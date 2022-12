5 ระเบิดลูกใหญ่จากตัวอย่างสารคดี Harry & Meghan ที่ชวนให้แฟนราชวงศ์รอติดตาม

เตรียมเปิดเรื่องราวความสัมพันธ์และชีวิตส่วนพระองค์สู่สายตาคนทั่วโลกในวันที่ 8 ธันวาคม 2022 นี้แล้ว สำหรับสารคดี Harry & Meghan (แฮร์รี่และเมแกน) ซีรีย์สารคดีที่นำเสนอเรื่องราวเจาะลึกระหว่าง เจ้าชายแฮร์รี่ และ เมแกน ดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซ็กส์ นับตั้งแต่วันแรกของความสัมพันธ์ จวบจนตัดสินพระทัยลดบทบาทจากการเป็นสมาชิกระดับอาวุโสของราชวงศ์ในปี 2020 โดยวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา เน็ตฟลิกซ์มีการปล่อยตัวอย่างรอบ 2 ซึ่งสร้างความสั่นสะเทือนให้กับราชวงศ์อังกฤษ และแฟน ๆ ราชวงศ์ทั่วโลก 5 ระเบิดลูกใหญ่จากตัวอย่างสารคดีมีอะไรบ้าง Lifestyle Asia เก็บรวบรวมมาเป็นน้ำจิ้มก่อนออนแอร์ครั้งแรก

เจ้าชายแฮร์รี่ทรงมีรับสั่ง “ราชวงศ์มีการปั้นน้ำเป็นตัว”

ช่วงหนึ่งของตัวอย่างสารคดีซึ่งปรากฏภาพเคลื่อนไหวขณะพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จออกระเบียงของพระราชวังบัคกิงแฮม เพื่อทอดพระเนตรพระราชพิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติ หรือ Trooping Color ในปี 2019 มีพระสุรเสียงดยุคแห่งซัสเซ็กส์ บรรยายว่า “It’s really hard to look back on it now and go ‘what on earth happened?'” (มันยากจริง ๆ ที่จะมองย้อนกลับไปและคิดว่า “เกิดอะไรขึ้นกับโลกนี้”) และยังรับสั่งอีกว่า “There’s a hierarchy of the family, you know, there’s leaking, but there’s also planting of stories. It’s a dirty game.” (มีลำดับชนชั้นเกิดขึ้นในครอบครัว คุณรู้ไหม ขณะที่มีข่าวรั่วไหล แต่ก็มีการปั้นน้ำเป็นตัวเกิดขึ้นด้วย มันเป็นเกมที่ไม่ขาวสะอาด)

เจ้าชายแฮร์รี่ตรัสถึง ‘ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน’ ของการเป็นพระชายาในราชวงศ์

ในช่วงที่ตัวอย่างภาพยนตร์ดำเนินถึง ไดอาน่า อดีตเจ้าหญิงแห่งเวลส์ พระมารดาผู้ล่วงลับของเจ้าชายแฮร์รี่ ขณะถูกปาปารัสซี่ตามถ่ายภาพ ดยุคตรัสว่า “The pain and suffering of women marrying into this institution, this feeding frenzy.” (ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของผู้หญิงที่แต่งงานกับสถาบัน และความหลงใหลอันบ้าคลั่งนี้) และเมื่อทีเซอร์ฉายคลิปเมื่อครั้งเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนปรากฏพระองค์ครั้งแรกในฐานะพระคู่หมั้น ทรงรับสั่งเพิ่มว่า “I was terrified, I didn’t want history to repeat itself.” (ผมกลัวมาก และไม่ต้องการให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย)

เมแกนตรัสว่าสมาชิกราชวงศ์ไม่ปกป้องพระองค์

ก่อนหน้านี้ ดัชเชสแห่งซัสเซ็กส์ เคยตรัสเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตในราชวงศ์ ในการประทานสัมภาษณ์กับรายการโอปราห์ วินฟรีย์ เมื่อปี 2021 ขณะที่ตัวอย่างสารคดีของเน็ตฟลิกซ์แสดงให้เห็นถึงความกังวลของเมแกนและเจ้าชายแฮร์รี่ระหว่างประทับในรถพระที่นั่ง โดยมีไซเรนของตำรวจแผดเสียงอยู่เบื้องหลัง พร้อมเสียงพากย์ของเมแกนซึ่งดูเหมือนตรัสถึงสมาชิกราชวงศ์พระองค์อื่น “I realized, ‘They’re never going to protect you’.” (ฉันตระหนักว่า “พวกเขาจะไม่มีวันปกป้องฉัน”) ตามด้วยคลิปขณะดัชเชสกำลังเช็ดน้ำพระเนตร

เจ้าชายแฮร์รี่มีรับสั่งเป็นนัยถึงการเปิดเผยอันน่าตกใจ

ตัวอย่างสารคดี Harry & Meghan จบลงด้วยภาพและคลิปเพิ่มเติมของปาปารัซซี่ที่ไล่ตามเจ้าหญิงไดอาน่า และเคท มิดเดิลตัน ช่วงก่อนเสกสมรสกับเจ้าชายวิลเลียม ทรงรับสั่งว่า “No one knows the full truth. We know the full truth.” (ความจริงทั้งหมดที่ไม่มีใครรู้ เรารู้ทั้งหมด)

การปรากฏตัวของอาร์ชี่

อาร์ชี่ เมานต์แบตเท็น วินด์เซอร์ พระโอรสองค์แรกของดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซ็กส์ จะปรากฏในสารคดีจากการเผยแพร่ตัวอย่างรอบ 2 ซึ่งมีคลิปวิดีโอเมื่อครั้งเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนเสด็จเยือนประเทศแอฟริกาในปี 2019 เป็นภาพมุมสูงขณะที่เมแกนทรงอุ้มอาร์ชี่วัย 5 เดือน ก่อนทรงพบกับ ‘บาทหลวงเดสมอนด์ ตูตู’ ในเคปทาวน์

แค่ตัวอย่างก็เรียกความสนใจแฟนราชวงศ์จนกลายเป็นกระแสไปทั่วโลก ส่วนซีรีย์สารคดี Harry & Meghan หรือชื่อภาษาไทย ‘แฮร์รี่และเมแกน’ ทั้ง 6 ตอน จะทิ้งระเบิดสั่นสะเทือนรั้วราชวงศ์อังกฤษอีกแค่ไหน เตรียมติดตามได้ในวันที่ 8 ธันวาคม (ตอนที่ 1-3) และวันที่ 15 ธันวาคม 2022 (ตอนที่ 4-6).

