สาวคล้ายดั่งฝาแฝดที่แก่กว่า ฮัลลี 2 ปี ปล่อยอัลบั้มออกมา 2 ชุด คือ The Kids Are Alright (2018) และ Ungodly Hour (2020) ในสไตล์เพลง R&B อันยอดนิยม

us for the september/october issue of @essence 🕊🕊❣️❣️God is working ♥️✨ pic.twitter.com/2Y8e29ItHx — chloe x halle (@chloexhalle) August 22, 2022

หากจะถามว่าเสียงและเพลงของเธอดีขนาดไหน ก็ต้องตอบว่า ถึงขั้นอัลบั้มแรก The Kids Are Alright กลายเป็นหนึ่งในแคนดิเดตของ Grammy Award และตัวของ ฮัลลี เองยังได้เคยร่วมงาน บียอนเซ่ ในอัลบั้ม Lemonade รวมถึงยังได้เป็นนักร้องเปิดในงานของ บียอนเซ่ และ เจย์-ซี On The Run tour 2018

ในส่วนด้านการแสดงนั้นเธอ ปรากฎตัวครั้งในภาพยนตร์เรื่อง Last Holiday ในปี (2006) และ ทีวีซีรีส์ซิทคอม Grown-ish (2018-2021) ในบท สกายลาร์ ฟอร์สเตอร์ (Skylar Forster) ที่เป็นซีรีส์เสริมจาก ซีรีส์สุดยอดนิยมอย่าง Black-ish

และบทบาทครั้งสำคัญที่ ฮัลลี ได้รับคือ นางเงือกแอเรียล ฉบับคนแสดง หรือเรื่อง The Little Mermaid ที่เคยเป็นแอนิเมชั่นชื่อดังที่ฉายในปี ค.ศ. 1989

หลังจากที่ตัวอย่างแรกของ The Little Mermaid ฉบับ Live Action ได้เปิดตัว ในงาน D23 Expo ที่ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกาตัวของเธอก็พูดถึงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกพร้อมน้ำตาว่า

“ตอนที่ฉันได้เข้าร่วมแสดงในหนังเรื่อง ฉันมีบทในหนังเยอะมาก ฉันก็แอบคิดนะ ด้วยความที่จิตใจฉันยังเป็นวัยรุ่น เลยไม่ค่อยมั่นใจตัวมากเท่าไหร่ ซึ่งประสบการณ์ในการถ่ายภาพยนตร์นั้น มันช่างมากมายนัก เป็นเหมือนภาพสะท้อนการเดินทางของแอเรียลในการค้นหาตัวตน และ เสียงของตัวเธอเอง”

เธอยังกล่าวต่อว่า “ฉันยังจำได้ดีในช่วงที่จบการถ่ายทำ วันที่ต้องจบงานแล้ว ฉันร้องไห้หนักมาก เพราะว่า รู้สึกมากมายได้ถึงการเป็น แอเรียล ที่เหมือนออกมาจากจุดเริ่มต้น พร้อม ๆ กับบทบาทตัวละครตัวนี้ ซึ่งฉันมีบทในเรื่องเป็นอย่างมาก และ กระบวนการการถ่ายทำมันช่างเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันไปจริง ๆ มันก็สิ่งสะท้อนว่า แอเรียลกำลังทำอะไรในหนังเรื่องนี้”

แต่หลังจากปล่อยตัวอย่างหนังไปได้ไม่นาน กระแสเสียงของชาวเน็ตก็แตกออกเป็นสองส่วนทันที ส่วนหนึ่งก็ชื่นชมในพลังเสียงของเธอ ที่ร้องเพลง “Part of the World” ซึ่งเป็นเพลงชูโรงของเรื่องได้อย่างทรงพลัง และ จับใจ เป็นอย่างยิ่ง แต่ในขณะเดียวกัน คนที่อาจจะกด Dislike ก็คงจะไม่ชอบที่ตัวของ แอเรียล ฉบับนี้ ไม่ตรงกับภาพจำ “สาวน้อยผมแดง ผิวขาว” ในแบบฉบับแอนิเมชั่นของดิสนีย์ คงเหมือนทำลายความฝันวัยเด็กของใครหลายคน

คำถามจากการคัดแสดงผิวสีมารับบทนำ ก็ยังเป็นคำถามสำหรับแฟน ๆ ว่า อยากให้พวกเขาได้เห็นฝีมือจริง ๆ หรือใช้ความหลากหลายทางอัตลักษณ์มาเรียกกระแสกันแน่

อย่างน้อยท้ายที่สุดแล้ว คำวิจารณ์ทั้งดี และ ไม่ดีอย่างไร คนดูภาพยนตร์เรื่องนี้ จะเป็นคนตัดสินเอาเองว่านักแสดง ผู้กำกับ และหนังเรื่องนี้จะประสบความสำเร็จ มากน้อยแค่ไหน รวมถึงจะมีเส้นทางบันเทิงต่อไปอย่างไรสำหรับ ฮัลลี

อย่าลืมติดตามผลงานของ ฮัลลี เบลีย์ (Halle Bailey) ใน The Little Mermaid ที่จะลงฉายในโรงภาพยนตร์ 26 พฤษภาคม 2023 ยังไงแฟน ๆ Lifestyle Asia ก็ไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาด

Featured image and images: IG hallebailey and imdb

References

https://people.com/tag/halle-bailey/

https://www.standard.co.uk/insider/halle-bailey-little-mermaid-cast-disney-live-action-remake-ariel-chloe-a4182601.html

https://people.com/movies/halle-bailey-came-out-of-cocoon-after-making-little-mermaid-exclusive/

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟสไตล์คนเมือง ร้านอาหารเด็ดดัง แฟชั่นล่าสุด สุขภาพ และความงาม พร้อมกับ เรื่องราวทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ที่ Lifestyle Asia

Lisa วง Blackpink คว้ารางวัล MTV VMAS 2022 ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ K-Pop

รวมเกร็ดน่ารู้จากซีรีส์ Lord of the Rings: The Rings of Power