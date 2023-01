The Last of Us HBO GO ลุยหลังโลกล่มสลาย

ในยุคสมัยนี้คงปฏิเสธได้ยากว่า สื่อบันเทิงอย่างภาพยนตร์ หรือซีรีส์ในปัจจุบัน ล้วนมีเรื่องราวเกี่ยวกับโลกหลังการล่มสลาย จากภัยพิบัติ ซึ่งทำให้เหล่าตัวละครเอก ต้องเอาตัวรอดจากสถานการณ์คับขัน หรือภัยคุกคามจากซอมบี้ หรือศัตรูกลายพันธุ์ต่าง ๆ แล้วทำไมถึงกล้าลงทุน กับการสร้างซีรีส์ The Last of Us HBO GO ที่มีธีมเดียวกันเรื่องอื่น มันมีอะไรที่แตกต่างกันแน่ ที่ทำให้หลายสื่อรวมทั้งผู้ชม และแฟนเกมเมอร์ ต้องร้องว้าว กับซีรีส์นี้ ในการเปิดตัวตอนแรกของซีรีส์ ในวันที่ 15 มกราคม 2023 ที่ผ่านมา

The Last of Us เป็นซีรีส์ในแนวดราม่า ผจญภัย เอาตัวรอดหลังโลกล่มสลาย ที่มีต้นแบบมาจากเกม ในชื่อเดียวกัน ที่วางขายบนเครื่องเกม PlayStation 3 ครั้งแรก ในปี 2013 และวางขายต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน พร้อมทั้งยังขาย มาลงขายใน PlayStation 4 และ 5 นอกจากนั้นยังพอร์ตลงให้เล่นใน PC อีกด้วย

ทำไมเกมเก่าตั้งแต่ปี 2013 สามารถครองใจแฟนเกม จนกระทั่งกลายเป็นซีรีส์คนแสดง ในปัจจุบันนี้ คำตอบ Gameplay ที่สนุก ท้าทาย ตื่นเต้นเร้าใจ และที่สำคัญยิ่งกว่า Gameplay คือเนื้อเรื่องที่เข้มข้น กดดัน ดุเดือด ไม่เหมือนกันกับหลาย ๆ เกมที่เป็นแนวใกล้เคียงกัน ที่มักจะเน้นความตื่นเต้น สะใจ ในการต่อสู้ แต่ในเกมนี้ จะสื่อถึงความเสื่อมโทรมของสังคม ที่ล่มสลายไปแล้ว ไม่มีกฎหมายกำกับ และต้องเอาตัวรอด ทำให้การกระทำของตัวละคร จะดุเดือด รุนแรง และสามารถทำให้ผู้ชมอินไปกันโลกของ The Last of Us ได้อย่างเต็มที่

เนื้อเรื่องของซีรีส์นี้ คือการระบาดของเชื้อรา Cordyceps สายพันธุ์หนึ่ง ซึ่งมนุษย์นำมาทดลองใช้ในการรักษาโรค แต่เกิดการระบาดจนกลายเป็น Pandemic ในระดับโลก จนทำให้สังคมมนุษย์ล่มสลาย เหลือมนุษย์ที่รอดเพียงเล็กน้อย ที่รวมตัวกันอยู่ในเขตกักกันป้องกันโรค ตัวเอกของเรื่องนี้คือ Jole Miller ที่รับบทโดย Pedro Pascal ที่เสียลูกสาวอย่าง Sarah ที่รับบทโดย Nico Parker ไปในระหว่างการเริ่มระบาด ผ่านมาหลังจากนั้น 20 ปี Jole จับคู่กับ Tess เป็นคู่หูขนส่งของเถื่อน จากโลกภายนอกเข้ามาในเขตกักกัน

จนทั้งคู่ได้พบกับ Ellie (Bella Ramsey) เด็กสาวที่กลุ่มใต้ดิน ที่ชื่อ Firefly พยายามปกป้องอย่างสุดชีวิต และจ้างวานให้ทั้งสอง นำเธอไปส่งที่อีกฟากหนึ่งของประเทศอเมริกา ด้วยค่าจ้างที่สูงลิบลิ่วจนน่าแปลกใจ แต่ในระหว่างทางพวกเขาจึงได้รู้ว่า Ellie คนนี้ มีความสำคัญขนาดไหน และพวกเขาจะเดินทางไปได้ไกลแค่ไหน ซึ่งในซีรีส์นี้ ตอนที่ 1 ที่เพิ่งฉายไป ยังดำเนินเรื่องไปได้เพียงเท่านี้

ซีรีส์ The Last of Us The Last of Us HBO GO เวอร์ชั่นนี้ ได้ตัวผู้สร้างเกมอย่าง Neil Druckmann มาเป็นผู้ให้คำปรึกษาโดยตรง และ Craig Mazin Showrunner ที่เคยได้ฝากฝีมือมาแล้ว กับซีรีส์ Chernobyl สุดปังในปี 2019 มากำกับโลกของเกม ที่เป็นที่รักของแฟน ๆ ลงมาสู่หน้าจอ ให้ผู้ชมได้ดำดิ่งไปพร้อม ๆ กันตัวละครในเรื่อง ที่จะทำให้คุณรัก จะทำให้คุณตื่นเต้น และทำให้คุณเสียใจ กับความสูญเสีย ไปพร้อม ๆ กับความสัมพันธ์ของมนุษย์ ที่ล้วนมีแผล และต้องการกันและกันยิ่งกว่า ในโลกที่สังคมล่มสลายไปแล้ว

