Cordyceps เชื้อราที่มีอยู่จริงในโลก The Last of Us

ณ เวลานี้ ซีรีส์ The Last of Us กำลังสร้างความหวาดหวั่น และ ความสิ้นหวังให้ผู้ที่กำลังรับชมผ่านแพลตฟอร์ม HBO ที่ดัดแปลงมาจากเกมชื่อดังจาก Naughty Dog รวมถึงเจ้าเชื้อราในเกมที่เราคิดว่ามันอาจจะเหมือนซีรีส์หรือภาพยนตร์เรื่องอื่น ๆ ที่อาจจะใช้ที่มาทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ แต่ก็ยังไม่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง แต่ TLOU กับเชื้อรา Cordyceps หรือเชื้อราซอมบี้ ในเรื่องนี้มีแนวโน้มที่จะใกล้เคียงกับโลกปัจจุบันมากที่สุด

ถ้าคุณลองค้นหาคำว่า Cordyceps ใน Google คุณจะต้องเจอคำว่า ถั่งเช่า จักพรรดิแห่งยาบำรุง สมุนไพรสุขภาพจากหญ้าหนอน จากคำอธิบาย รูปร่างของถั่งเช่ามีลักษณะเด่นที่เป็นหนอนผีเสื้อ ในฤดูร้อนจะกินสปอร์ของเห็ดที่ตกอยู่ตามพื้นดิน พอถึงฤดูหนาว ก็หนีหนาว สู้กับความหนาวไม่ไหว มันก็อ่อนแรง สปอร์เห็ดก็จะเริ่มเจริญเติบโตโดยอาศัยการดูดสารอาหาร และ แร่ธาตุจากตัวหนอนนั้น หลังจากนั้นสปอร์เข้าควบคุมสมองของมัน

แต่สำหรับ ‘Cordyceps’ ในโลกซีรีส์ก็จะเป็นเชื้อราประเภทหนึ่งที่มีหลากหลายรูปแบบ ที่สามารถแยกประเภทได้ถึง 600 ชนิด ทั่วโลก ที่น่าแปลกใจครั้งแรกที่พบเจ้าเชื้อนี้ คือแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือแถบอาเซียนบ้านเรานั้นเอง

ซึ่งดูถึงตัวของ “ถั่งเช่า” สมุนไพรจากจีนที่ดังอยู่ช่วงนึงในบ้านเรา ก็ถึงขั้นเคยมีนักร้องชื่อดัง โดนไล่ตามฟ้องร้องกันมาแล้ว ที่อาจมาจาก ถั่งเช่า ที่ไม่ได้มาตรฐานนั้นเอง ก็คือหนอนที่ได้ถูกยึดร่างต้นไปแล้วกลายเป็นเหมือนสัตว์อีกชนิดหนึ่งไปเลย ด้วยแนวคิดนี้เองทำให้คุณ Neil Druckmann คนเขียนเนื้อหา TLOU ทั้งฉบับเกม และ ซีรีส์ ได้นำแหล่งกำเนิดโรคระบาดที่เกิดจาก ‘Cordyceps’ มาจากปรากฎการณ์ที่เกิดจากสารคดี Planet Earth ของ BBC นั้นเอง

“ถ้าคุณอยากให้เราใกล้เคียงโลกแห่งความเป็นจริงมากที่สุด เราก็ต้องอยู่บนหลักความเป็นจริง ด้วยการใช้แผ่กระจายสปอรนี้แหละ ใกล้เคียงที่สุด” จากการเปิดเผยของ Neil Druckmann คนเขียนบท

ถ้าจะสรุปแบบให้ได้ใจความนั้น ‘Cordyceps’ มันคือเชื้อรากาฝาก ในสัตว์ประเภทแมลงต่าง ๆ เช่น ยุง มด ฯลฯ ทำให้พฤติกรรมของสัตว์เหล่านี้เปลี่ยนไป เหมือนโดนควบคุมจนไม่เหลือตัวตนของมันเอง แล้วพอยิ่งยึดร่างสมบูรณ์แบบขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะปล่อยสปอร์ไปหาแมลงอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อเป็นกาฝากต่อไป นั้นจึงเป็นการเปรียบเทียบกับ เชื้อราซอมบี้ ในซีรีส์ ที่โดนยึดร่างกาย และจิตใจ จนไม่เหลือความเป็นมนุษย์อีกต่อไป

แต่คุณไม่ต้องเป็นห่วงไป เพราะในโลกแห่งความเป็นจริงนี้ เชื้อรานี้ไม่ได้ทำให้คุณเป็น ซอมบี้ ได้ ซึ่งในความเป็นจริง เชื้อรานี้มีประวัติศาสตร์อย่างยาวนานที่มาใช้ในทางการแพทย์ และมักจะนำมาใช้ในอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนั้น ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ที่ช่วยเพิ่มความทนทาน และ ความแข็งแรง รวมถึงช่วยให้การทำงานของไต และระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้น (ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้) อีกทั้งเชื้อรานี้ ยังได้นำมาใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งอย่างหลากหลาย ในการหยุดเชื้อร้ายเหล่านี้ให้โตช้าขึ้น จากการวิจัยจาก Memorial Sloan Kettering Cancer Center

ถึงบอกไม่ต้องเป็นห่วง แค่ฉากเปิดเรื่องในซีรีส์ที่เริ่มเรื่องในปี 1960 ที่มีเหล่านักระบาดวิทยามาพูดออกทีวี ที่เกี่ยวกับความอันตรายเชื้อรานี้ ก็ทรงพลัง และชวนให้คนที่ดูก็กลัวว่า มันจะเป็นจริงหรือเปล่า

บางทีนั่งจ้อง ๆ อาจจะทำให้คุณ เลิกกินเห็ดสักพักจากซีรีส์ เรื่องนี้เลยก็เป็นได้

เรื่องที่คุณต้องรู้จากเชื้อรา “Cordyceps”

– Candida, ergot, cordyceps และ aspergillus ตัวใดตัวนึงสามารถเข้ามาในสมองของเราได้ ไม่ใช่ล้านคน แต่เป็นพันล้านคน

– สายพันธุ์ Candida อยู่เบื้องหลังเชื้อที่อยู่ลำคอ และ ผิวหนัง ที่อาจจะเป็นสาเหตุติดเชื้อในกระแสเลือดในคนไข้

– สายพันธุ์ Cryptococcosis neoformans สาเหตุของการติดเชื้อที่ปอด และ สมอง ทำให้เกิดปอดอักเสบและเยื่อหุ้มสมองอักเสบในคนไข้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ทำให้ผู้คนเสียชีวิตมากกว่า 1 แสนคนต่อปีในแอฟริกาตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา

Main, Hero and Featured images: IMDB, Getty image

