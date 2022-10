แอน จักรพงษ์ เจ้าของ Miss Universe คนใหม่ คือใคร

ข่าวการทุ่ม 800 ล้านบาท 20 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการเป็นเจ้าของสิทธิ Miss Universe Organization (MUO) หรือ Miss Universe การประกวดนางงามระดับโลกของ แอน จักรพงษ์ หรือ แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ เจ้าของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ทำให้เธอเป็นคนไทยคนแรกที่เป็นเจ้าของเวทีนางงามจักรวาล

กลายเป็นกระแสติดเทรนด์ในโลกสื่อสังคมออนไลน์กันถ้วนหน้า จนแฮชแท็ก #แอนจักรพงษ์ และ #MissUniverse เต็มหน้าฟีดทวิตเตอร์ประเทศไทยเยอะไปหมด อีกทั้งยังทำให้หุ้นของ JKN พุ่งต่อ 15% หลังปิดดีล

โดย “แอน จักรพงษ์” ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่า “Bring yourself into the positive Harmony of the UNIVERSE and allow the 100% good energy into your life from now on. ใช่ค่ะเป็นเจ้าของทั้งหมด….ใช่ค่ะเป็นเจ้าของคนเดียวแบบ 100%….ใช่ค่ะในที่สุดจักรวาลนี้เป็นของพวกเรา…. พร้อมเดินหน้าไปกับแอนใช่ไหมคะ? ขอบคุณค่ะที่รักกัน ขอบคุณทุกคนที่รักแอนและครอบครัวค่ะ” ซึ่งมีแฟนนางงามเข้าไปแสดงความยินดีอย่างล้นหลาม

ซึ่งจากการแถลงข่าวผ่านช่องของตัวเองอย่าง JKN18 ได้สิทธิเป็นเจ้าขององค์กรนางงามจักรวาล หรือ MUO แต่เพียงผู้เดียวซึ่งรวมถึงงธุรกิจ ตราสินค้า และ เครื่องหมายการค้าทั้งหมด หลังจากใช้เวลาในการเจรจาประมาณ 1 ปี โดยมีการระบุไว้ว่า บริษัทบรรลุข้อตกลงกับบริษัท IMG Worldwide, LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Endeavor Group Holdings, Inc. โดยเข้าถือครองธุรกิจองค์กรนางงามจักรวาล หรือ Miss Universe Organization (MUO) ทั้งหมด

นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการนำ ธุรกิจองค์กรนางงามจักรวาลในการขับเคลื่อน “Soft Power” ของไทยไปสู่ทั่วโลกใน 5 ด้าน ได้แก่เรื่อง อาหาร, แฟชั่น, การจัดงานรื่นเริง, ภาพยนตร์ และ ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ซึ่งองค์กรนางงามจักรวาล หรือ MUO ดำเนินการนานกว่า 70 ปี เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทั่วโลกที่ติดตามการรับชมการจัดการประกวดนางงามจักรวาลมากกว่า 500 ล้านคนทั่วโลก และ มีประเทศต่าง ๆ ได้ซื้อลิขสิทธิ์การจัดการประกวดนางงามจักรวาลในแต่ละประเทศ เพื่อส่งนางงามเข้าประกวดมากกว่า 94 ประเทศ นั้นคงไม่ต้องแปลกใจว่า Soft Power ที่ได้คิดไว้จะได้เผยแพร่ไปอีกมากมายตามหัวเมืองทั่วโลกผ่านการประกวดนางงามครั้งนี้

ทั้งนี้ Miss Universe จะได้กลับฉายที่ช่อง NBC เนื่องจากการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของ JKN-CNBC

ถ้าลองส่องผลประกอบการทั้งหมดของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ทำรายได้ของปี 63 ฟันกำไรเน้น ๆ กว่า 400 ล้าน และโกยรายได้มากกว่า 1,700 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นจากเดิมเกือบ 25% สวนกระแสกับหลายธุรกิจ โดยเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ เมื่อ พ.ศ. 2560 โดย ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 จักรพงษ์ ถือหุ้นบริษัท 322,923,173 หุ้น หรือ 53.16 %

จากการอ้างอิงของ ไทยรัฐออนไลน์ ระบุอีกว่า ตลอดระยะเวลา 5 ปี สร้างรายรับรวมกว่า 10,000 ล้าน มีกำไร และ เงินสดสะสมกว่า 1,100 ล้าน และปีที่แล้วนำพาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

แล้ว “แอน จักรพงษ์” คือใคร? เดิมชื่อเล่นว่า พงษ์ เป็นลูกชายคนโตของครอบครัวเชื้อสายจีน มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน เมื่ออายุ 16 ปี เธอเดินทางไปศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย โดยทำงานเป็นพนักงานปั๊มน้ำมันไปด้วยเพื่อหารายได้เสริมประกอบไปด้วย

ต่อมาเธอจบปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยบอนด์ ก่อนกลับมารับช่วงกิจการร้านเช่าวิดีโอจากคุณพ่อ แต่ด้วยความที่ธุรกิจเช่าวิดีโอเริ่มซบเซา เธอจึงเริ่มหันไปหาโอกาสธุรกิจในแนวทางอื่น โดยนำเข้ารายการต่างประเทศ โดยเฉพาะจากอินเดีย มาขายให้กับสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ

ด้วยการกล้านำเสนอเปิดตลาด กลุ่มซีรีส์ละครผี หนังสยองขวัญ ส่ง รากบุญ, เงินปากผี ออกสู่สายตาชาวอาเซียน จึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ยังคว้าซีรีส์ละครไทย น้ำดี เรื่องดัง เช่น เขาวานให้หนูเป็นสายลับ, ตราบฟ้ามีตะวัน ไปสร้างความฮิต และ ฟีเวอร์ต่อเนื่องในต่างประเทศด้วยเช่นกัน

ซึ่ง เว็บไซต์ sanook.com เป็นเว็บไซต์ที่ตั้งฉายาให้เธอว่า “เจ้าแม่ภารตะพันล้าน” เพราะการนำเสนอคือซีรีส์อินเดียที่ขายได้เป็นหลักพันล้าน ทำให้ทุกคนเข้าถึงซีรีส์อินเดียมากขึ้น

ดังนั้นจากการทุ่มซื้อสิทธิ์ Miss Universe จึงไม่ต้องแปลกใจหลังจากนี้เราจะได้ยินชื่อ แอน จักรพงษ์ บ่อย ๆ ตามหน้าสื่อไม่ไปไหนแน่นอน

Main, Hero and featured images: IG annejkn.official

