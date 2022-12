รวม หนังน่าดู ปลายปี 2565 บนหลากหลายแพลตฟอร์ม

ใกล้ถึงวันหยุดยาวปลายปีกันแล้ว หลายคนอาจจะถือโอกาส กลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัด หรือเดินทางท่องเที่ยว เพื่อพักผ่อนจากการทำงานอย่างหนัก กันมาทั้งปี แต่อีกหลายคนก็ใช้เวลาไปกับการพักผ่อนอยู่กับบ้าน ให้สมกับเป็นวันหยุดยาว ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมยอดฮิต สำหรับวันหยุด ก็คือการดูหนัง นั่นเอง แล้วปลายปีนี้จะมี หนังน่าดู เรื่องใดกันบ้าง ทาง Lifestyle Asia จะมาแนะนำกัน

The Guardian of the Galaxy Holiday Special

สำหรับคอหนังสาวก MCU อะไรจะดีเท่าการมี หนังน่าดู จาก MCU มาให้ชมกัน แล้วจะรออะไร กับทีมป่วน The Guardian of the Galaxy ที่กลับมาในรูปแบบโปรแกรมพิเศษ ฉลองเทศกาลคริสต์มาส โดยมีดารานำครบทีม มาเพื่อให้ความบันเทิงกับคุณ ฉลองคริสต์มาส เข้าฉายใน Disney Plus ช่วงปลายปีนี้

Wednesday

ซีรีส์ Spin off จากผลงานชื่อดังของ Tim Burton อย่าง Adam Family ครอบครัวนี้ผียังหลบ แตกยอดไอเดีย เป็นอีกหนึ่ง หนังน่าดู ส่งซีรีส์เดี่ยวของตัวละคร Wednesday ลูกสาวคนโต ผู้มีความอัจฉริยะ และแปลกเหนือใคร กับชีวิตวัยรุ่นของเธอที่ต้องใช้ชีวิตในโรงเรียนกับสังคมใหม่ ผู้คนใหม่ ๆ แถมยังต้องเข้ามาสืบหาฆาตกรที่ลอยนวลในโรงเรียนประจำ ไปพร้อม ๆ กับเจอหนุ่ม ๆ มาเขย่าหัวใจ เหตุการณ์ต่าง ๆ จะทำให้ Wednesday คนนี้ เปลี่ยนไปได้หรือไม่? ต้องตามมาดูใน Netflix กันเลย

Avatar: The Way of Water

ภาพยนตร์ภาคต่อ ของหนึ่งในภาพยนตร์ที่ขึ้นชื่อว่า ประสบความสำเร็จที่สุดในรอบหลายสิบปีมานี้ของ James Cameron อย่าง Avatar: The Way of Water ภาพยนตร์แฟนตาซีไซไฟสุดล้ำอนาคตที่ใช้ทุนสร้างมหาศาล พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าล้ำหน้าที่สุดในโลกภาพยนตร์ ใกล้จะได้ออกมาให้ชาวโลกได้ยลสุดยอดจินตนาการ ของหนึ่งในผู้กำกับ และผู้อำนวยการสร้างระดับตำนานฮอลลีวูด 16 ธันวาคม 2565 นี้พร้อมกันทั่วโลก

Violent Night

ลืมภาพซานต้าตัวอ้วนกลมผู้ใจดี พร้อมมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะมาแจกให้เด็ก ๆ ทุกคนได้เลย เพราะซานต้าเวอร์ชั่น David Harbour ที่หลาย ๆ คนอาจจะคุ้นหน้าจากบทนายอำเภอคนเก่งจาก Stranger Things มาพร้อมกับความโหด เมื่อซานต้าลงไปแจกของขวัญให้เด็กน้อยคนดี แต่บ้านเด็กกลับโดนผู้ร้ายบุกปล้น ถึงคราวซานต้าต้องวางถุงของขวัญแล้วแจกหมัดกันแทน เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ให้คุณพร้อมฮากันได้ในโรงภาพยนตร์

Don’t Worry Darling

หนังน่าดู ที่เต็มไปด้วยข่าวฉาวเกี่ยวกับนักแสดงตั้งแต่ยังไม่เริ่มฉาย Don’t Worry Darling เป็นภาพยนตร์ระทึกขวัญ เกี่ยวกับคู่สามี ภรรยา ที่เพิ่งย้ายเข้ามาในหมู่บ้านที่แม้ภายนอก จะดูสวยงามดั่งสวรรค์ แต่จริง ๆ แล้วกลับมีความลึกลับแฝงอยู่มากมาย ภาพยนตร์เรื่องนี้นำเอานักแสดงชั้นนำมามากมาย ไม่ว่าจะเป็น Florence Puge, Chris Pine, Gemma Chan และ Harry Style คุณสามารถดูได้ทาง HBO Go

Cinderella

อีกหนึ่ง หนังน่าดู ที่นำนิยายสุดคลาสสิคที่หลาย ๆ คนชอบ สำหรับเวอร์ชั่นของ Amazon Prime นั้นได้นำมาทำเป็นละครเพลง โดยได้ตัวแม่อย่าง Idina Menzel มารับบทเป็นแม่เลี้ยงใจร้าย แล้วฝากบทเพลงสุดอลังการ นอกจากนี้ยังได้นักร้องสาว Camila Cabello มารับบทเป็นซินเดอเรลลา และ Billy Porter มาเป็นนางฟ้าแม่ทูนหัวสายแฟชั่น เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ดูได้ที่ Prime Video

