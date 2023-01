เนย์มาร์ ผู้แชะรูปคู่กับ ลิซ่า Blackpink คือใคร

ภาพที่ ลิซ่า Blackpink ถ่ายรูปคู่กับ เนย์มาร์ ซูเปอร์สตาร์ชาวบราซิล ลง Story IG เรียกเสียงอื้ออึงในโลกออนไลน์อยู่ไม่น้อย ในขณะเดียวกัน เนย์มาร์ ก็ขึ้นรูปใน IG Story IG เช่นกัน ว่าแต่ทำไมสองคนนี้ที่อยู่กันคนละฟากฝั่งของโลกมาเจอกันได้อย่างไร

ภาพที่ทั้งสองคนนี้ได้อยู่ในเฟรมร่วมกัน ทำให้เทรนด์บนโลกทวิตเตอร์ที่บราซิล ต้องร้อนเป็นไฟเพราะขึ้นอันดับ 1 โดยทันทีทันใดภายในไม่กี่ชั่วโมง ซึ่งต้นสายปลายเหตุของภาพนี้คือ ลิซ่า มีภารกิจเพื่อร่วมงาน Paris Fashion Week ที่กรุงปารีส ช่วงสุดสัปดาห์ทีผ่านมา ส่วนของ เนย์มาร์ ที่ปัจจุบันเขาค้าแข้งอยู่กับทีมฟุตบอลอย่าง ปารีส แซงต์ แชร์กแมง ได้พบกันโดยบังเอิญที่ร้าน Matignon คลับหรูในกรุงปารีส และ ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่บรรดาคนดังจะเข้ามาทานอาหารในร้านนี้แล้วพบเจอกัน

#LISA and #NEYMAR were at the luxury club-restaurant MATIGNON.

“It is not uncommon to see a celebrity seated on the terrace, for a generous breakfast, a chic lunch, a brunch.“ pic.twitter.com/j2rUzzBfNH

