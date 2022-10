พลอย หอวัง มารู้จักตัวตนพิธีกรชื่อดังแฟชั่นนิสต้าสายจี๊ด

ในหน้าสื่อบันเทิง ตอนนี้คงไม่มีใครร้อนแรงเท่ากับ พิธีกร และ ดีเจ ชื่อดังอย่าง พลอย หอวัง แต่เรามาทำความรู้จักตัวตนของเธอให้มากขึ้น ซึ่ง Lifestyle Asia จะนำเสนอมุมมอง และ รวบรวมเรื่องราวมาแบ่งปัน ให้รู้จักเธอมากกว่าเดิม

และนี่คือท่อนเพลงที่อาจจะเรียกความทรงจำหลาย ๆ คน

“มอง มองเธอมาแสนนาน

ฉันไม่กล้า

ต้องคอยหลบตาเธอเสมอ

กลัว สักวันนึงถ้าเธอ

รู้ว่าฉัน

ปิดบังความจริงอะไรเอา ไว้

ความลับ ที่ฉันซ่อนไว้

ไม่เคยบอกใคร

จะอดใจไม่ไหว”

นี้คือเนื้อเพลง ความลับ ของวง Project H ที่มี พลอย หอวัง เป็นหนึ่งในสมาชิก อดีตเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังค่าย โดโจ ซิตี้ ที่เป็นสังกัดของ เบเกอรี่ มิวสิค นอกเหนือจากนั้นยังมีอีก 2 คนคือ กิ๊ฟ-กุศลิน โควหกุล และ แอนนี่-มณฑิราภา รัตตะกุญชร

โดย พลอย เกิดวันที่ 25 กรกฎาคม 2523 ที่กรุงเทพมหานคร นอกจากฝีมือในด้านบันเทิงแล้ว เธอยังได้รับการชื่นชมในการแต่งตัว และ เป็นแฟชันนิสต้า อีกคนของเมืองไทย เพราะถ้าส่องจากรูปในอินสตราแกมของเธอ จะเห็นว่า ไม่ว่าจะจับใส่ชุดอะไร ก็ดูน่ามองไปเสียหมด

ซึ่งก็ไม่แปลกใจ ที่ดาราสาวจะมีสไตล์การแต่งตัวสุดจี๊ด เอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื่องจากเธอได้เรียนจบสถาบันชื่อดังที่ประเทศทางด้าน แฟชั่นดีไซน์ ชื่อ Istituto Marangoni ไปใช้ชีวิตที่ประเทศอังกฤษถึง 4 ปี ทำให้เธอได้เรียนรู้งานด้านแฟชั่นมากขึ้น

“เรียนสนุกมาก โดยเฉพาะช่วงปี 3 ปี 4 ไม่อยากกลับเลย เพราะเป็นการเรียนที่มันมาก” เธอเคยให้สัมภาษณ์ไว้กับสื่อเจ้าหนึ่ง ซึ่งจากการไปศึกษาร่ำเรียนทางแฟชั่นโดยตรง ทำให้เธอเคยได้ลิ้มลองทำแบรนด์เสื้อผ้าตัวเองทั้ง PDP ร่วมกันทำกับ 2 แฝดสาวสวย เพชร พลอย รวมถึง Him & Her เสื้อผ้าสไตล์ชิคๆ เก๋ๆ อีกด้วย และ 2manyuglyclothes

นอกจากในเรื่องการเรียน และ การสไตล์แต่งตัวแล้ว นิสัยส่วนตัวของ เธอนั้นที่ดูว่าเหมือนจะเงินฟุ่มเฟือยกับด้านแฟชั่น แต่ลึก ๆ ก็จะเป็นคนที่เก็บเงินจากการทำงานเพื่อนใช้แบ่งปันคนในครอบครัว รวมถึงถ้าดูแลตัวเองได้ก็จะแบ่งปันให้คนอื่นๆ อีกด้วย จากการสนทนาที่บอกไว้ในช่อง Horwang Sisters ที่ทำร่วมกับพี่สาวอย่าง คริส หอวัง ถ้าใครอยากรู้จักตัวตนเธอมากกว่านี้ ก็เข้าไปกดซับกันได้เต็มที่

https://www.youtube.com/watch?v=mpr5stko0P4

ด้านหน้าที่การงานทั้งพิธีกร และดีเจ ที่เรามักจะเห็นหน้าค่าตาบ่อย ๆ จากรายการ Paloy’s Diary และ The Driver ร่วมกับพิชญ์ กาไชย และ โอ๊ต ปราโมทย์ ที่มีหลากหลายตอนให้คุณได้เลือกดูตามที่คุณชอบ

สำหรับด้านความรัก เธอเพิ่งประกาศเลิกรา กับแฟนหนุ่มคนล่าสุดอย่าง ทู สิราษฎร์ แต่ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้น เธอเคยคบหากับ พิชญ์ กาไชย ที่ตอนนี้ยังต้องทำงานด้วยกันในรายการ The Driver ซึ่งมุมมองด้านความรักกับแฟนเก่านั้น เธอเคยพูดไว้ในรายการ ยังไงไหนเล่า EP. 34 พลอย หอวัง เคล็ดลับเป็นเพื่อนกับแฟนเก่า [GoyNattyDream] ไว้ว่า

https://www.youtube.com/watch?v=X5ztvmot1YI

“เราสามารถเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ทุกคน ถึงแม้จะเลิกรากันไม่ดี แต่ต้องมีระยะห่างสักพัก แล้วเคล็ดลับอีกอย่างคือ คิดถึงแต่เรื่องดีๆ ของคนที่คบหาด้วย จะได้ทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดี ไม่งั้นตัวเราก็จะทุกข์ไปเอง ซึ่งก็ไม่รู้ทำไมเราต้องเป็นคนที่ทุกข์อยู่คนเดียว” รวมถึงยังขยายความในเรื่องความรัก ถ้าเมื่อไหร่จะคนที่ใช่ ก็พร้อมที่จะแต่งงานทันที

ถ้าใครที่ชอบสาวแฟชั่นหรือรู้จักเธอให้มากกว่านี้ก็สามารถติดตามได้ที่อินสตาแกรมส่วนตัว @paloyh กันได้เลย หรือจะเป็นผลงานต่างๆ ในอดีต และ ปัจจุบัน ก็ค้นหาคำว่า พลอย หอวัง แล้วอาจจะหลงรักมากไปมากกว่านี้ก็ได้

ผลงานเพลง

พ.ศ. 2542 – อัลบั้ม Project H

พ.ศ. 2543 – อัลบั้ม H2oh!ร่วมกับ อาร์สยาม

พ.ศ. 2548 – อัลบั้ม รู้ไหม

พ.ศ. 2549 – อัลบั้ม แค่ห่วงใย

พ.ศ. 2552 – อัลบั้ม The Diet Pills

พ.ศ. 2553 – เพลง “ทำไมต้องมัดเธอ” Feat.ดีเจเผือกพงศธร จงวิลาส

มิวสิกวิดีโอ

แหลก – Season Five

PLEASE – Atom

อีกนาน (Alone But Not Lonely) – Gene Kasidit

Lots of love – Twopee Southside Feat. นภ พรชำนิ

ปล่อยเวลา – Three Man Down

ภาพยนตร์

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง สวัสดีบางกอก เรื่อง Silence (ไซเลนซ์) คู่กับ นพชัย ชัยนาม

ภาพยนตร์เรื่อง One for the road วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ

ภาพยนตร์เรื่อง OMG! รักจังวะ..ผิดจังหวะ

ละคร

The Cupids บริษัทรักอุตลุด กามเทพออนไลน์ รับบท กุ๊กไก่

หลอน เดอะซีรีส์ รับบท พิมพ์

ซิทคอม เนื้อคู่ The Final Answer (รับเชิญตอนที่ 11)

ละครเรื่อง Home Stay หนีรัก ไปพักใจ รับบท จูน

Featured image: IG paloyh

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟสไตล์คนเมือง ร้านอาหารเด็ดดัง แฟชั่นล่าสุด สุขภาพ และความงาม พร้อมกับ เรื่องราวทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ที่ Lifestyle Asia

References:

https://campus.campus-star.com/variety/37061.html

https://www.tnnthailand.com/news/entertainment/127024/

https://music.trueid.net/th-th/detail/lprEZ2Ag9Wd6

https://www.sanook.com/music/2386963/

First Published on Hello! Thailand