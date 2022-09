ราชวงศ์ทั่วยุโรป ยกย่องและถวายความอาลัย ควีนเอลิซาเบธ

ราชวงศ์ยุโรป ตลอดจนผู้นำระดับโลก และผู้มีชื่อเสียงจำนวนมาก ร่วมกัน ยกย่อง และถวายความอาลัยต่อ การสวรรคตของ ควีนเอลิซาเบธ ที่ 2 (Queen Elizabeth II) ซึ่งนับเป็นความสูญเสีย ที่สร้างความสะเทือนใจแก่คนทั้งโลก อาทิ สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่ 6 ทรงมีพระราชสาส์นถึง สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ความว่า “สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่รัก หม่อมฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับข่าวการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 พระราชมารดาอันเป็นที่รัก หม่อมฉันขอถวายความอาลัยแด่พระองค์ และ ชาวอังกฤษ ในนามของหม่อมฉัน รัฐบาล และ ประชาชนชาวสเปน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

“สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ ทรงเป็นทั้งผู้เฝ้ามอง ขีดเขียน และกำหนดประวัติศาสตร์บทใหม่มากมายของโลก อย่างไม่ต้องสงสัยตลอด 7 ทศวรรษที่ผ่านมา ความทุ่มเทต่อหน้าที่ ความมุ่งมั่น และการอุทิศพระชนม์ชีพในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนในสหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์เหนือ นับเป็นแบบอย่างสำหรับพวกเราทุกคน และจะยังคงเป็นมรดกที่เข้มแข็ง และ มีค่าสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต”

“หม่อมฉัน และสมเด็จพระราชินีเลติเซียขอส่งความรัก และคำอธิษฐานไปยังฝ่าพระบาทและพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งจะทรงอยู่ในใจ และ ความระลึกถึงเสมอ พวกเราจะคิดถึงพระองค์อย่างสุดซึ้ง ด้วยมิตรภาพ และ ความรักทั้งหมดที่มี เฟลิเป้”

สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลม อเล็กซานเดอร์, สมเด็จพระราชินีแม็กซิม่า และ เจ้าหญิงเบียทริกซ์ ทรงมีพระราชสาส์น ถวายพระเกียรติควีนเอลิซาเบธ ในฐานะทรงเป็นกษัตรีผู้ยิ่งใหญ่ “พวกเราระลึกถึงสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ด้วยความเคารพอย่างสุดซึ้ง และความรักอันยิ่งใหญ่ พระองค์อุทิศพระชนม์ชีพอันยืนยาวเพื่อรับใช้ชาวอังกฤษด้วยพระปรีชา และ อย่างความมุ่งมั่น พวกเรามีสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับสหราชอาณาจักร และ ราชวงศ์ เราขอร่วมแสดงความเสียใจกับพวกท่านในเวลานี้ และ รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งสำหรับมิตรภาพอันแน่นแฟ้น และความช่วยเหลืออันยากจะลืมเลือน ที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงมีให้เสมอ”

ขณะที่ราชวงศ์เบลเยี่ยม ร่วมระลึกถึงความทรงจำ ต่อควีนเอลิซาเบธที่ 2 โดย สมเด็จพระราชาธิบดีฟิลลิป และ สมเด็จพระราชินีมาธิลด์ มีพระราชสาส์นความว่า “เราเสียใจอย่างยิ่ง ที่รู้ข่าวการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 พระองค์ทรงเป็นบุคคลที่มีความพิเศษอย่างยิ่ง เราจะระลึกถึงพระองค์ในฐานะทรงเป็นกษัตรีผู้ยิ่งใหญ่ ผู้แสดงศักดิ์ศรี ความกล้าหาญ และความจงรักภักดีตลอดรัชสมัย

การพบปะระหว่างสองราชวงศ์ จะยังอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไป สหราชอาณาจักรได้สูญเสียพระมหากษัตริย์ ผู้ทิ้งร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ไว้มากมาย เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อราชวงศ์และประชาชนอังกฤษ ขอให้พระองค์ และพระราชสวามีผู้เป็นที่รักเสด็จสู่สวรรคาลัย”

สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ แห่งสวีเดน ทรงแสดงความรู้สึกเศร้าโศก และ ยกย่องควีนเอลิซาเบธที่ 2 ใน “การอุทิศพระองค์” และ “ความสำนึกในหน้าที่” ตลอดรัชสมัย ความว่า “ด้วยความโศกเศร้าที่วันนี้ หม่อมฉันและครอบครัวได้รับข่าวว่า สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 พระญาติอันเป็นที่รักของข้าพเจ้า เสด็จสวรรคตแล้ว สมเด็จพระราชินีทรงรับใช้ประเทศของพระองค์ และ เครือจักรภพด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในหน้าที่ ทรงอุทิศพระองค์อย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ในประเทศอังกฤษเท่านั้น แต่ในระดับสากลด้วย นอกจากนี้พระองค์ทรงเป็นเพื่อนที่ดีต่อครอบครัวของหม่อมฉันเสมอ และ ทรงมีสายสัมพันธ์ครอบครัวร่วมกัน เราขอร่วมแสดงความเสียใจต่อพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนของพระองค์”

With a heavy heart we bid farewell to an icon of selfless dedication and unwavering commitment, a queen who embodied the traits of a faithful and devoted sovereign. The reign of Her Majesty Queen Elizabeth II will forever be remembered. May her soul rest in eternal peace.