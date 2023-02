ข้าวซอยนิมมานมื้อพิเศษกับ “Jack-Piyanut” ผู้อยากให้คนทั่วโลกได้ชิมข้าวซอยสักครั้งในชีวิต

พบกับคอลัมน์ One for the Road ที่จะพาคุณไปกิน ดื่ม เที่ยว และรู้จักสถานที่นั้นแบบครบวงจร และเส้นทางแรกของเราพบกับ ‘จังหวัดเชียงใหม่’

ในหัวข้อ How to Success ครั้งนี้ เรามุ่งตรงไปยังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตั้งต้นโปรเจกต์ One for the Road เป็นครั้งแรก แน่นอนว่านอกจากจะเที่ยวเตร่หลากซอกมุม เพื่อรู้จักเมืองเชียงใหม่ให้มากขึ้นแล้ว เรายังได้มุมมองอื่นเพิ่มเติมจาก “Jack-Piyanut Intarachai” เจ้าของร้าน ข้าวซอย ยอดฮิตที่เปิดบ้านต้อนรับเราอย่างอบอุ่น พร้อมพูดคุยถึงความสำเร็จของข้าวซอยนิมมานชื่อดัง ร้านโดนัท Cheva Chavee ที่กลายมาเป็นร้านขนมเจ้าประจำของคนเชียงใหม่ และงานอดิเรกอย่าง R2-Wild ที่ใช้เงินเยอะเสียจนกลายมาเป็นธุรกิจจริงจัง

How to Success

“เชียงใหม่เป็นเหมือนเมืองปราบเซียน นักลงทุนคิดว่าเชียงใหม่คือบ่อเงินบ่อทอง” แจ๊คบอกกับเราด้วยความเห็นที่เหมือนมองทะลุถึงนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่หวังเข้ามากอบโกยความสำเร็จในเมืองแห่งอารยธรรมที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ทราบดีว่า เชียงใหม่ขับเคลื่อนด้วย Young Generation ไม่ใช่ Big Business โมเดล แต่เมื่อคนเหล่านี้รวมตัวกัน ก็สามารถทำให้เชียงใหม่กลายเป็นเมืองที่น่าสนใจได้ สำหรับธุรกิจของแจ๊คนั้นเริ่มต้นจากข้าวซอยนิมมาน ที่สร้างเอกลักษณ์ได้อย่างชัดเจนจนแตกต่างออกไปจากที่อื่น

“เริ่มต้นจาก ข้าวซอย เพราะว่าผมชอบกิน และเราก็ทำเป็น ตัวผมเป็นเด็กบ้านๆ ที่ใช้ชีวิตอยู่อำเภอหางดงกับคุณปู่มาตั้งแต่เล็ก” คำนิยามสั้นๆ ที่แจ๊คเอ่ยขึ้นยามบอกเล่าว่าตัวเองเป็นใคร ตัวเขามาจากครอบครัวที่ประกอบด้วยตัวเขาเองและคุณปู่ เขาเล่าว่าตอนเช้าจะถูกบังคับให้ตื่นมาทำกับข้าว ทำทุกอย่างที่เป็นอาหาร “ตั้งแต่ถอดเกล็ดปลา คั้นน้ำกะทิ โขกน้ำพริก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่มีเด็กคนไหนเอนจอยหรอก” แต่หารู้ไม่ว่าจุดนี้เองที่ซึมซับเข้าผิวหนัง และกลายมาเป็นส่วนผลักดันให้ข้าวซอยนิมมานก่อตัวขึ้นในมุมใดมุมหนึ่ง โดยมีโมเดลทางธุรกิจที่พึ่งการเข้ามาใช้บริการของกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นเสาหลัก

ข้าวซอยนิมมานตั้งใจให้ลูกค้าหลักเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว ตามศรัทธาและความเชื่อมั่นว่า เขาต้องการให้คนทั่วโลก ไม่เพียงรู้จักข้าวซอยเท่านั้น แต่ได้อร่อยไปกับรสชาติของมันอย่างแท้จริง “ข้าวซอยที่นี่แตกต่างจากที่อื่น สิ่งที่ผมคิดเลยคือ ผมต้องการให้คนทั่วโลกได้กินข้าวซอย นี่คือเป้าหมายหลัก ส่วนปลายทางของอาหารมันคือความอร่อย ทำยังไงให้ปลายทางมันดี เราก็ต้องคัดสรรวัตถุดิบให้ดี ส่วนปัจจัยหลักที่ทำให้ประสบความสำเร็จ คืออาหารอร่อย การบริการดี สะอาด ถ้ามีสามอย่างยังไงก็ประสบความสำเร็จ”

เครื่องแกง รสชาติ และท็อปปิ้งที่เป็นเอกลักษณ์

หากใครเคยกินข้าวซอยนิมมาน จะรู้ดีว่ารสชาติเขาอร่อยเป็นเอกลักษณ์และกินง่ายแม้คุณจะเป็นคนไม่ชอบกินเครื่องแกงก็ตาม ถ้าคุณมองหาข้าวซอยข้นคลั่ก เครื่องเน้นๆ ไม่สนใจเรื่องโลเคชั่น และการบริการ ที่นี่ก็จะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ แต่ถ้าคุณชื่นชอบข้าวซอยกินง่ายที่มาพร้อมท็อปปิ้งหลากเมนู ความสะอาดของอาหาร พื้นที่ และการบริการที่ใส่ใจเต็มร้อย ข้าวซอยนิมมานเปิดบ้านรอต้อนรับคุณอย่างเต็มใจ

แน่นอนว่าเรื่องราคาที่ค่อนข้างสูงเป็นที่เลื่องลือมานาน แต่นี่ไม่ใช่จุดอ่อนของร้านที่ทำให้ใครๆ ขยาดไม่อยากกิน กลับกันมันคือกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่นำเสนอว่าร้านเลือกใช้ของที่มีคุณภาพ ลงทุนกับวัตถุดิบที่ได้มา และเน้นความครีเอตหลากหลาย เพื่อลูกค้าจากทั่วทุกสารทิศบนโลก ได้โอกาสลิ้มรสชาติแท้ๆ ให้มากที่สุด “สูตรอาหารเราเริ่มต้นจากข้าวซอยซูเปอร์โบวล์ กับเมนูอ่องปูที่ทำให้ร้านมีชื่อขึ้นมา” ข้าวซอยซูเปอร์โบวล์เสิร์ฟพร้อมท็อปปิ้ง 5 อย่าง ไก่ กุ้ง ปลาหมึก เนื้อ และไส้อั่ว มาพร้อมเส้นเหนียวนุ่ม หอมเครื่องแกงที่เข้มข้นในแบบสูตรเฉพาะตัว รสชาติจึงออกมากำลังดี และไม่เผ็ดจนต่อมรับรสชาและไม่รู้สึกถึงความอร่อย

ความจริงสูตรเครื่องแกงนี้เขาได้รับการถ่ายทอดมาจากคุณปู่ในวัยเด็ก จนเมื่อมือเชี่ยวพอตัวเขาจึงมีการปรับสูตรใหม่ให้พิเศษมากขึ้น โดยเฉพาะพริกที่เป็นวัตถุดิบหลัก “พริกที่ใช้ เป็นพริกในหมู่บ้านที่อยู่จุดต่ำสุดที่แม่น้ำไหลผ่าน ทำให้พริกรสชาติหอม ไม่เผ็ด” สำคัญกว่านั้นคือการปรับรสชาติให้เป็นกลาง และเน้นความอร่อยที่วัตถุดิบขนานแท้คือสิ่งที่เขาอยากจะทำ

ก่อนหน้านิมมานจะเป็นศูนย์รวมล่าสุดของคนเชียงใหม่ ไนท์บาซาและท่าแพรเคยดังมาก่อน 12 ปีที่ผ่านมา กว่าข้าวซอยนิมมานจะลงตัว ไม่นับว่าเป็นเรื่องง่าย จนกระทั่งวันนี้ที่ร้านมีชื่อเสียงมากมาย ใครๆ ก็ต้องตามมากิน แจ๊คยังออกปากว่ายังไม่ได้ประสบความสำเร็จขนาดนั้น “เราเจอปัญหาทุกวัน เล็กใหญ่ต่างกันไป อย่างถ้าลูกค้ามากับเด็ก เราบอกพนักงานเลยว่าให้เสิร์ฟข้าวผัดไข่เป็น Complimentary เพราะว่าปัญหาของครอบครัวคือลูก ดังนั้นดูแลเด็กให้เรียบร้อยก่อน แล้วอย่างอื่นก็จะไม่มีปัญหาตามมา”

วิกฤตที่วัดความสามารถทางธุรกิจ

โควิด19 คือ ‘a pain in the ass’ ของทุกคน ทุกบ้านและทุกกิจการเจอความหายนะมากน้อยแตกต่างกัน ข้าวซอยนิมมานที่ออกตัวว่าเป้าหมายหลักคือกลุ่มนักท่องเที่ยวนั้นขาดทุนฟันหลอ เพราะการปิดการท่องเที่ยวจากรัฐบาล “เราต้องการลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยว แต่เราดันได้คนเชียงใหม่ที่พาเพื่อนมากิน เพาะเราตั้งราคาสูง เนื่องจากเราใช้ของแพง ช่วงที่นักท่องเที่ยวมาไม่ได้วิกฤตมาก เลยได้โอกาสทำร้านขนมโดนัทนมฮอกไกโดขึ้นมา เพื่อขายคนท้องถิ่น จากที่จุนเจือร้าน ข้าวซอย ได้ กลับสร้างกำไรได้จำนวนมาก” Cheva Chavee ตอนนี้เปิดบริการ 3 สาขา และกำลังจะมีสาขาที่ 4 ที่กรุงเทพฯ

โดนัทของที่นี่ต่างจากร้านอื่น ความหอมของเตาอบที่กรุ่นไปทั่วพื้นที่ เนื้อแป้งโดนัทนุ่มเนียน ไม่หนักลิ้น ดิปกับครีมนมรสชาติเข้มข้นจากฮอกไกโดคือความลงตัวอย่างที่สุด (แต่สำหรับเราไม่ต้องดิปตัวโดนัทก็อร่อยมากอยู่แล้ว) จึงไม่แปลกใจที่จะกลายมาเป็นขนมเจ้าประจำของคนเชียงใหม่ สำหรับชีวิตของแจ๊คแล้ว วนเวียนอยู่ไม่กี่อย่าง แต่เป็นไม่กี่อย่างที่จริงจังและเป็นรูปเป็นร่างกว่าใคร ข้าวซอยนิมมาน ร้านโดนัท และล่าสุดกับงานอดิเรกจากที่แค่ชื่นชอบการปีนเขาและตั้งแคมป์ สู่การเปิดร้าน R2-Wild ที่ใช้เงินเยอะเสียจนกลายมาเป็นธุรกิจจริงจัง

Serious Hobby

“ผมชอบกิจกรรมเอ้าท์ดอร์มาก ว่างๆ ก็ไปแคมป์ปิ้ง พออุปกรณ์มันเยอะก็เลยเอามาเปิดร้าน จากความชอบส่วนตัวเลยกลายเป็นจริงจังไปเลย แอบใช้เงินเยอะมากเหมือนกัน (ยิ้ม)” ร้าน R2-Wild ตั้งกระเถิบออกมาจากร้านข้าวซอยนิมมานไม่มากนัก การตกแต่งจำลองการแคมปิ้งไปในตัว เก้าอี้สำหรับแคมป์วางซ้อนเป็นวงกลม โดยมีโต๊ะสำหรับเตรียมอาหารและวางตะเกียงอยู่ตรงกลาง ระหว่างนั่งคุยเรื่องการไปเดินป่าที่สวีเดนทุกปีของเขา นักธุรกิจหนุ่มทำกาแฟเสิร์ฟเวียนให้ทุกคนในวงได้ชิมกัน พร้อมเล่าว่า “ผมชอบเดินป่าเพราะมันได้อยู่กับตัวเองในแต่ละก้าว เท่านั้นเลย เราต้องอยู่กับปัจจุบัน ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แค่นั้นพอแล้ว มันเหมือนเป็นปรัชญาชีวิตและได้เรียนรู้ตัวเองไปในตัวด้วย”

ภาพในอนาคตของข้าวซอยนิมมาน

สำหรับใครหลายคนเมื่อธุรกิจถึงจุดหนึ่ง ก็อยากที่จะขยับขยายสาขาให้ไกลกว่าที่มีอยู่ แต่สำหรับแจ๊คแล้วเขามองภาพต่าง และเลือกอาศัยการลงทุนในวิธีอื่นแทน “เราไม่ขยายกิจการไปสาขาอื่น แต่เราจะทำออนไลน์แทน ทำเป็นฮับ และอาศัยแกร๊บวิ่งเอา เพราะการมีหลายสาขา มันจะเกิดการเปรียบเทียบ ในความเป็นจริงแค่วัตถุดิบต่างที่ รสชาติก็ต่างกันแล้ว มันคือรายละเอียดของตัวอาหาร” นอกเหนือไปจากการลงทุนทำแบบออนไลน์แล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่เขาใฝ่ฝันจะทำ แต่ในความเป็นจริงอาจสวนทางกับรายได้ที่จะเข้ามา คือการลงมือทำข้าวซอยที่พึ่งรสวัตถุดิบอย่างเดียว

“ในพาร์ทของ ข้าวซอย อยากทำสเปเชียลข้าวซอย ที่ป็นโบราณจริงๆ เราใช้วิธีการเคี่ยวและสมุนไพรอย่างเดียว ลูกชะโค กะปิ และวัตถุดิบอย่างซุปจากซี่โครงไก่จริงๆ ตุ๋นกับหางกะทิ อยากทำเหมือนราเมงที่ใช้เวลา 2 วันในการทำน้ำซุป และพึ่งรสชาติจากวัตถุดิบอย่างเดียว แต่มันไม่ได้ เรายังต้องใช้เครื่องปรุงอยู่ ผมลองทำแล้วมันสเปเชียลมาก ลองทำท็อปปิ้งหลายอย่าง เป็นอกเป็ดซูวีกับน้ำแกง 6 ชม เนื้อเป็ดจะละลายในปากเลย หรือเป็นซี่โครงอ่อนที่จะมีแค่ 4 ชิ้นเท่านั้น เอามาตุ๋นกับน้ำผึ้งป่า หรือจะเป็นปลากระพงขาวส่วนคอถึงหลัง ที่มีแค่สองชิ้นในหนึ่งตัว ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่อยากทำ แต่รู้แหละว่ามันจะไม่ได้กำไรแน่ๆ (ยิ้ม)” เจ้าของธุรกิจตอบทิ้งท้ายไว้ด้วยรอยยิ้มและความเป็นกันเอง ใครจะรู้อีกไม่นาน เราอาจได้โอกาสไปนั่งชิมข้าวซอยโอมากาเสะจากเชฟแจ๊คในอนาคตก็เป็นได้

