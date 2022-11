Warrior of Future หนังแอ็คชั่นไซไฟฮ่องกงสุดทะเยอทะยาน

Netflix ได้ประกาศรายชื่อภาพยนตร์ และซีรีส์ภาษาจีน ลงในแพลตฟอร์มตัวเอง ที่นำโดยซีรีส์แฟนตาซีจากไต้หวันอย่าง Agent From Above, ซีรีส์ LGBTQ+ The Nipple Talk, หนังลึกลับระทึกขวัญ Copycat Killer, ซีรีส์ฆาตรกรรมสืบสวนสอบสวน The Victims’ Game และ ที่น่าสนใจไม่น้อยนั้นก็คือ ภาพยนตร์แอ็คชั่นไซไฟฟอร์มยักษ์จากฮ่องกงอย่าง Warrior of Future ที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลของ Box Office ฮ่องกง กลายเป็นปรากฏการณ์ของหนังภาษาจีนที่เข้าขั้น Talk of the town ไปทั่วสารทิศ

Warrior of Future จากฝีมือกำกับของ Ng Yuen-fai นำแสดงโดย Louis Koo หรือที่คนไทยรู้จักเขาดีในชื่อ กู่ เทียนเล่อ, หลิวชิงหวิน, และ หลิว เจียหลิง พร้อมนักแสดงชั้นนำมากมายของฝั่งฮ่องกง ซึ่งใครที่ชอบฝั่งสายหนังเอเชีย อย่าพลาด เพราะเรื่องนี้เตรียมลงในแพลตฟอร์ม Netflix ในวันที่ 2 ธันวาคมนี้

หนังเล่าเรื่องราวของโลกที่ถูกเอเลี่ยนที่ชื่อว่า Pandora กวาดล้างประชากรไปเกือบหมด เพื่อปกป้องประชาชนจึงเกิดหน่วยรบพิเศษของฮ่องกงที่คอยสู้กับ Pandora แต่แล้วพวกเขาได้ค้นพบว่ามีทฤษฎีสมคบคิดอันแสนสุดลึกลับซ่อนอยู่

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ถือเป็นโปกเจกต์ที่พัฒนาอย่างล่าช้าจากกำหนดการเดิมถึงสามปี เนื่องจากการถ่ายทำ และ ทำเทคนิคพิเศษ จนทำให้ทุนพุ่งไปสูงถึง 56 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 2,064 ล้านบาท

จนได้เริ่มถ่ายทำจริง ๆ เมื่อปี 2017 พร้อมกับนำแสดงโดยนักแสดงดังชาวฮ่องกงอย่าง กู่ เทียนเล่อ ที่มารับหน้าเป็นโปรดิวเซอร์ ในนาม One Cool Film Production ที่เป็นบริษัทของเขา ได้เปิดตัวในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติฮ่องกง และ เปิดตัวในประเทศไปตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2022

หลังเข้าฉายหนังก็กวาดรายได้ในฮ่องกง 60 ล้านเหรียญฮ่องกง คิดเป็นเงินไทย 281 ล้านบาท หลังฉายไป 6 สัปดาห์ ซึ่งสุดท้ายจบลงด้วยการเป็นภาพยนตร์ภาษาจีนท็อป 5 ที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลมาเป็นอันดับที่ 1 ด้วยรายได้จบที่ 66.44 ล้านเหรียญฮ่องกง หรือเงินไทย 322 ล้านบาท ทำลายสถิติของภาพยนตร์ Cold War II (2016) ที่ตกลงมาเป็นที่ 2 ด้วยรายได้ 66.82 ล้านเหรียญฮ่องกง ตามมาด้วย Anita (2021) รับที่ 62.07 ล้านเหรียญฮ่องกง ส่วนอันดับที่ 4 You’re The Apple From My Eyes (2011) 61.86 ล้านเหรียญฮ่องกง และ Kung Fu (2004) 61.28 ล้านเหรียญฮ่องกง

แต่ในช่วงเวลาเดียวกันภาพยนตร์นี้ก็เข้าฉายในจีนแผ่นดินใหญ่กลับเปิดตัวอย่างน่าผิดหวัง และ เปิดตัวเป็นเพียงอันดับ 2 แพ้หนังตลกของจีนแผ่นดินใหญ่ จนเมื่อเข้าฉายไปได้ 14 วัน หนังทำรายได้ไป 400 ล้านหยวน เสี่ยงเจ๊งสูงเป็นอย่างมาก สุดท้ายกระแสจากฮ่องกง ก็ส่งผลถึงจีนแผ่นดินใหญ่ไปด้วยสามารถจบที่ 674 ล้านหยวน หรือ 94.71 ล้านเหรียญสหรัฐ แม้สุดท้ายภาพรวมไม่ถึงขั้นกำไร อาจจะขาดทุน แต่สถานการณ์ก็ดีขึ้นกว่าตอนแรกมาก ๆ

จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่ย่ำแย่ สภาวะกลืนไม่เข้าคลายไม่ออก และ เรื่องดี ๆ ของภาพยนตร์เรื่องนี้ ช่างมีเบื้องหลังหลากหลายที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ดังนั้น อย่าลืมเฝ้าหน้าจอรอกันที่ แพลตฟอร์ม Netflix พร้อมออนแอร์ 2 ธันวาคมนี้

Hero and featured images: Warrior of Future/imdb

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟสไตล์คนเมือง ร้านอาหารเด็ดดัง แฟชั่นล่าสุด สุขภาพ และความงาม พร้อมกับ เรื่องราวทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ที่ Lifestyle Asia

Reference:

https://www.screendaily.com/news/warriors-of-future-is-highest-grossing-chinese-language-film-of-all-time-in-hong-kong/5175110.article

https://deadline.com/2022/11/netflix-chinese-language-slate-agent-from-above-warriors-of-future-1235162115/

https://mgronline.com/entertainment/detail/9650000089855