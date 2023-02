รวมร้านดอกไม้ IG เจ้าดัง รับเทศกาลวาเลนไทน์

ในช่วงเทศกาลพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นวันเกิด วันวาเลนไทน์ หรือวันครบรอบ หากเราไม่สะดวกไปเลือกดอกไม้ด้วยตัวเอง ร้านดอกไม้ IG ก็เป็นหนึ่งในตัวช่วย ให้เรามีดอกไม้สวย ๆ ไปมอบให้กับคนพิเศษ ในวันสำคัญได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ดอกไม้ มักเป็นหนึ่งในของขวัญ ที่มอบให้แก่กัน ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เพราะเป็นสิ่งที่สวยงามอ่อนโยน ที่เราใช้มอบแทนความรู้สึกดี ๆ ให้แก่กันและกันได้ นอกจากนี้ ดอกไม้ยังส่งผลดีต่อใจผู้รับ ทำให้ผู้รับรู้สึกสดชื่น ใจฟู และมีความสุขมาก ๆ ด้วยเช่นกัน นี่ก็ใกล้ถึงเทศกาลวาเลนไทน์แล้ว ใครที่กำลังมองหา ร้านดอกไม้ใน IG สำหรับสั่งดอกไม้ช่อสวย ๆ ไว้มอบให้คนสำคัญ Lifesty Asia เตรียมไอเดีย ร้านเหล่านั้นมาให้แล้ว ตามพิกัดด้านล่างเลย

JAJA Flowers

ร้านดอกไม้ของดาราสาว จ๊ะจ๋า พริมรตา เป็นร้านดอกไม้ ที่เน้นการจับคู่พันธุ์ดอกไม้ที่หลากหลาย เมื่อนำมาจัดช่อรวมกัน จะเห็นถึงความสวยงาม อ่อนหวาน และละมุนละไม นอกจากนี้ ดอกไม้ของทางร้านยังมีลูกเล่นอยู่ที่การนำธนบัตร มาร่วมตกแต่งในดอกไม้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นแบบช่อ แบบเค้ก หรือแบบใส่กล่อง

Morning Glory by Four

Morning Glory เป็นหนึ่งใน ร้านดอกไม้ IG ชื่อดังที่ใครหลายคน เลือกซื้อมอบเป็นของขวัญให้กับคนสำคัญ ร้านดอกไม้ร้านนี้ เป็นของนักร้องสาวชื่อดัง โฟร์ ศกลรัตน์ วรอุไร ที่เริ่มต้นธุรกิจร้านดอกไม้ จนประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ จุดเด่นของร้านนี้ อยู่ที่การเลือกแมทช์ดอกไม้ในโทนสีหวานละมุน ที่เมื่อจับช่อออกมาไม่ว่าจะเล็ก หรือใหญ่จัมโบ้ ก็ให้ความรู้สึกนุ่มนวล อ่อนหวาน และอยากสต๊าฟเก็บไว้ดูนาน ๆ

Gettava

Gettava เป็นร้านดอกไม้ยอดนิยมที่เหล่าดาราและเซเลปสั่งซื้อมอบให้แก่กันและกัน จุดเด่นที่ทำให้ลูกค้าหลายคนติดใจสั่งดอกไม้ร้านนี้ อยู่ที่การดีไซน์ช่อดอกไม้แต่ละช่อ ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีทั้งความโมเดิร์น และวินเทจผสมกันอยู่อย่างลงตัว เหมาะสมกับทั้งผู้ให้ และผู้รับมากที่สุด เพราะนิยมของ Gettava คือ “WE ARE THE FLORIST THAT REFLECTS YOUR ELEGANT TASTE AND STYLE”

Flower by Air

อีกหนึ่งร้านดอกไม้ของดาราที่จะขาดไปไม่ได้ คือ Flower by Air โดย แอร์ ภัณฑิลา จุดเด่นที่ทำให้ร้านดอกไม้ร้านนี้ ต่างจากร้านอื่นตรงที่มีการเล่นสีสัน และลวดลายของกระดาษห่อ ให้มีความหรูหราสง่างาม เราจะได้เห็นสีสันของช่อดอกไม้ที่ตัดกันไปมา อย่างสร้างสรรค์ ดูแปลกใหม่ และมีความทันสมัย นอกจากนี้ ทางร้านยังมีบริการร้อยพวงมาลัย ที่ประณีตละเอียดสวยงามอีกด้วย

VLYN

หากเปรียบช่อดอกไม้ เป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่ง ร้านดอกไม้ IG ร้านนี้จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง ด้วยสไตล์การจัดดอกไม้ที่ไม่เหมือนใคร ตั้งแต่การเลือกชนิดดอกไม้ ไปจนกระทั่งการไล่เฉดสี ดอกไม้แต่ละช่อของทางร้าน จึงราวกับเป็นผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่เลอค่า น่าจับจอง และสวยงามน่าทะนุถนอม

oneday Wallflowers

ร้านดอกไม้ร้านนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาช่อดอกไม้ที่แตกต่าง มีสไตล์ไม่เหมือนใคร เป็นร้านที่เน้นจัดดอกไม้โทนสีจัดจ้าน มีการผสมผสานดอกไม้แห้ง ใบไม้ และผลต่าง ๆ ที่เหมือนจะไม่เข้ากัน แต่เมื่อจับช่อรวมกันแล้ว สวยจนน่าประหลาดใจ มองทางไหน ก็ไม่รู้สึกเบื่อ เพราะภายในช่อดอกไม้หนึ่งช่อ มีลูกเล่น และกิมมิคน่ารัก ๆ ซุกซ่อนไว้มากมาย

ใกล้ วันวาเลนไทน์ เข้ามาแล้ว ใครที่มองหาดอกไม้ ลองสั่งจากร้านที่เราแนะนำได้นะ แล้วใครได้ดอกไม้สวย ๆ มาเป็นช่อ หรือมาเป็นรูปแบบไหน อย่าลืมเอามาแบ่งปันให้ชาว LSA ดูกันด้วยนะ ขอให้ทุกคนสมหวังในวันแห่งความรักนี้นะ

