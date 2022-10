เซเลบคนไหนที่เป็น คนเกิดปีขาล กันบ้าง

ใกล้จะหมดปีเสือแล้ว แต่ก็ไม่ใช่ว่า คนเกิดปีขาล จะอ่อนระโหยโรยแรงลงแต่อย่างใด เนื่องจากคนที่เกิดภายใต้ราศีนี้มีบุคลิกแบบผู้นำ จิตใจแน่วแน่และยืดหยุ่น ในขณะเดียวกัน พวกเขายังช่างวิเคราะห์ด้วย พูดได้อย่างเต็มปากว่าผู้ที่เกิดในปีขาลจะโดดเด่นในสาขาของตนเหมือนเสืออย่างแท้จริง วันนี้ Lifestyle Asia ขอพาคุณมาดูกันว่า เซเลบคนไหนที่เกิดในปีเสือกันบ้าง

บุคลิกของชาวเสือ สะท้อนให้เห็นในบุคคลที่มีชื่อเสียงบางคนที่เกิดในปีขาล เช่น ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ, มิเชลล์ โหย่ว, ยูเซน โบลต์ และควีนอลิซาเบธที่ 2 บุคคลที่มีชื่อเสียงเหล่านี้แต่ละคนมีชื่อเสียงในงานของพวกเขาเอง และด้านอื่น ๆ อีกด้วย

เซเลบริตี้ที่เป็น คนเกิดปีขาล

Queen Elizabeth II

สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 เป็นพระประมุขของ 15 ประเทศในเครือจักรภพแห่งสหาราชอาณาจักร เป็นประมุขที่ครองราชย์นานที่สุด ทรงครองราชย์ผ่านวิกฤติต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยมา 80 ปี ผ่านทั้ง สงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามเย็น วิกฤติศรัทธาของราชวงศ์ แต่ก็ยังคงทำให้สหราชอาณาจักรยังคงเจริญรุ่งเรือง และมั่นคงมาตลอดยุคสมัยของพระองค์ พระองค์เสด็จสวรรคตในวันที่ 8 กันยายน ค.ศ. 2022 ที่ผ่านมาที่ปราสาทแบมอรัล สถานที่แปรพระราชฐาน

Michelle Yeoh

มิเชล โหย่ว เกิดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1962 ในเมืองอีโปะฮ์ รัฐเประ ประเทศมาเลเซีย หยางเกิดในครอบครัวชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนฮกเกี้ยน เธอเป็นพี่น้องคนสุดท้อง ชื่นชอบในงานศิลปะ เล่นเปียโน เธอเข้าสู่วงการจากการประกวด Miss Maleysia ในปี ค.ศ. 1983 และถ่ายโฆษณาร่วมกับเฉินหลงและโจวเหวินฟะ ภาพยนตร์ที่สร้างชื่อให้เธอคือภาพยนตร์แอกชัน Yes Madam! โอ้โห ซือเจ๊ (1985) ซึ่งหลังจากนั้นเธอได้แสดงหนังบู๊อย่างต่อเนื่อง จนได้ฉายา ราชินีนักบู๊ และ ซือเจ๊ และก้าวสู่ระดับโลกจาก 007 Tomorrow Never dies (1997) และมีผลงานการแสดงระดับโลกมากมาย เช่น Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021), Everything Everywhere All at Once (2022)

Usain Bolt

Usain St Leo Bolt เป็นอดีตนักวิ่งระยะสั้นชาวจาเมกา โดยได้รับการยอมรับว่าเป็นนักวิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เขาเป็นเจ้าของสถิติโลกในการวิ่ง 100 เมตร, 200 เมตร และประเภทวิ่งผลัด 4 × 100 เมตร เขาเป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จที่สุดในกีฬาโอลิมปิก โดยเป็นแชมป์รายการ วิ่ง 100 เมตร, 200 เมตร ในโอลิมปิกมี 2008, 2012, 2016 และยังเป็นแชมป์โลกมากถึง 11 รายการ

David Attenborough

David Attenborough พิธีกรรายการโทรทัศน์และนักนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ ที่มีชื่อเสียง แอตเทนบะระเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ทางด้านธรรมชาติวิทยามาเป็นเวลานานกว่า 60 ปี งานสำคัญคือการเขียนและการเสนอรายการโทรทัศน์โปรแกรมชุด “Life”” เก้าตอนร่วมกับแผนกธรรมชาติวิทยาของ BBC ซึ่งเป็นรายการสารคดีทางโทรทัศน์ที่มีวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลการสำรวจสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก

David Attenborough โดดเด่นด้วยการเป็นพิธีกรที่ดำเนินรายการด้วยตนเอง เดินทางไปถ่ายทำถึงในสถานที่จริงและได้เผชิญหน้ากับสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เช่น ว่ายน้ำคู่กับโลมากลางมหาสมุทร, วิ่งไล่จับมังกรโคโมโด, เป็นฝ่ายเปิดฉากพูดคุยทำความรู้จักกับชนเผ่ามนุษย์กินคนในปาปัวนิวกินี เป็นต้น

Leonado DiCaprio

Leonardo DiCaprio เป็นอีกหนึ่ง คนเกิดปีขาล ที่เป็นนักแสดงชาวอเมริกัน ผู้ชนะรางวัลลูกโลกทองคำสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ประเภทภาพยนตร์ดรามา ได้รับการยกย่องให้เป็นนักแสดงแห่งปีที่งานเทศกาลฮอลลีวูดฟิล์ม

เขาเริ่มต้นในวงการหลังจากเข้าเรียนเกี่ยบกับภาพยนตร์ โดยได้รับบทแจ้งเกิดจากเรื่อง This Boy’s Life ในบท Tobias Wolff ในปี ค.ศ. 1993 จนในที่สุด เขาได้แสดงบทนำในภาพยนตร์เรื่อง Titanic ซึ่งทำให้เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำ สำหรับภาพยนตร์เรื่องไททานิกได้รับรางวัลออสการ์ 11 รางวัล รวมทั้ง Best Picture ในปี ค.ศ. 1997 และทำให้เขามีผลงานอีกมากมายประดับไว้ในฮอลลีวู้ด และนับได้ว่าเป็นนักแสดงชายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้

