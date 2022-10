ทำความรู้จัก เอเลียด คิปโชเก (Eliud Kipchoge) ยอดนักวิ่งมาราธอน ผู้ทำลายสถิติโลกในงาน Berlin Marathon 2022 ครั้งล่าสุด

นักวิ่งมาราธอนแถวหน้าที่พร้อมทำสถิติโลกมีอยู่หลากหลายคน แต่เชื่อว่าคนที่ติดตามการวิ่งจริงจัง ต้องได้ยินชื่อของ เอเลียด คิปโชเก (Eliud Kipchoge) นักวิ่งจากเคนย่า ต้องอยู่ในภาพจำของคุณแน่นอน

เพราะเขาคือยอดมนุษย์คนแรก ที่สามารถวิ่งมาราธอนในเวลาไม่ถึง 2 ชั่วโมง โดยในการวิ่งโครงการ INEOS 1:59 Challenge ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย คิปโชเกใช้เวลาไปทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 59 นาที 41 วินาที แต่สถิตินี้จะไม่ถูกบันทึกเป็นสถิติโลก เนื่องจากมีการใช้เพซเซอร์วิ่งสลับเข้าสนามมาช่วยระหว่างการทำสถิติ

แต่เขาก็ได้สร้างปรากฏการณ์อีกครั้งในงาน Berlin Marathon 2022 ที่ผ่านมา คิปโชเก ได้ทำลายสถิติโลกของตัวเอง 30 วินาที ด้วยเวลารวม 2:01:09 (อย่างไม่เป็นทางการ) ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร นับเป็นชัยชนะครั้งที่ 4 ในงานนี้ และ เป็นชัยชนะครั้งที่ 15 ครั้ง จากการวิ่งมาราธอนทั้งหมด 17 ครั้ง

“ขาและร่างกายของผมยังคงสดชื่นดั่งวัยเยาว์ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตใจ และ ความรู้สึกให้ตัวเองยังสดชื่นเสมอ ผมมีความสุขมากในการทำลายสถิติโลก” นี่คือคำพูดหลังจบการวิ่งของ คิปโชเก

เขาตั้งเป้าจะทำลายสถิติของ กูเย อโดลา นักวิ่งจากเอธิโอเปียวัย 31 ปี แชมป์เก่าเมื่อปี 2021 ซึ่งจะบอกไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับ คิบโชเก้ เพราะด้วยอากาศ 11 องศาเซลเซียส หลังจากค่ำคืนเปืยกฝนที่กรุงเบอร์ลินก่อนการแข่งขัน

หลังจากออกตัวเริ่มสตาร์ท ผ่านไป 5 กม. ด้วยเวลาเพียงแค่ 14.14 นาที ต่อจากนั้นเข้าสู่ 10 กม. ด้วยเวลา 28.23 นาที ช้ากว่าที่งาน INEOS 1:59 Challenge 3 วินาทีเท่านั้น เร่งสปีดขึ้นไปเป็นเพซ 2.50 นาทีต่อกิโลเมตร และเร็วกว่า 10 กิโลเมตรแรกของปี 2018 อยู่ 38 วินาที ทิ้งห่างอโดลาที่ตกไปอยู่อันดับที่ 3

เข้าสู่กิโลเมตรที่ 15 ด้วย 42.33 นาที มากกว่า สถิติโลกในปี 2018 ทำให้เขามีโอกาสทำลายสถิติมากขึ้น และ ก็ผ่านเข้าสู่ครึ่งทางอย่างสวยด้วยเวลา 59.51 วินาที สามารถทำลายสถิติโลก Half Marathon Split เรียบร้อย

นักวิ่งเพซเซอร์จะเริ่มออกจากแถวหน้า จนกิโลเมตรที่ 25 ความเร็วของคิปโชเกเริ่มช้าลง ทำให้โอกาสการทำ Sub 2 ยากขึ้น แต่สถิติโลกยังคงอยู่ในเส้นทางต่อไป

เขาเริ่มเหนื่อยล้าให้เห็น เพซของเขาต่อกิโลกเมตร เริ่มจะไม่นิ่ง เข้าสู่ 30 กิโลเมตร ด้วยเวลา 1.25.40 ชั่วโมง เห็นชัดเจนว่า หลุดจากเส้นทางการทำ Sub 2 แต่ประเด็นหลักในการทำลายสถิติโลกยังอยู่

เข้าสู่กิโลเมตรที่ 35 Sub 2 ที่อาจไม่เป็นจริง ค่อนข้างจะหมดลงอย่างเป็นทางการแล้ว ด้วยเวลา 01.40.10 ชั่วโมง แต่ คิปโชเก ก็ยังคงยิ้มออกมา พอถึงกิโลเมตรที่ 40 คิปโชเกทำเวลาได้ 1.54.53 ชั่วโมง แต่เพซเริ่มตกไปเป็น 3.11 ขณะในช่วงที่วิ่งนั้นมีผู้คนมากมายในกรุงเบอร์ลินยังให้กำลังใจเขาอย่างล้นหลาม

สุดท้าย คิปโชเกวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 2.01.09 ชั่วโมง ทำลายสถิติโลกได้สำเร็จ (อย่างไม่เป็นทางการ) เร็วกว่าการวิ่งมาราธอนอย่างเป็นทางการที่ผ่านมาถึง 30 วินาที

หลังจบการแข่งขัน เอเลียดกล่าวว่า “ผมดีใจเป็นอย่างยิ่งในการทำลายสถิติโลกที่เบอร์ลิน ผมต้องการวิ่งในช่วงครึ่งแรกให้เร็วที่สุด ไม่มีที่เป็นอะไรที่เป็นข้อจำกัด หลังจากกิโลเมตรที่ 38 ผมมั่นใจเลยว่าจะทำลายสถิติโลกได้แน่นอน สถานการณ์มันช่างเป็นใจ และการจัดอีเวนต์ที่ช่างยอดเยี่ยมเหลือเกิน ดังนั้นผมจึงมีความสุขมากสำหรับวันนี้ และ รู้สึกประทับใจจากการสนับสนุนจากแฟนนักวิ่ง”

โดยงาน Berlin Marathon 2022 มีนักวิ่งเข้าร่วมงานมากถึง 45,527 คนจาก 157 ประเทศทั่วโลก

สถิติที่ดีที่สุดจาก เอเลียด คิปโชเก หลังจบงานที่ Berlin Marathon 2022

500 เมตร. – 12:46.53

1000 เมตร. – 26:49.02

5 กม. – 13:11

10 กม. – 26:54

ฮาล์ฟมาราธอน – 59:25

มาราธอน – 2:01:09

INEOS Challenge – 1:59:40

เรื่องที่ต้องรู้จาก เอเลียด คิปโชเก (Eliud Kipchoge)

เขาคือผู้ถูกขนานนามว่าเป็น ยูเซน โบลต์ แห่งวงการนักวิ่งมาราธอน

เติบโตจากฟาร์มนมวัว เขามักจะปั่นจักรยานจากบ้านไปที่ Kapsabet ตัวเมืองในประเทศเคนย่า เพื่อไปส่งนมขายในตลาดท้องถิ่น

เอเลียด สวมใส่รองเท้า Nike Alphafly แต่เขากลับปฏิเสธว่ารองเท้า Nike ที่ตัวเอง และ นักกีฬาคนอื่น ๆ สวมใส่จะเป็นข้อได้เปรียบมากเสียจนทำให้ชนะการแข่งขันได้

แม้จะเป็นวิ่งที่ทำลายสถิติโลกอยู่เสมอ แต่คิปโชเก้ก็ยังใช้ชีวิตสมถะอยู่เช่นเดิม ไม่มีการดื่มแชมเปญเฉลิมฉลอง ไม่มีงานใหญ่โตแม้กระทั่งตอนกลับมาที่บ้านเกินอย่างเคนย่า

‘แพทริค แซง’เปรียบเสมือนไอดอลของเขา ก่อนจะกลายมาเป็นโค้ชคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในเวลาต่อมา

