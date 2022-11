ชวนมาทำความรู้จัก วง IVE เกิร์ลกรุ๊ปเกาหลี ดาวรุ่งพุ่งแรงจากค่าย Starship

วง IVE เป็นศิลปินเกาหลีน้องใหม่จากค่าย Starship Entertainment ที่นอกจากจะมีฝีมือโดดเด่น- ทั้งการเต้นการร้องเพลงแล้ว ยังมีเสน่ห์ล้นเหลือจนน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง

IVE เป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่เดบิวต์อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2021 มีสมาชิกทั้งหมด 6 คน ประกอบไปด้วย Yujin (An Yu Jin), Gaeul, Liz, Leeseo, Rei และ Wonyoung (Jang Won Young) โดย Yujin กับ Wonyoung เป็นอดีตสมาชิกของ IZ*ONE จากรายการ Produce 48 ตอนนี้ IVE ปล่อยผลงานเพลงออกมาทั้งหมด 3 ซิงเกิ้ล คือ ELEVEN, LOVE DIVE และ After LIKE โดยเพลง After LIKE นี้เป็นเพลงที่แซมเปิ้ลเพลง I will Survive เพลงอมตะของโลกเข้าไว้เป็นส่วนไฮไลท์ของเพลงอีกด้วย

ด้วยภาพลักษณ์และส่วนสูงระดับโมเดล บวกกับความสามารถทั้งการเต้นและการร้องเพลง จึงไม่น่าแปลกใจที่ IVE ทำลายสถิติคว้าแชมป์รายการเพลงเกาหลี Show Champion ได้เร็วที่สุด โดยใช้เวลาเพียง 7 วันหลังจากการเดบิวต์เท่านั้น และในวันที่ 27 ธันวาคม 2021 ซิงเกิ้ล ELEVEN ก็ขึ้นเป็นอันดับ 4 ในการจัดอันดับ Viral Top 50 จากแอปฟังเพลงระดับโลก Spotify นอกจากนี้ เพลง After LIKE ของ IVE ยังชนะถ้วยรางวัลจากรายการเพลงไปถึง 9 รายการ และเป็นเพลงที่ทำ Perfect All Kill หรีอ PAK เพลงที่ขึ้นชาร์จอันดับหนึ่งทุกสำนักและทุกประเภทเพลงในเวลาเดียวกันได้เป็นผลสำเร็จ

รายชื่อสมาชิกวง IVE

Yujin

ชื่อจริง : An Yu Jin

วันเกิด : 1 กันยายน ปี 2003

ตำแหน่ง : Leader, Lead Vocalist, Lead Dancer

ในอดีต ยูจินเคยเป็นเด็กฝึกอยู่ประมาณ 1 ปี ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันรายการ Produce 48 และคว้าอันดับที่ 5 ของการแข่งขันมา จนได้เดบิวต์เข้าเป็นหนึ่งในสมาชิกวง IZ*ONE เมื่อปี 2018 ผลงานอื่น ๆ อาทิ ร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลง Just U ของ Jeong Se Woon, เพลง Rain ของ Soyou & Baekhyun, เพลง Thirst ของ Ailee & Mad Clown และเพลง Oppa ของ Yoo Seungwoo & Sandeul

Gaeul

ชื่อจริง : Kim Ga-eul

วันเกิด : 24 กันยายน ปี 2002

ตำแหน่ง : Main Dancer, Lead Rapper, Vocalist

เป็นพี่ใหญ่ของวง กาอึลเริ่มเป็นเด็กฝึกตั้งแต่ปี 2017 รวมระยะเวลาประมาณ 4 ปี

Leeseo

ชื่อจริง : Lee Hyun-seo

วันเกิด : 21 กุมภาพันธ์ ปี 2007

ตำแหน่ง : Vocalist, Maknae

เป็นน้องเล็กของวง ลีซอเคยเป็นหนึ่งใน SM Kids Model หรือนางแบบเด็กของค่าย SM มาก่อนที่จะเป็นเด็กฝึกและเดบิวต์กับ Starship Entertainment

Wonyoung

ชื่อจริง : Jang Won-young

วันเกิด : 31 สิงหาคม ปี 2004

ตำแหน่ง : Vocalist, Face of the Group, Center

วอนยอง เป็นอดีตผู้เข้าแข่งขันรายการ Produce 48 และเป็นผู้ชนะเข้ารอบชนะเลิศเป็นอันดับที่ 1 จนสามารถเดบิวต์เป็นสมาชิกวง IZ*ONE ได้ในปี 2018 จนกระทั่งวง IZ*ONE ประกาศยุบวงไป ต่อมาวอนยองก็ได้เดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิก วง IVE ผลงานอื่น ๆ ของวอนยอง อาทิ Brand Ambassador ของแบรนด์เครื่องสำอาง Innisfree Laura Mercier และ Dior Beauty, เป็น Brand Ambassador ของแบรนด์แฟชั่นระดับโลก Miu Miu และ เป็นนางแบบที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ขึ้นปกนิตยสาร Harper’s Bazaar Korea อีกด้วย

Liz

ชื่อจริง : Kim Ji-won

วันเกิด : 21 พฤศจิกายน ปี 2004

ตำแหน่ง : Main Vocalist

ก่อนจะมาเดบิวต์เป็นสมาชิกวง Liz เคยได้ร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลง This Christmas ของ แทยอน (Taeyeon) วง Girls’ Generation มาก่อน

Rei

ชื่อจริง : Kim Rei

วันเกิด : 3 กุมภาพันธ์ ปี 2004

ตำแหน่ง : Main Rapper, Vocalist

Rei เป็นสมาชิกสัญชาติญี่ปุ่นคนแรกที่เดบิวต์ในค่าย Starship หลังจากผ่านการออดิชั่น Rei ก็ย้ายมาที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

