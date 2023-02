Prime Video ซีรีส์ น่าดูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

เข้าสู่ปีใหม่ 2566 มาได้ 1 เดือน ช่างรวดเร็ว และ ยังไม่ทันได้ทำอะไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยเสียเลย ซึ่งแน่นอน ถ้าเป็นคุณเป็นคอหนัง และ ซีรีส์ ที่ถ้าโถมเข้ามาหลายแพลตฟอร์มก็ยังดูอะไรแทบไม่ทัน ดังนั้น เราจะมาแนะนำ Prime Video ซีรีส์ และ ภาพยนตร์ ที่เตรียมถาโถมลงฉายในเดือนภุมภาพันธ์ 2566 ว่ามีเรื่องไหนให้คุณได้เอนหลังพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดสุดสัปดาห์

Argentina, 1985 (อาร์เจนตินา 1985)

กำหนดออกอากาศ: สามารถรับชมได้แล้ว

Argentina, 1985 ได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมาก โดยมีดีกรีเป็น ภาพยนตร์เจ้าของรางวัลรางวัลลูกโลกทองคำ สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยม และ เข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมปีล่าสุด

โดยภาพยนตร์ Argentina, 1985 ได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์จริงของฮูลิโอ สตราสเซร่า (Julio Strassera), ลูอิส โมเรโน่ โอคัมโป (Luis Moreno Ocampo) และ ทีมกฎหมายคนรุ่นใหม่ของพวกเขา ซึ่งกลายเป็นวีรบุรุษที่ไม่น่าเป็นไปได้ในการต่อสู้แบบมหาจนตรอก เพราะพวกเขาถูกคุกคามอยู่ตลอดเวลา ถึงกระนั้นพวกเขากล้าที่จะดำเนินคดีกับเผด็จการทหารที่นองเลือดที่สุดของอาร์เจนตินาแม้รู้ว่ามีโอกาสเอาชนะได้ยากมาก ๆ อีกทั้งยังต้องแข่งกับเวลาในการนำความยุติธรรมมอบให้เหยื่อของคณะเผด็จการทหาร

Decoy (เหยื่อลวง)

กำหนดออกอากาศ: สามารถรับชมได้แล้ว



ซีรีส์เกาหลีแนวระทึกขวัญสุดเดือด เมื่อหลักฐานทั้งหมดในคดีฆาตกรรมพุ่งเป้าไปที่นักต้มตุ๋นชื่อกระฉ่อนในฐานะผู้ต้องสงสัย เพียงแต่ปัญหาเดียวก็คือ…เขาตายไปตั้งแต่ 8 ปีที่แล้ว ทนายความที่ผันตัวมาเป็นตำรวจสืบสวนอาชญากรรมอย่าง กูโดฮัน (จางกึนซอก) ได้เข้ามาสืบสวนคดีฆาตกรรมที่เต็มไปด้วยเงื่อนงำนี้ และ นั่นทำให้กูโดฮันได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ โนซังชอน (ฮอซองแท) และ การหลอกลวงอันเหนือชั้นของเขาที่มีผู้ตกเป็นเหยื่อนับหมื่นคน โดยกูโดฮันได้รับความช่วยเหลือจากนักข่าวชอนนายอน (อีเอลลียา) ในการเปิดเผยความจริงที่หักมุมแบบชวนตะลึง โดยจะออกอากาศทุกวันศุกร์ และ เสาร์ เริ่มตอนแรกวันที่ 27 มกราคม ที่ผ่านมา

Harlem Season 2

กำหนดออกอากาศ: 3 กุมภาพันธ์



การกลับมาอีกครั้งในซีซั่นที่สองของซีรีส์แนวคอเมดี้เกี่ยวกับความรัก และ มิตรภาพเรื่องเยี่ยม อย่าง “Harlem” ผลงานการเขียนบทโดยเทรซี่ โอลิเวอร์ (Girls Trip) เรายังคงเดินทางไปพร้อมกับเพื่อนซี้สี่สาวที่ทั้งเก๋ไก๋และทะเยอทะยานในย่านฮาร์เล็ม มหานครนิวยอร์ก ย่านที่เป็นเหมือนศูนย์รวมของวัฒนธรรมคนดำในอเมริกา หลังจากที่ชีวิตรักและหน้าที่การงานพังลง สาว ๆ ทั้งสี่ต่างต้องเผชิญกับเรื่องราวต่าง ๆ ต่อไป

Our Blooming Youth

กำหนดออกอากาศ: 6 กุมภาพันธ์



ซีรีส์เกาหลีแนวย้อนยุค เรื่องราวของรัชทายาทองค์ใหม่ อีฮวาน (พัคฮยองชิก) ผู้ต้องคำสาปลึกลับ และ มินแจอี (จอนโซนี) หญิงสาวที่อยู่ ๆ ก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยจากคดีฆาตกรรมครอบครัวของเธอเอง อีฮวาน ทนทุกข์ทรมานจากคำสาปอย่างเงียบ ๆ ในขณะที่ มินแจอี พยายามจะกู้ชื่อเสียงเธอคืนมา ทั้งคู่จึงลงเอยด้วยการร่วมมือกัน รวมถึงค้นหาความจริงเบื้องหลังคำสาป และ เหตุฆาตกรรม ระหว่างนี้เองที่ความรักได้ผลิบานในใจของทั้งคู่

Somebody I Used to Know

กำหนดออกอากาศ: 10 กุมภาพันธ์



โปรดิวเซอร์รายการทีวีผู้บ้างาน แอลลี่ (เอลิสัน บรีย์) เผชิญหน้ากับความล้มเหลวครั้งสำคัญในอาชีพ ทำให้เธอต้องกลับไปพักใจที่บ้านเกิด และ ที่นั่นเธอได้ใช้เวลาในค่ำคืนที่ไม่คาดคิดเพื่อย้อนถึงวันวานกับรักแรกของเธออย่าง ฌอน (เจย์ เอลลิส) และ เธอเริ่มตั้งคำถามทุกอย่างเกี่ยวกับตัวตนที่เธอเป็นในทุกวันนี้ สิ่งต่าง ๆ ยิ่งชวนสับสนมากยิ่งขึ้นเมื่อเธอรู้ว่าฌอนกำลังจะแต่งงานกับแคสซิดี้ (เคียร์ซีย์ เคลมอนส์) ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจและความคิดสร้างสรรค์ นั่นยิ่งทำให้แอลลี่นึกย้อนไปถึงคนที่เธอเคยเป็น

Carnival Row Season 2

กำหนดออกอากาศ: 17 กุมภาพันธ์

ซีรีส์ Carnival Row ซีซั่นสอง และเป็นซีซั่นสุดท้าย บอกเล่าเรื่องราวในโลกแห่งแฟนตาซีที่มนุษย์ และ สิ่งมีชีวิตเผ่าพันธ์ุอื่นได้ต่อสู้กัน อดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน ไรครอฟต์ ฟิโลสเตรต หรือ “ไฟโล” (ออร์แลนโด บลูม) ได้ทำการสืบสวนคดีฆาตกรรมที่น่าสยดสยองที่ทำให้ทั้งเมืองเต็มไปด้วยความตึงเครียด, วินเยตต์ สโตนมอสส์ (คารา เดเลอวีน) และ แบล็กเรเวน ร่วมกันวางแผนที่จะเอาคืนจากการกดขี่ที่ไม่เป็นธรรมของผู้นำมนุษย์แห่งเมืองเบิร์ก ฮีโร่แต่ละคนต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่แสนยากลำบาก และ บททดสอบที่จะตัดสินชะตาชีวิต ในบทสรุปของซีรีส์ Carnival Row โดยซีซั่นที่สองนี้มีทั้งหมด 10 ตอนด้วยกัน โดยจะออกอากาศอาทิตย์ละ 2 ตอน

Star Trek Picard Season 3

กำหนดออกอากาศ: 17 กุมภาพันธ์



ซีรีส์ STAR TREK: PICARD นำแสดงโดยแพทริก สจ๊วต (Patrick Stewart) ซึ่งกลับมารับบทบาทเดิมอันโด่งดังของเขา ในบทของ ฌอง-ลุค พิคาร์ด (Jean-Luc Picard) ที่เขาแสดงมาแล้วถึงเจ็ดซีซั่นจากซีรีส์ Star Trek: The Next Generation ร่วมติดตามบทบาทอันโด่งดังของเขาที่ก้าวเข้าสู่บทต่อไปในชีวิต ร่วมแสดงโดย เลอวาร์ เบอร์ตัน (LeVar Burton), ไมเคิล ดอร์น (Michael Dorn), โจนาธาน เฟรกส์ (Jonathan Frakes), เกทส์ แม็คแฟดเดน (Gates McFadden), มาริน่า เซอร์ติส (Marina Sirtis), เบรนท์ สไปเนอร์ (Brent Spiner), เจอรี่ ไรอัน (Jeri Ryan) และ มิเชล เฮิร์ด (Michelle Hurd) ในซีซั่นที่สามซึ่งเป็นซีซั่นสุดท้ายของซีรีส์ฮิตเรื่องนี้

Island Part 2 (เกาะปีศาจ ภาค 2)

กำหนดออกอากาศ: 24 กุมภาพันธ์



เรื่องราวแฟนตาซีที่เข้มข้น เมื่อ พาน (คิมนัมกิล) ครึ่งมนุษย์ครึ่งปีศาจ, วอนมีโฮ (อีดาฮี) ทายาทสาวตระกูลเศรษฐี และ บาทหลวงโยฮัน (ชาอึนอู) ได้เผชิญหน้ากับปีศาจร้ายที่มุ่งหมายครอบครองโลก พานต้องจัดการกับจิตใจตัวเอง เมื่อภาคมนุษย์ และ ปีศาจของเขาต่อสู้กันเองภายใน ในขณะที่มีโฮพยายามค้นหาพลังในตัวเองที่เป็นกุญแจสำคัญในการเอาชนะปีศาจ ร่วมลุ้นไปกับทั้งสามในการต่อสู้เพื่อปกป้องโลก

The Consultant

กำหนดออกอากาศ: 24 กุมภาพันธ์



The Consultant ซีรีส์เขย่าขวัญตลกหักมุมที่จะนำเสนอความหมายใหม่ของคำว่า “เจ้านายจากนรก” เรื่องราวความสัมพันธ์อันเลวร้ายระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง เมื่อ รีจัส พาทอฟฟ์ (คริสโตเฟอร์ วอลซ์) ที่ปรึกษาคนใหม่ ได้รับการว่าจ้างให้เข้ามาปรับปรุงธุรกิจที่บริษัทแอปเกม CompWare เหล่าพนักงานเจอกับข้อเรียกร้องใหม่ๆ และ ต้องเผชิญความท้าทายที่ทำให้ต้องตั้งคำถามกับทุกอย่าง… รวมทั้งชีวิตของพวกเขาเอง

Die Hart

กำหนดออกอากาศ: 24 กุมภาพันธ์



ในภาพยนตร์ Die Hart เราจะได้พบกับ ฮาร์ต (Hart) ที่แสดงเป็นตัวเขาเอง เมื่อเขาต้องการเปลี่ยนบทบาทภาพจำจากนักแสดงตลกไปสู่บทบาทที่จริงจังมากขึ้นอย่างดาราหนังแอ็คชั่น เควิน ฮาร์ต จึงเข้าเรียนที่โรงเรียนแอ็คชั่นฮีโร่ ซึ่งดำเนินการโดย รอน วิลค็อกซ์ (Ron Wilcox) รับบทโดย จอห์น ทราโวลตา (Paradise City, Eye for an Eye) ที่โรงเรียนนี้เขาพยายามเรียนรู้วิธีที่จะก้าวไปสู่การเป็นดาราแอ็คชั่นที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดของวงการ

เดือนกุมภาพันธ์มี Prime Video ซีรีส์ และภาพยนตร์ให้รอรับชมมากมาย เพราะฉะนั้นอย่าลืมเปิดแอพรอดู Prime Video

