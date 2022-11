แนะนำ ซีรีส์เกาหลี เชือดเฉือนคม มีปมปริศนาให้ลุ้นจนลืมหายใจ

ใกล้วันหยุดยาวเข้ามาทุกทีแล้ว สำหรับคนที่ไม่มีแผนจะเดินทางไปไหน แล้วอยากนอนดูซีรีส์อยู่บ้าน แต่ไม่รู้จะเลือกดู ซีรีส์เกาหลี เรื่องไหนดี เพราะแต่ละเรื่องน่าดูไปซะหมด ลองเริ่มจากเรื่องที่มีเนื้อหาลึกลับซับซ้อน เต็มไปด้วยปริศนา และการเชือดเฉือนคมกันของแต่ละตัวละครดูสิ

นอกจากซีรีส์แนวรักโรแมนติก หรือแนวรอมคอม ที่เต็มไปด้วยฉากแสนหวาน และตลกขบขันแล้ว ซีรีส์อีกหนึ่งประเภท ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน คือเรื่องที่มีเนื้อหาลึกลับซับซ้อน มีการตัดสลับฉาก มีการหักมุม และมีการลับสมองประลองปัญญากันของแต่ละตัวละคร ให้คนดูอย่างเรา พลอยลุ้นระทึกตามไปด้วย สำหรับใครที่มองหาซีรีส์แนวนี้ นี่คือเรื่องที่ควรเก็บไว้ในรายการโปรด

Feature Image by Glenn Carstens-Peters/unsplash

Little Women

ซีรีส์เรื่องนี้ ดัดแปลงมาจากวรรณกรรมชื่อดัง คือ Little Women หรือ สี่ดรุณี โดยดัดแปลง ให้กลายเป็นซีรีส์แนวดราม่า และเต็มไปด้วยปริศนาลึกลับ ดำเนินเรื่องผ่านสามสาวพี่น้อง ตระกูลโอ ที่มีฐานะยากจน และต้องเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ลึกลับ ที่เกี่ยวพันกับหนึ่งในตระกูลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในเกาหลี

The World of the Married

หรือ A World of Married Couple เป็น ซีรีส์เกาหลี ที่ตีแผ่ชีวิตเบื้องหลัง ความสุขสมบูรณ์แบบของหมอ จีซอนอู แพทย์หญิงผู้เก่งกาจ แม้ภายนอก เธอจะดูมีความสุขกับสามี อีแทโอ และลูกชายของทั้งสอง แต่ความจริงแล้ว หมอจีซอนอู กลับถูกสามีของตัวเองหักหลัง ด้วยการแอบคบกับผู้หญิงคนอื่น การหักหลัง การล้างแค้น และการสืบหาความจริง จึงเริ่มต้นขึ้น นับแต่นั้น

Yong Pal

Yong Pal เป็นซีรีส์ระทึกขวัญ แนวการแพทย์ เกี่ยวกับศัลยแพทย์หนุ่มอัจฉริยะ คิมแทฮยอน ที่ทำทุกอย่างได้ เพื่อหาเงินไปรักษาน้องสาวของเขา กลางวันเขาจะทำหน้าที่ เป็นแพทย์ในโรงพยาบาล ส่วนกลางคืนเขาจะกลายเป็น Yong Pal แพทย์ที่ช่วยเหล่าอาชญากร และคนนอกกฎหมาย แต่อยู่มาวันหนึ่ง เขาก็เข้าไปพัวพันกับแผนการอันชั่วร้าย ที่เกี่ยวข้องกับทายาทธุรกิจใหญ่ ซึ่งถูกบังคับให้อยู่ในอาการโคม่า และโดนขังอยู่ในห้อง VVIP

W Two Worlds

ซีรีส์เกาหลี เป็นแนวระทึกขวัญแฟนตาซี ว่าด้วยเรื่องราวของคนสองคน ที่อยู่ในโลกที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง คือโลกความจริง กับโลกในเว็บตูน โอยอนจู เป็นศัลยแพทย์สาว ที่มีชีวิตอยู่ในโลกแห่งความจริง วันหนึ่ง เธอถูกดึงเข้าไปอยู่ในโลกของเว็บตูนที่ โอซองมู พ่อของเธอเป็นคนเขียน เมื่อโอยอนจูช่วยเหลือ ซอล ตัวละครเอกของเรื่องไว้ เรื่องราวในเว็บตูน จึงเปลี่ยนแปลงไปจนยากจะคาดถึง

Who Are You: School 2015

ถึงแม้เรื่อง Who Are You จะฉายตั้งแต่ปี 2015 แต่ก็ยังได้รับความนิยมอยู่จนปัจจุบัน ด้วยความดราม่า และซับซ้อนของคู่แฝด อีอึนบี และโกอึนบยอน ที่มีชีวิตต่างกันราวฟ้ากับเหว เมื่ออีอึนบี ใช้ชีวิตอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า และถูกรังแกอย่างหนัก จนตัดสินใจฆ่าตัวตาย หลังจากเธอรอดชีวิต และฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองความจำเสื่อม และกลายเป็น โกอึนบยอน ไปเสียแล้ว ซ้ำร้าย คู่อริจากโรงเรียนเก่า ที่คอยกลั่นแกล้งเธอก็ย้ายมาเรียนที่เดียวกันอีกด้วย

The Last Empress

อีกหนึ่งซีรีส์แนวดราม่าทริลเลอร์ ที่เต็มไปด้วยเงื่อนงำและความลึกลับคือเรื่อง The Last Empress หรือ An Empress’s Dignity เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ โอซันนี่ ผู้ชื่นชอบการแสดงละครเวทีมาก จู่ ๆ วันหนึ่งเธอได้แต่งงานกับองค์จักรพรรดิอย่างไม่คาดคิด หญิงสาวใฝ่ฝันชีวิตแต่งงาน ที่เต็มไปด้วยความรัก และความสุข แต่ยิ่งเธอรู้เรื่องราวต่าง ๆ มากเท่าไหร่ ยิ่งพบความจริงอันเลวร้ายมากเท่านั้น

