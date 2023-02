ทริปเชียงใหม่นอนไหนดี? ปักหมุด 5 โรงแรมดังใกล้ที่เที่ยว ถ่ายรูปสวย แถมอาหารอร่อย

พบกับคอลัมน์ One for the Road ที่จะพาคุณไปกิน ดื่ม เที่ยว และรู้จักสถานที่นั้นแบบครบวงจร และเส้นทางแรกของเราพบกับ ‘จังหวัดเชียงใหม่’

ไม่ว่าจะมาเชียงใหม่กี่ครั้ง เสน่ห์เฉพาะตัวของมันไม่เคยจางหายไปไหน และมีแต่จะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ โรงแรม ดังจำนวนมากที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปี การมาเที่ยวเชียงใหม่นอกจากเราจะตื่นเต้นเรื่องสถานที่เที่ยวและที่กินแล้ว เรายังเนื้อเต้นในเรื่องของที่พักมากด้วย เพราะเราถือคติว่ากินอะไรก็ได้ เที่ยวที่ไหนก็ได้ แต่ที่พักขอดีในระดับหนึ่ง และในทริปนี้เราเลือกพักกันที่ Le Méridien โรงแรมหรูระดับ 5 ดาวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ บาร์ ร้านขายของที่ระลึก และอีกมากมาย การตกแต่งภายในหรูหราแบบร่วมสมัย พร้อมห้องพักที่มองเห็นวิวตัวเมืองเชียงใหม่แบบ 360 องศา และไกลออกไปเป็นยอดดอยสุเทพที่สวยงาม

แน่นอนว่าหลังจากทริปนี้จบแล้ว ทางโรงแรมก็ประกาศข่าวดีพร้อมรีโนเวต Le Méridien ให้หรูหราขึ้นไปอีกระดับภายใต้เครือของ JW Mariotte โฉมใหม่ใจกลางเมือง ที่ให้คุณได้พร้อมเข้ารับบริการอย่างถึงใจ เร็วๆ นี้ (เตรียมรับข่าวสารโดยตรงจากเราได้เลย) ส่วนในบทความนี้นอกจากโรงแรมที่เราไปพักมาแล้ว เรายังช่วยคัดสรรตัวเลือกสำหรับทริปเที่ยวเชียงใหม่ครั้งหน้าของคุณ ควรไปพักที่ไหน รับรองว่าเก็บครบหมด ไม่ว่าจะใกล้ตัวเมือง สไตล์ล้านนาเป็นเอกลักษณ์ อาหารอร่อย และที่สำคัญถ่ายรูปสวยแน่นอน

Raya Heritage Chiang Mai

รายา เฮอริเทจ เชียงใหม่ เป็นโรงแรมที่อลังการด้วยรากเง้าทางวัฒนธรรมของล้านนา โดยสะท้อนผ่านการตกแต่งอย่างสวยงาม ตัวอาคารชั้นล่างยกสูงเปิดโล่ง โดดเด่นด้วยสีขาวและน้ำตาล ผสมด้วยการใช้งานไม้สาน งานถัก ฟางข้าว และเหล่างานหัตถกรรมเข้ามาช่วยในการออกแบบ ห้อมล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่เขียวขจีส่งกลิ่นสดชื่น เคล้าไปกับเสียงแม่น้ำปิงไหลเอื่อยๆ ให้พอสบายหู ที่รายาเฮอริเทจให้ความรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปอยู่อีกโลก หลังเที่ยวตระเวนในตัวเมืองเชียงใหม่จนหนำใจ พร้อมดื่มด่ำไปกับอาหารเอเชียแบบฟิวชั่นที่ห้องอาหารคุข้าว และทำรีแลกซ์สปากันที่ไอว่านสปา

รายาเฮอริเทจ 157 หมู่ 6 ตำบลดอนแก้ว อำเภอ แม่ริม เชียงใหม่ 053-111-670 73

Sela Chiang Mai

โรงแรมสไตล์โคโลเนียลล้านนาในเชียงใหม่อย่าง Sela Chiangmai เอง นอกจากจะให้กลิ่นอายยุโรปในตัวเมืองเชียงใหม่แล้ว ยังให้ความรู้สึกเป็นบ้านในขณะเดียวกันด้วย ตัวอาคารใหม่ที่เนรมิตให้ดูเก่านี้ตั้งตระหง่านสูง 3 ชั้น เพดานสูงโปร่งไม่อึดอัด งานตกแต่งของที่นี่ผสมผสานระหว่างเครื่องเรือนฝั่งเอเชียและตะวันตก เรียกว่าอินโดไชน่าที่เข้ากันอย่างกลมกล่อม ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนบ้านมากกว่าโรงแรม รายล้อมด้วยผืนป่าและหมู่ภูเขา พร้อมรับรสอาหารอร่อยๆ กันที่ Windows Cafe and Restuarant ห้องอาหารสไตล์ยุโรปที่เสิร์ฟอาหารคาวหวานตลอดทั้งวัน

เสละ เชียงใหม่ 519 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 053-111-831

Sala Lanna Chiang Mai

อีกหนึ่ง โรงแรม สไตล์ล้านนา Sala Lanna หนึ่งในเครือ Sala ที่กระจัดกระจายไปทั่วประเทศ โรงแรมที่เรียกได้ว่าทำขึ้นมาเพื่อเอาใจคนรุ่นใหม่ที่แท้จริง สำหรับที่เชียงใหม่นี้ตัวโรงแรมตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิง แม้อาคารจะไม่ได้มีขนาดใหญ่โตบนพื้นที่กว้างขวาง แต่นับว่าใช้สอยพื้นที่ได้อย่างชาญฉลาดและครบถ้วน มีบริการตั้งแต่ห้องพัก สระว่ายน้ำ ห้องอาหาร รูฟท็อปบาร์ และชานพักด้านนอกชมวิวแม่น้ำปิง สำหรับการตกแต่งตัวโรงแรมเน้นการใช้ปูนเปลือย งานไม้ และงานโคมเช่นเคย ที่นี่ยังมีเสิร์ฟอาหารพื้นเมืองที่ขนรสชาติมาแบบจัดเต็ม

ศาลา ล้านนา 49 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ 053 242 588

Anantara Chiang Mai

โรงแรม 5 ดาวสไตล์ลักชัวรีอย่าง Anantara Chiang Mai นับเป็นอีกหนึ่งตัวเลืกที่น่าสนใจมาก ที่นี่เคยเป็นสถานกงสุลอังกฤษประจำจังหวัดเชียงใหม่มาก่อน ภายหลังมีการตกแต่งเพิ่มเติมหากยังคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลเอาไว้ได้ดี ตัวอาคารทอดตัวตามแนวยาวของแม่น้ำปิง โดดเด่นด้วยไม้ระแนงที่ช่วยกรองแดดจัดๆ ยามบ่าย และเน้นการตกแต่งในโทนสีธรรมชาติ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งสระว่ายน้ำ ฟิตเนส สปา ห้องอาหารแบบสเต็กเฮาส์ The Service 1921 Restaurant และห้องอาหารไทยโพธิ์ เทอเรซ

อนันตรา เชียงใหม่ 123-123/1 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง 053 253 333

Four Season Chiang Mai

กระเถิบออกมาจากตัวเมืองเชียงใหม่เราขอพาหลุดไปอีกโลกที่ Four Season Chiang Mai บนพื้นที่หลายไร่ของที่นี่ไม่ได้เป็นเพียง โรงแรม หรูระดับ 5 ดาวเท่านั้น แต่เขาต้องการถ่ายทอดวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวเหนือให้รู้จัก ตัวโรงแรมจึงโอบล้อมด้วยนาข้าวขั้นบันได และต้นไม้เขียวขจี ห้องพักแยกเป็นวิลล่าที่ออกแบบด้วยการใช้อาคารไม้จั่วแบบไทย และการฉะลุลวดลายต่างๆ นอกจากถ่ายทอดความเป็นไทยให้ได้มากที่สุดแล้ว ที่นี่ยังผสมผสานเรื่องของสุขภาพและเวลเนส ผ่านการบริการ ข้าวของเครื่องใช้ และอาหารที่เสิร์ฟในทุกๆ จาน

โฟร์ ซีซั่น เชียงใหม่ 502 ถ.แม่ริม-สะเมิงเก่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 053 298 181

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์คนเมือง ร้านอาหารเด็ดดัง แฟชั่นล่าสุด สุขภาพ และความงาม พร้อมกับเรื่องราวทางวัฒนธรรมต่างๆ ได้ที่ Lifestyle Asia