ดูช็อตต่อช็อต! เทียบ 17 ภาพจาก ซีรีส์ The Crown และรูปถ่ายจากประวัติศาสตร์จริง

ไม่ว่าใครก็อยากรู้เรื่องราวภายในของราชวงศ์ และนี่จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ ซีรีส์ The Crown ขึ้นแท่นซีรีส์ยอดฮิตด้วยฐานแฟนคลับจำนวนมากจนสามารถสร้างภาคต่อออกมาได้จนถึงซีซั่นที่ 5 แล้ว นอกจากจะดำเนินเรื่องได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมพรั่งด้วยนักแสดงหลายร้อยชีวิตที่เปี่ยมด้วยความสามารถ การันตีคุณภาพจากหลากหลายเวทีรางวัลนับไม่ถ้วน The Crown ยังเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ทุ่มทุนสร้างมหาศาลเพื่อความสมจริงชนิดถอดแบบมาจากหน้าประวัติศาสตร์ และวันนี้เราจะพาคุณไปพิสูจน์ความเป๊ะของซีรีส์ด้วย 17 รูปที่เหมือนกับเหตุการณ์จริงจนน่าตกใจ

โอลิเวีย โคลแมน ใน The Crown

ประเดิมภาพแรกกันด้วยรูปถ่ายของ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ขณะทรงม้าในฉลองพระองค์ทางทหารเต็มยศ ซึ่งทางฝั่ง ซีรีส์ The Crown เองก็ทำออกมาได้ยอดเยี่ยมไม่มีที่ติ ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดดีเทลของชุด ฉากโดยรอบ ไปจนถึงการแสดงของ โอลิเวีย โคลแมน ที่ขึงขังสง่างามราศีจับ

โอลิเวีย โคลแมน ใน The Crown

ภาพของ โอลิเวีย โคลแมน ในบทบาท สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 จากซีซั่นที่ 4 ในฉลองพระองค์โทนสีเขียวกากี มาพร้อมผ้าพันพระศอที่ทรงนำมาใช้โพกพระเศียรแทน สร้างลุคสุดไอคอนิกว่าควีนไม่จำเป็นต้องสวมมงกุฎเสมอไป

โอลิเวีย โคลแมน ใน The Crown

โมเมนต์สำคัญในซีซั่นที่ 4 ขณะที่นายกรัฐมนตรี ฮาโรลด์ วิลสัน เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชนีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และทีมผู้สร้างยังคงทำให้แฟนๆ ประทับใจกับความเป๊ะทุกดีเทลเช่นเคย ไม่ว่าจะเป็นฉลองพระองค์ เครื่องประดับ ไปจนถึงฉากหลังการตกแต่งภายในห้อง

จิลเลียน แอนเดอร์สัน ใน The Crown

มาร์กาเร็ต แทตเชอร์ นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศอังกฤษ คืออีกหนึ่งตัวละครที่ผู้ชมตั้งหน้าตั้งตารอคอยว่าจะได้ใครมาแสดง ก่อนหวยจะออกที่ จิลเลียน แอนเดอร์สัน ซึ่งเธอเผยความในใจว่ารู้สึกกดดันและตื่นเต้นมากที่จะได้มาเล่นเป็นตัวละครที่มีตัวตนอยู่จริงแบบนี้

เฮเลนา บอนแฮม คาร์เตอร์ ใน The Crown

เรียกว่านักแสดงทุกคนที่ The Crown ดึงมาร่วมงานในแต่ละซีซั่นล้วนสร้างเสียงฮือฮาในวงกว้างได้ไม่มีที่สุดจริงๆ และ เฮเลนา บอนแฮม คาร์เตอร์ เองก็เป็นอีกคนที่ทำเอาแฟนซีรีส์ทั้งช็อกทั้งตื่นเต้นที่จะได้เห็นเธอในฐานะ เจ้าหญิงมาร์กาเร็ต ในซีซั่นที่ 3 และ 4 สุดๆ

เอ็มมา คอร์ริน ใน The Crown

การมาถึงของตัวละคร เจ้าหญิงไดอาน่า ในซีซั่นที่ 4 สร้างความฮือฮาให้กับแฟนซีรีส์ไม่น้อย แถม The Crown ยังคว้าตัวนักแสดงมากฝีมืออย่าง เอ็มมา คอร์ริน มาสวมบทบาทนี้เป็นคนแรก

เอ็มมา คอร์ริน ใน The Crown

นอกจากทีมผู้สร้างจะถอดแบบโททัลลุคของเจ้าหญิงไดอาน่ามาได้เหมือนเป๊ะแล้ว เอ็มมาเองก็เข้าถึงตัวละครได้อย่างลึกซึ้ง จน โอลิเวีย ผู้รับบทควีนเอลิซาเบธที่ 2 เล่าว่า “แค่นั่งตรงข้ามเธอ ฉันก็รู้สึกขนลุกแล้ว”

เอ็มมา คอร์ริน ใน The Crown

ยืนยันความเป๊ะของ เอ็มมา คอร์ริน กันด้วยอีกภาพจาก The Crown ที่ในขณะนั้นเธอรับบทบาทเป็น เลดี้ไดอาน่า สเปนเซอร์ ซึ่งพำนักอยู่ที่พระราชวังบัลมอรัล หลังจากทรงหมั้นหมายกับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 1981

เอ็มมา คอร์ริน ใน The Crown

และด้วยความเหมือนตั้งแต่ภายในยันภายนอกของ เอ็มมา คอร์ริน ทำให้เธอกลายเป็นภาพจำของตัวละคร เจ้าหญิงไดอาน่า แห่งซีรีส์ The Crown ไปในที่สุด สำหรับซีซั่นที่ 5 ที่กำลังถ่ายทำอยู่นั้นได้มีการเปลี่ยนเซ็ตนักแสดงใหม่อีกครั้ง โดยได้ เอลิซาเบธ เดบิคกี้ มารับช่วงต่อ งานนี้แฟนๆ ต่างก็รอลุ้นที่จะยลโฉมเจ้าหญิงไดอาน่าคนใหม่ว่าจะเป๊ะจนน่าขนลุกเหมือนเดิมหรือเปล่า

เอ็มมา คอร์ริน และจอช โอคอนเนอร์ ใน The Crown

ทางฝั่งนักแสดงที่มาประกบคู่เอ็มมาอย่าง จอช โอคอนเนอร์ เจ้าของบทบาทเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์เมื่อครั้งยังทรงหนุ่มแน่น ก็สามารถเล่นออกมาได้ดีไม่แพ้เอ็มมา เกิดเคมีระหว่างสองตัวละครจนคนดูหลงรักทั้งคู่ไปในที่สุด

เอ็มมา คอร์ริน และจอช โอคอนเนอร์ ใน The Crown

สำหรับฉากครอบครัวอบอุ่นหัวใจของ เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ เจ้าหญิงไดอาน่า และพระโอรสองค์น้อย เจ้าชายวิลเลี่ยม ต้องขอซูฮกทีมผู้สร้างที่ทำออกมาได้ไม่มีที่ติ ไม่ว่าจะเป็นฉลองพระองค์สุดโดดเด่นของเจ้าหญิงไดอาน่าเอง ฉลองพระองค์ชุดสูทของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ที่เก็บรายละเอียดแม้กระทั่งการสวมรองพระบาทบนพรมปิกนิก ไปจนถึงลายพรมที่คล้ายคลึงของจริงจนน่าตกใจ

เอ็มมา คอร์ริน และจอช โอคอนเนอร์ ใน The Crown

หรือแม้แต่ครั้งที่ทั้งสองพระองค์เสด็จเยือนประเทศออสเตรเลีย ในเดือนมีนาคม ปี 1983 ทุกองค์ประกอบล้วนถอดแบบมาจากต้นฉบับแทบทุกระเบียดนิ้วจริงๆ

จอช โอคอนเนอร์ และโอลิเวีย โคลแมน ใน The Crown

หากพูดถึงฉากที่ตราตรึงอยู่ในใจแฟนๆ มากที่สุด คงจะต้องมีฉากแม่ลูกระหว่างสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ติดหนึ่งในลิสต์อย่างแน่นอน เพราะทั้งสองนักแสดงสามารถส่งอารมณ์ออกมาได้อย่างน่าทึ่ง แถมทีมผู้สร้างยังจัดเต็มด้านโปรดักชั่นให้เหมือนพิธีการจริงอีกด้วย

แคลร์ ฟอย ใน The Crown

เราคงไม่พูดถึง แคลร์ ฟอย นักแสดงสาวผู้รับบทบาทควีนเอลิซาเบธที่ 2 เป็นคนแรกไม่ได้ เพราะเธอกลายเป็นหนึ่งในภาพจำของซีรีส์ The Crown ไปเสียแล้ว อย่างเช่นในซีนนี้ที่แคลร์สวมบทบาทเป็นสมเด็จพระราชินีนาถได้อย่างยอดเยี่ยมขณะทรงเต้นรำกับ กวาเม เอ็นกรูมา อดีตประธานธิบดีคนแรกของประเทศกานา

แคลร์ ฟอย ใน The Crown

อีกหนึ่งโมเมนต์ประวัติศาสตร์ของชาติอังกฤษ กับการถ่ายทอดสดสุนทรพจน์คริสต์มาสจากสมเด็จพระราชินีนาถ ผ่านทางโทรทัศน์เป็นครั้งแรกในปี 1957 ซึ่ง The Crown ก็ถอดแบบจากรูปต้นฉบับมาตั้งแต่ฉลองพระองค์ สร้อยพระศอมุก พระวลัย พระกุณฑล ไปจนถึงการตั้งกรอรูปบนโต๊ะด้านข้างก็ยังใส่ใจในดีเทลด้วยเช่นกัน

เจ้าหญิงมาร์กาเร็ต ใน The Crown

ตามมาด้วยตัวละครที่ได้รับเสียงชื่นชมมากมาย เจ้าหญิงมาร์กาเร็ต พระขนิษฐาในสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 โดยภาพนี้มาจากซีซั่นแรกเมื่อครั้งที่เพิ่งเปิดตัวซีรีส์ใหม่ๆ ส่วนความเป๊ะนั้นไม่ต้องพูดถึง เพราะเหมือนทุกรายละเอียดตั้งแต่ฉลองพระองค์ชุดกระโปรงสีขาวฟูฟ่อง สร้อยพระศอมุกหลายเส้น ไปจนถึงฉากหลังที่เป็นม่านสีแดงก็ยังเหมือนต้นฉบับไม่ผิดเพี้ยน

ควีนเอลิซาเบธที่ 2 ทรงถ่ายรูปคู่กับประธานธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี ใน ซีรีส์ The Crown

บอกลากันด้วยภาพสุดท้ายที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์อย่างมาก กับการถ่ายภาพร่วมกันระหว่างสองคู่รักผู้ทรงอำนาจของโลกอย่าง สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงประทับเคียงคู่กับ เจ้าชายฟิลิป ขณะที่อีกด้านคือ ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี และ เฟิร์สเลดี้แจ็กเกอลีน หรือ แจ็กกี เคนเนดี นั่นเอง

