Emma Myers ทำความรู้จักรูมเมทต่างขั้วของ Wednesday

การเปิดหน้าจอรอดูซีรีส์ Wednesday ที่โด่งดังในขณะนี้จาก Netflix ด้วยความตั้งใจแรกว่าจะดูว่าเนื้อหาที่แท้จริงเกี่ยวกับอะไร บวกกับชื่อเสียงอันโด่งดังของ Jenna Ortega ชวนให้ต้องเข้าร่วมอย่างหนีไม่ได้ แต่ตัวละครตัวหนึ่งที่ชื่อ Enid มนุษย์หมาป่าผู้มาพร้อมกับความสดใส และรูมเมทสุดต่างขั้วกับตัวละครนางเอก ทำให้สนใจในนักแสดงที่รับบทนี้อย่าง Emma Myers ว่ามีเธอนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร

ด้วยลุคที่ขัดแย้งในตัวละคร Enid ที่ตัวอยู่ในร่างหมาป่าที่ยังไม่สามารถแปลงร่างได้ แต่กลับกลบด้วยสีสันเฉดสีแบบสายรุ้ง บวกกับการแสดงที่ดูร่าเริง ดูมีชีวิตชีวา ก็น่าจะชวนให้แฟน ๆ รักตัวละครนี้อยู่ไม่น้อยสำหรับในซีรีส์ที่สร้างจากมือของ Tim Burton

Emma Myers นักแสดงหญิงชาวอเมริกันเกิดมาในยุคมิลเลนเนียม วันที่ 2 เมษายน 2002 ณ เมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริดา โดยปัจจุบันมีอายุ 20 ปี เริ่มต้นด้วยบทบาทใน Letters to God (2010) ด้วยอายุเพียงแค่ 8 ปี มีเพียงเครดิตในนาม Girl on School Bus และในปีเดียวกันกับทีวีซีรีส์ The Glades กับ Crooked หลังจากเธอก็หายจากการแสดงไปเป็น 10 ปี คาดเดาน่าจะตั้งใจเรียนหนังสือกับการใช้ชีวิตตามภาษาวัยรุ่น

จนกระทั่งมาในปี 2020 กับเรื่อง Gospel, Dead of Night และ A Taste of Christmas ทำให้เธอเริ่มมีผลงานการแสดงมากขึ้น และหลายคนเริ่มเตะตาฝีมือการแสดงจากเรื่อง “The Girl in the Basement” ในปี 2021 ที่เธอร่วมแสดงนักแสดงรุ่นเก๋าอย่าง Judd Nelson และ Joely Fisher

และแน่นอนบทบาท Enid ที่ทำให้เธอดังเป็นพลุแตกในขณะนี้ในซีรีส์ Wednesday ซึ่งเธอกล่าวผ่านสื่อ Elite Daily กับบทบาทนี้ไว้ว่า ตัวจริงเธอมีนิสัยเหมือนกับ Wednesday มากกว่า

“ฉันน่าจะเหมือนกับตัวละคร Wednesday มากกว่า เพียงเพราะว่า ฉันเป็นคนชอบเก็บตัวและไม่มีแรงขับเคลื่อนอะไรมากมาย แต่ตัวละครที่ฉันสวมบทบาทอย่าง Enid เธอเป็นที่มีพลังเป็นอย่างมาก ชอบพูดคุยกับผู้คน ในขณะที่ตัวจริงของฉันนี่ ประหม่าเสมอ”

จากบทสัมภาษณ์ของเธอนั้นทำให้รู้ว่า เสน่ห์ ก็จากการเล่นบท Enid จนคนหลงรักก็คงมาจากการที่เธอใช้ฝีมือการแสดงของตัวเองปรับกับบทบาทตัวละครได้เป็นอย่างดี ทั้งที่ตัวจริงมีนิสัยขัดกันอย่างสิ้นเชิง

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจาก Emma Myers

เห็นแบบนี้เธอเป็นแฟนคลับวงการ K-Pop เพราะเธอเคยลง ไอจีสตอรี่ ว่าไปดูวง Seventeen ตอนมาทัวร์ที่อเมริกา

เวลาว่างชอบอ่านหนังสือ ถ่ายภาพ ท่องเที่ยว และเล่นอินเตอร์เน็ต

Emma สูง 5 ฟุต 3 นิ้ว หรือ 160 เซนติเมตร

มีน้องสาวชื่อ Isabel Myers

เธอปรากฎตัวในซีรีส์ Dead of Night เมื่อปี 2020 ทำให้ยอดฟอลโลว์ ในอินสตาแกรมของเธอ พุ่งสูงถึง 20,000 คน จากไลฟ์สไตล์และงานภาพที่ไว้แคสต์การแสดง ซึ่งปัจจุบัน เธอมียอดคนติดตาม 9.2 ล้านยูสเซอร์

มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดตอนนี้ของเธออยู่ราว ๆ 8 แสนถึง 1 ล้านเหรียญสหรัฐ จากทั้งสินค้า โฆษณา และรายได้จากการแสดง ถ้าเธอยังสร้างความโด่งดังได้ต่อเนื่องคงไม่จบแค่นี้แน่นอน

Main, Hero and Featured images: Emma Myers IG, imdb

