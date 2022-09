ไม่มีพลิกโผ! Stranger Things ชนะ 5 รางวัล Emmy Award สมใจแฟนๆ

สุดยอดซีรีส์อย่าง Stranger Things ชนะ 5 รางวัล Emmy Award เอาใจแฟน ๆ ด้วยการประกาศศักดา ในงานผลประกาศรางวัล The Creative Arts Emmys ครั้งที่ 74 อย่างเป็นทางการในปี 2022 หนึ่งในซีรีส์ยอดนิยมสูงสุดของ Original Netflix ทั่วโลก

โดย 5 รางวัลที่ได้รับของ Stranger Things มีรายชื่อดังต่อไปนี้

Outstanding Stunt Coordination For A Drama Series, Limited Or Anthology Series Or Movie – 2022

Outstanding Prosthetic Makeup 2022 – ” Chapter Four: Dear Billy “

Outstanding Sound Editing For A Comedy Or Drama Series (One Hour) 2022 – ” Chapter Seven: The Massacre At Hawkins Lab “

Outstanding Sound Mixing For A Comedy Or Drama Series (One Hour) 2022 – ” Chapter Seven: The Massacre At Hawkins Lab “

Outstanding Music Supervision 2022 – ” Chapter Four: Dear Billy “

แต่หนึ่งใน 5 รางวัลที่โดดเด่น คือ Outstanding Music Supervision 2022 โดยเบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ ต้องยกให้กับผู้กำกับด้านดนตรีซีรีส์นี้อย่าง คุณ โนรา เฟลเดอร์ และ เพลงของ คุณ เคต บุช (Kate Bush) อย่าง ” Running Up That Hill “ ที่ประพันธ์เพลงนี้มาตั้งแต่ 1985 ซึ่งกลายเป็นเพลงประกอบในซีซั่น 4 ที่โด่งดังในโลกอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างมาก โดยเป็นเพลงโปรดของตัวละครอย่าง แม็กซ์ เมย์ฟิลด์ ที่แสดงโดย ซาดี้ ซิงค์ (Sadie Sink) ที่เป็นนักแสดงหลักที่โดดเด่นอย่างมากของซีรีส์นี้

ตัวละครอย่าง แม็กซ์ เมย์ฟิลด์ ที่แสดงโดย ซาดี้ ซิงค์

โดย Outstanding Music Supervision เป็นรางวัลสาขาการประพันธ์ดนตรียอดเยี่ยม ที่ Stranger Things ได้รับเสนอเข้าชิงรางวัลมารอบที่ 4 แล้ว และ เป็นครั้งแรกที่พวกเขาคว้ารางวัลนี้ไปครอง ซึ่งก่อนหน้านั้น ซีรีส์ที่เคยได้รางวัลนี้ได้แก่ I May Destroy You, The Marvelous, Mrs. Maisel, และ Big Little Lies ซึ่งรายชื่อเหล่านี้ก็เป็นซีรีส์ที่โด่งดังไม่แพ้กัน

คุณ เคต บุช ที่เป็นเจ้าของเพลง ถึงขนาดกล่าว ” ขอบคุณ ” ความสำเร็จของเพลง ” Running Up That Hill ” ที่โดดไปถึงท็อปชาร์ต 1 ใน 10 ของ Billboard Hot 100 ที่ประสหรัฐอเมริกา และขึ้นอันดับ 1 ของ UK singles chart ทำให้ เคต ราวกับได้ชีวิตใหม่กลับมาในยุคปัจจุบัน

เพลง Running Up The Hill

ส่วนรายชื่อซีรีส์อื่น ๆ ที่เข้าชิงสาขา Music Supervision ในปี 2022 มีตัวเต็ง ๆ ทั้ง Euphoria, Better Call Saul, The Marvelous, Mrs. Maisel, และ Ozark

โดยความสำคัญของรางวัล Emmy Award นั้น ถือเป็นหนึ่งใน 4 รายการใหญ่ ที่แจกรางวัลเกี่ยวกับสถาบันการแสดงและศิลปะของประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบไปด้วย Grammy Award, Oscar (The Academy Award), Tony Award, และ Emmy Award ซึ่งงานประกาศเหล่านี้ที่ได้กล่าวถึงไปนั้น ถือเป็นความสำเร็จและกำลังใจให้กับคนสร้างงานศิลปะให้เป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียงมากขึ้น

งานประกาศรางวัล Emmys ครั้งที่ 74

ทั้งนี้ งานประกาศ The Creative Arts Emmys ครั้งที่ 74 จะมีงานอีเว้นต์ช่วง Primetime ในวันที่ 12 กันยายน 2022

Stranger Things ชนะ 5 รางวัล Emmy Award นั้น เป็นซีรีส์ไซไฟเรื่องราวเกี่ยวกับ เด็กชายคนหนึ่งที่หายตัวไป ในเมืองเล็ก ๆ มีการค้นพบเรื่องลึกลับกับการทดลองที่ทุกคนไม่รู้ว่ามันคืออะไร รวมถึงพลังเหนือธรรมชาติที่ชวนน่าหวาดกลัว และเด็กหญิงแปลกประหลาดคนหนึ่ง นี้คือเนื้อหาเรื่องย่อจาก Official Netflix ถ้าทุกคนอยากรู้เรื่องราวมากกว่านี้คงต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวของคุณเอง

