The Midnight Club Netflix ซีรีส์สยองขวัญที่มีมากกว่าการเล่าเรื่องสยอง

แล้วทำไมจะไม่ล่ะ (Why not?) ประโยคนี้มักพบเห็นได้บ่อย ในนวนิยายสยองขวัญสั่นประสาท หรือภาพยนตร์สยองขวัญ ที่เหล่าตัวละครล้วนท้าทาย ในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ อันตราย อาจจะด้วยความคึกคะนอง หรือไม่เชื่อ แต่ในเรื่อง The Midnight Club Netflix ซีรีส์เกี่ยวกับ ชมรมสยองขวัญเที่ยงคืน นี้แล้ว สาเหตุมันต่างออกไป

The Midnight Club เป็นภาพยนตร์ซีรีส์ที่ลงฉายใน Netflix ความยาว 10 ตอนในซีซั่นแรก (ยังไม่มีการประกาศทำภาคต่อ) เป็นซีรีส์สยองขวัญที่กำกับโดย Mike Flanagan และ Leah Fong โดยมีเค้าโครงจากนวนิยายชื่อเดียวกันของ Christopher Pike (ค.ศ. 1994)

เรื่องราวเล่าผ่านตัวละคร Ilonka (Iman Benson) เด็กสาวที่หัวดี ไม่ยอมแพ้ พยายามที่จะสอบข้อมหาวิทยาลัยที่คาดหวัง แต่เธอต้องพบว่าตนเอง เป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ ขั้นลุกลามระดับ 4 ซึ่งเหมือนกำลังรอความตาย เธอจึงได้มาใช้ช่วงชีวิตสุดท้าย ที่บ้านพักผู้ป่วย Brightcliffe โดย ณ ที่แห่งนั้นก็มีวัยรุ่นที่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายเหมือนกับเธอ อีก 8 คน อยู่มาก่อน

ผู้อาศัยในบ้านพักผู้ป่วย Brightcliffe จะมีประเพณีการรวมตัวกัน ที่ห้องสมุดในเวลาเที่ยงคืน เพื่อผลัดกันเล่าเรื่องสยองขวัญ ที่แต่งขึ้นมาเอง และให้ปฎิญาณว่า หากพวกเขาตายไป พวกเขาจะกลับมาเพื่อแสดงให้คนที่ยังอยู่รู้ว่า โลกหลังความตายมีอยู่จริง ประเพณีนี้จะเรียกกันว่า The Midnight club และแม้ชมรมนี้จะมีมาเนิ่นนานแล้ว แต่กลับไม่เคยมีเรื่องแปลกเกิดขึ้น จนกระทั่ง Ilonka เข้าร่วม จึงได้เกิดเรื่องแปลกประหลาด เหนือความเข้าใจของพวกเขาอยู่เรื่อย ๆ

การที่ Ilonka มาที่นี่ไม่ใช่เพราะเธอปลงตกกับชีวิตแล้ว แต่เพราะเธอได้ค้นพบข่าวลือว่า หลายสิบปีก่อน มีผู้ป่วยคนหนึ่งที่เข้ามาอาศัยที่นี่ และหายป่วยอย่างมหัศจรรย์ ซึ่งเธอเองก็ต้องการจะรู้วิธีที่จะหายขาดจากอาการป่วยเช่นกัน

ซีรีส์เรื่องนี้ อุดมไปด้วยดาราหน้าใหม่มากมาย ทั้ง Ruth Codd (ในบท Anya), William Christ Sumper (ในบท Spencer), Igby Rigney (ในบท Kevin), Aya Furukawa (ในบท Natsuki) มาประกบกับดาราเจ้าประจำ ในภาพยนตร์สยองขวัญอย่าง Heather Langenkamp ผู้ที่ได้รับฉายา The Scream Queen จากภาพยนตร์สยองขวัญ หลากหลายเรื่อง เช่น A Nightmare on Elm Street ทั้งภาคแรก และภาค 3 มารับบท Dr. Georgia Stanton เจ้าของ และแพทย์ผู้ดูแลบ้านพักผู้ป่วยแห่งนี้

เนื้อเรื่อง ตรง ง่าย เข้าใจไม่ยาก แต่ชวนติดตาม เนื่องจากใช้วิธีการดำเนินเรื่องหลัก และแทรกด้วยเรื่องย่อย ซึ่งเป็นเรื่องเล่าสยองขวัญของแต่ละคน ทำให้เนื้อเรื่องมีความหลากหลาย และไม่ทำให้น่าเบื่อไปเสียก่อน ประจวบเหมาะกับ เนื้อเรื่องหลัก ที่มีหลายประเด็น ทั้งผู้ป่วยที่ต้องการสิ่งยึดเหนี่ยว การเปลี่ยนแปลงของเหล่าวัยรุ่น ที่เพิ่งเห็นโลกได้ไม่นาน ก็มีชะตาที่ต้องจากโลกนี้ไปเสียแล้ว ซึ่งมีอะไรมากกว่าการเป็นภาพยนตร์สยองขวัญทั่ว ๆ ไป และรวมไปถึงบรรยากาศ และการตัดต่อที่มีชั้นเชิง ทำให้น่าติดตามจนอยากจะดูในจบซีซั่นในครั้งเดียวไปเลย

The Midnight Club ซีซั่นแรก ความยาว 10 ตอน ฉายอยู่บน Netflix ซึ่งคาดว่าจะมีซีซั่นต่อไป เนื่องจากมีการวางปมเนื้อเรื่องที่ยังไม่เฉลย และปริศนาที่ยังไม่ได้ไขทิ้งไว้ในท้ายซีซั่นอีกด้วย

