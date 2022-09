Netflix ซีรีส์ น่าดูเดือนตุลาคม ที่คุณไม่ควรพลาด

เข้าสู่ช่วงไตรมาสสุดท้ายปี 2022 แล้ว เพราะฉะนั้นใครที่มองหาหนัง หรือซีรีส์น่าดู ก็นั่งชิลรอบนโซฟา พร้อมชวนเพื่อน หรือญาติสนิทมิตรสหายมาดู Netflix ซีรีส์ ในช่วงเดือนตุลาคมได้เลย ว่ามีเรื่องที่รอคุณอยู่บ้าง ไปดูกัน

วันที่ 7 ตุลาคม

The Midnight Club

เนื้อหาเกี่ยวกับบ้านพักที่มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างถึงความแปลกประหลาด โดย 8 สมาชิก The Midnight Club เจอกันยามเที่ยงคืนเพื่อเล่าเรื่องผีให้ชวนขนหัวลุก และก็ยังได้เห็นสัญลักษณ์เหนือธรรมชาติที่ไม่ได้คาดเอาไว้ ซึ่ง The Midnight เป็นซีรีส์ที่มาจากนิยายขายดีของ คริสโตเฟอร์ ไพค์ (Christopher Pike) นักเขียนชาวอเมริกัน ที่รู้จักในเรื่องหนังระทึกขวัญลึกลับและสยองขวัญเหนือธรรมชาติที่มุ่งเป้าไปที่คนหนุ่มสาว

ซีรีส์สยองขวัญมาจากฝีมือของ ไมค์ ฟลานาแกน และ เทรเวอร์ เมซี่ จาก Intrepid Pictures ที่เคยฝากผลงานทั้ง The Haunting of Hill House และ Midnight Mass รวมถึงนักเขียนอย่าง ลีอาห์ ฟง

Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes

เป็นซีรีส์สารคดีที่มีการแบ่งเป็น 3 สารคดี ลงลึกเพื่อสำรวจจิตใจของ ฆาตกรต่อเนื่องอย่าง เจฟฟรีย์ ดาห์เมอร์ (Jeffrey Dahmer) ผ่านบทสัมภาษณ์ที่ได้มีการบันทึกแบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน พร้อมทีมกฏหมาย ที่จะเปิดเผยเชื้อชาติ เพศ ชนชั้น และ ชุมชนคนชายขอบใน มิลวอคกี้

วันที่ 21 ตุลาคม

From Scratch

แรงบันดาลใจจากเรื่องในอดีต ซึ่ง From Scratch จะผสมเรื่องราวรักข้ามวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบ ผ่านตัวละครที่ชื่อ เอมี่ (Amahle “Amy” Wheeler) ที่แสดงโดย โซอี้ ซัลดาร่า เป็นนักเรียนอเมริกันที่ไปเรียนต่อที่ประเทศอิตาลี แล้วดันไปตกหลุมรัก ลิโน่ ( Lino) เชฟซิซิเลียน

โดยความรักของพวกเขาเจอทั้งอุปสรรคมากมายที่คุณอาจจะไม่เคยเจอมาก่อน ทั้งวัฒนธรรมที่แตกต่างกันโดนสิ้นเชิง ซึ่งชีวิตจริงต่อให้ซึมซับความสำราญใจและความเฮอาแค่ไหน แต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือความเครียดที่มากขึ้นเรื่อยๆ แต่เมื่อ ลิโน่ ยิ่งเผชิญกับปัญหาสุขภาพที่ไม่คาดคิด ทำให้ชีวิตคู่ต้องสั่นคลอน พวกเขาต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้

วันที่ 25 ตุลาคม

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities

กิลเยอร์โม เดล โทโร่ ผู้กำกับยอดฝีมือจากฮอลลีวู๊ดคนนี้ พร้อมจะปล่อยเนื้อเรื่องความสยองขวัญดั้งเดิมมาสู่มาชมแล้ว ซึ่งจะมีการเล่าเรื่องผี 8 แบบ นับรวมเนื้อหาสองเรื่องจาก เดล โทโร่ ด้วย เป็นการช่วยเหลือจากทีมที่ทำให้เนื้อหาเข้มข้นขึ้นทั้ง นักเขียน และ ผู้กำกับ ที่ทำให้หนังออกมาดีที่สุด โดยจะมีการปล่อย 1 เรื่อง ภายใน 4 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคมเป็นต้นไป

นี่คือรายชื่อที่พร้อมปล่อยมีดังต่อไปนี้

“Dreams in the Witch House”

“Graveyard Rats”

“Lot 36”

“Pickman’s Model”

“The Autopsy”

“The Murmuring”

“The Outside”

“The Viewing”

DREAMS IN THE WITCH HOUSE

Dir. by Catherine Hardwicke (Twilight)

Written by Mika Watkins (Black Mirror)

อย่างตอนแรกที่เตรียมปล่อยในชื่อ Dreams in the Witch House มีรายชื่อนักแสดงอย่าง รูเพิร์ต กรินจ์ (Rupert Grint) นักแสดงที่เล่นบท รอน จากภาพยนตร์ Harry Potter แสดงนำ และ อิสมาเอล ครูซ คอร์ดอวา (Ismael Cruz Cordova) จาก Lord of the Rings: The Rings of Power เพราะฉะนั้นสำหรับเรื่องเล่า 8 ตอนจากฝีมือกำกับ กิลเยอร์โม เดล โทโร่ คุณไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง

และ นี่คือรายชื่อทั้งหมดของ Netflix ซีรีส์ ในเดือนตุลาคม ทำให้เชื่อเลยต้องมีบางใครรออยู่อย่างแน่นอน

