ประวัติ Tom Clancy เจ้าพ่อแห่งวงการนิยายสายลับ ที่ไม่เคยเป็นแม้แต่ทหาร

หลายคนอาจจะเคยเห็น ปกนวนิยายแนวการทหาร และการจารกรรม รวมไปถึงภาพยนตร์ และเกมหลายเกมที่มีชื่อของ Tom Clancy ปะอยู่บนหน้าปกหลายเรื่อง เพราะนวนิยาย และภาพยนตร์นั้น เป็นผลงานจากปลายปากกาของเขานั่นเอง โดย ประวัติ ของ Tom Clancy หรือ Thomas Leo Clancy Jr. เกิดที่เมืองบัลติมอร์ รัฐแมรี่แลนด์ ในวันที่ 12 เมษายน ค.ศ. 1947 เป็นนักเขียนนวนิยายแนวการทหาร และจารกรรมที่มีนวนิยายขึ้นชื่อเป็นนิยายขายดี ถึง 19 เรื่อง และสามารถขายได้มากกว่า 100 ล้านเล่มเลยทีเดียว

เขาเปิดตัวในฐานะนักเขียนในปี ค.ศ. 1984 ด้วยการขายผลงานเขียน The Hunt for Red October ไปในราคา 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งใน ประวัติ วัยเด็กของ Tom Clancy ใฝ่ฝันจะได้รับใช้ชาติในกองทัพสหรัฐ แต่เนื่องจากอาการสายตาสั้นของเขา ทำให้เขาไม่ผ่านคุณสมบัติที่จะสมัครเป็นทหารได้ แต่อย่างไรก็ตาม นวนิยายของเขา ขึ้นชื่อในเรื่องความสมจริง และเต็มไปด้วยรายละเอียดทั้งทางยุทธวิธี และยุทธโปกรณ์ จนถึงขั้นที่ทางเพนตากอนและ FBI ต้องส่งเจ้าหน้าที่มาหาเขาถึงบ้าน เพื่อสอบถามว่าใครเป็นแหล่งข่าวให้เขา ถึงได้มีข้อมูลภายใน และความลับหลายอย่างให้มาเขียนนิยายได้ขนาดนี้

โดยนวนิยายขึ้นชื่อของเขา ที่ได้รับการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ ก็มีหลายเรื่อง เช่น The Hunt For Red October (ล่าตุลาแดง), Patriot Games (เด็ดหัววีรบุรุษ), Clear and Present Danger, The Sum of all Fear เป็นต้น และนวนิยายของเขา ก็ถูกนำไปสร้างเป็นเกม มากถึง 12 เรื่อง นับรวม ๆ แล้วมากกว่า 50 เกม

Tom Clancy เสียชีวิตในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2013 เมื่ออายุได้ 66 ปี ซึ่งแฟนนิยายของเขาบางคน มีความเชื่อว่า เขาอาจจะไปรู้ความลับอะไรเข้า อาจจะถูกสั่งเก็บก็เป็นได้ เพราะนิยายของเขามีความสมจริงมาก และในช่วงระหว่างการค้นคว้าเขียนนิยาย เขาอาจจะไปเจออะไรบางอย่าง แต่ก็ไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือเพียงพออยู่ดี แต่ในปัจจุบัน แม้ว่าเขาจะเสียชีวิตไปแล้ว ก็ยังมีนวนิยายเป็นผลงาน จากปลายปากกาของทีมงาน และนักเขียนในเครือของเขาเอง ตีพิมพ์เพิ่มเติมอีกหลายเล่ม นับรวมแล้วมีทั้งหมดถึง 34 เรื่องด้วยกัน และยังดัดแปลงไปเป็นสื่ออื่น ๆ ทั้งสารคดี ซีรีส์ หนังสือการ์ตูน และเกมอีกมากมาย ถือว่าเขาเป็นหนึ่งในนักเขียน ที่สามารถทำยอดจำหน่ายหนังสือ ได้มากกว่า 2 ล้านเล่มในการตีพิมพ์ครั้งแรกในช่วงทศวรรษ 1990 อีกด้วย

ซึ่งนวนิยายเรื่องต่าง ๆ ของเขา สามารถหาซื้อได้ทั่วไป แต่หากต้องการนวนิยายเวอร์ชั่นแปลไทย ก็ตามหาเวอร์ชั่นถูกลิขสิทธิ์ได้ที่ สำนักพิมพ์วรรณวิภา ซึ่งผู้แปลคือ สุวิทย์ ขาวปลอด เป็นเจ้าสำนัก แปล และจัดจำหน่ายเอง ซึ่งค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม และติดต่อซื้อได้ตาม URL ด้านล่างนี้เลย

https://www.wanwipabooks.com/category

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟสไตล์คนเมือง ร้านอาหารเด็ดดัง แฟชั่นล่าสุด สุขภาพ และความงาม พร้อมกับ เรื่องราว ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ที่ Lifestyle Asia

ฟีดแบคภาพยนตร์ “OMG รักจังวะ..ผิดจังหวะ” ถูกใจสายแอบรัก โดนใจสายช็อตฟีล

House of Dragon ผู้สืบทอด ชื่อของ Game of Throne ที่ไม่ทำให้แฟน ๆ ผิดหวัง

Cover Story: จากเด็กหัวเกรียน ในฮอร์โมนสู่ CEO บริษัท คุยกับ “สกาย-วงศ์รวี” ในวันที่โต เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น

แหล่งอ้างอิง