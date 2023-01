หนัง Sci-fi 65 สู้ชีวิต สัตว์โลกล้านปี

“65” คือภาพยนตร์ที่เห็นตัวอย่างแรกของ หนัง Sci-fi เรื่องนี้ แล้วเห็นหน้าของ อดัม ไดร์เวอร์ (Adam Driver) ก็พาลคิดถีงหนังเรื่อง Star Wars ไปเสียได้ แต่ในภาพยนตร์เรื่องนี้เจ้าตัวไม่ได้จับดาบเลเซอร์ไล่ฟันใคร หรือต้องเจอกับเหล่าอัศวินเจไดที่ไหน แต่ต้องมาถือปืนไล่ยิง ไดโนเสาร์ เอาตัวรอด จากสัตว์โลกล้านปีชนิดนี้ ซึ่งก็ไม่รู้สุดท้ายจะลงเอยอย่างไร

65 million years ago, prehistoric earth had a visitor. Watch the trailer for #65movie, coming exclusively to movie theaters March 10. pic.twitter.com/bxIURfRC7R — 65 (@65Movie) December 14, 2022

ที่แน่ ๆ ไดโนเสาร์ เป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่วงการหนังฮอลลีวูดนำมาใช้งานจนสึกแล้วก็ว่าได้ ไม่ว่าจะ Jurassic Park ทุกภาค, King Kong, Godzilla, Dinosaur, The Good Dinosaur, Ice Age ทั้งสามภาค ฯลฯ แต่แน่นอนในหนัง 65 ก็ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเนื้อหาอะไรมากนัก คงให้แฟนหนังไปลุ้นกันเอาเอง เพราะข้อเท็จจริงตอนนี้ที่ตัวอย่างหนังได้เปิดเผยมาที่เรารู้ก็มีแค่ พระเอกเป็นนักบินอวกาศ แล้วก็ต้องตกมาที่ดาวประหลาดสักแห่งในจักรวาล ที่ผ่านมาแล้ว 65 ล้านปี ไดโนเสาร์ยังวงเวียนอยู่โลกของเรา มันมาได้อย่างไร แล้วแบบนี้พี่ อดัม ไดร์เวอร์ (Adam Driver) จะเอาตัวรอดได้อย่างไร

ก็ได้แต่คาดเดาจากตัวอย่างที่มีไดโนเสาร์แล้ว ยังไม่ทราบว่าอาจจะมีกลุ่มคนหรือกองกำลังจากดาวอื่นจะมีผสมโรงในดาวนี้ด้วยหรือเปล่า ก็ต้องไปลุ้นในวันที่ภาพยนตร์ฉายจริง ๆ ในปีหน้า

ซึ่งในส่วนของเรื่องย่อทางการของ Sony ให้เราได้จินตนาการถึงตัวอย่างหนังตัวต่อไปไว้ว่า “หลังจากการเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่บนดาวที่หาสาเหตุไม่ได้ นักบินอวกาศอย่าง Mills ก็ได้ค้นพบว่า ตัวเองอยู่บนโลกที่ผ่านมาแล้ว 65 ล้านปี ตอนนี้มีเพียงโอกาสเดียวเท่านั้นที่เอาตัวรอด Mills และผู้รอดชีวิต Koa ต้องหาทางสู้อย่างไรกับสัตว์โลกล้านปี เพื่อจะเอาชีวิตรอด”

ในด้านโปรดักชันทีม ก็น่าสนใจไม่น้อย เพราะได้ สกอตต์ เบ็ค (Scott Beck) และ ไบรอัน วูดส์ (Bryan Woods) มือเขียนบทชื่อดังจากหนัง A Quiet Place ปี 2018 มาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง 65 แท็กทีม นักแสดงอย่าง อดัม ไดร์เวอร์ (Adam Driver) จาก Star Wars และ House of Gucci และ อาเดรียนา กรีนแบลตต์ ( Ariana Greenblatt) จาก Awake และ Avengers: Infinity War รวมถึง โคลอี โคลแมน (Chloe Coleman) จาก Avatar: The Way of Water และ Marry Me ที่ก็ยังไม่รู้เธอจะมารับบทบาทตัวละครไหน

65 หนัง Sci-fi เตรียมเข้าฉายที่สหรัฐอเมริกา 17 มีนาคม 2023 ส่วนของประเทศไทย ได้ฤกษ์เบิกโรงวันที่ 6 เมษายน 2023 โปรดอย่าลืมวันให้ดีจะได้เตรียมรอจองตั๋วภาพยนตร์

