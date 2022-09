รู้จัก ‘หนึ่ง – รศ.ดร. ปรีชญา สิทธิพันธุ์’ พี่สาวผู้เป็นแรงบันดาลใจของผู้ว่าฯ ‘ชัชชาติ’

กลายเป็นกระแสที่หลายคนให้ความสนใจไม่น้อยสำหรับการปรากฏตัวบนรันเวย์ของ คุณหนึ่ง – รศ.ดร. ปรีชญา สิทธิพันธุ์ พี่สาวคนโตของผู้ว่าราชการกุงเทพมหานคร ซึ่งร่วมเดินแบบให้กับแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ชื่อดังอย่าง POEM (โพเอม) คอลเลกชั่นออทั่ม/วินเทอร์ 2022 โดยมีน้องชายฝาแฝด คุณทัวร์ – ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คุณทริป – ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมให้กำลังใจติดขอบรันเวย์ สำหรับใครที่อยากรู้จักพี่สาวผู้เป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ว่าฯ ที่ได้รับฉายาว่า ‘แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี’ ครั้งนี้ Lifestyle Asia รวบรวมประวัติคร่าว ๆ มาให้ติดตามกัน

คุณหนึ่ง – รศ.ดร. ปรีชญา สิทธิพันธุ์ คือใคร

คุณหนึ่ง – รศ.ดร.ปรีชญา สิทธิพันธุ์ พี่สาวคนโตของ ‘คุณทริป – ชัชชาติ สิทธิพันธุ์’ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ‘คุณทัวร์ – ฉันชาย สิทธิพันธุ์’ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นทายาทคนแรกของ ‘พล.ต.อ.เสน่ห์ สิทธิพันธุ์’ อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กับ ‘คุณจิตต์จรุง สิทธิพันธุ์ (กุลละวณิชย์)’ เกิดเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2502 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้านสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบจากมหาวิทยาลัยเอ็มไอที (MIT – Massachusetts Institute of Technology) และปริญญาเอก Architecture in Design Theories and Methods จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย

คุณหนึ่งรวมถึงน้องชายฝาแฝดเติบโตท่ามกลางครอบครัวที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการเรียนอย่างมาก คุณชัชชาติ เคยกล่าวถึงพี่สาวเพียงคนเดียวว่า “อายุมากกว่าน้องแฝด 7 ปี ช่วยเลี้ยงน้องสองคนมาตั้งแต่เล็ก ๆ และเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ให้ผมตั้งใจเรียน เพื่อไปเรียนต่อที่ MIT ให้ได้ตามพี่หนึ่ง ที่ไปเรียนก่อน”

ขณะที่ คุณหนึ่ง เล่าในรายการ ตีท้ายครัว ว่า “ตัวเองเป็นลูกคนเดียวมา 7 ปี คุณพ่อคุณแม่อยากมีลูกมากแต่ไม่ท้อง กระทั่งคุณพ่อได้ทุนไปดูงานตำรวจสากลรอบโลก คุณแม่จึงลางานตามคุณพ่อไป ปรากฏว่ากลับมาแล้วตั้งท้อง คุณแม่จึงตั้งใจให้ลูกชื่อว่า ‘ทัวร์’ โดยที่ไม่เชื่อว่าตั้งครรภ์ลูกแฝด กระทั่งคลอดจึงตั้งชื่อคนน้องว่า ‘ทริป’ ซึ่งทั้งคู่ถือเป็นฝาแฝดที่ตัวใหญ่มากมีน้ำหนักถึง 2,900 และ 2,600 กรัม”

แม้ว่าคุณชัชชาติจะยกพี่สาวให้เป็นแรงบันดาลใจ แต่คุณหนึ่งมองว่า ผู้ที่มีส่วนมากที่สุดคือคุณแม่ ซึ่งเป็นผู้วางระเบียบให้ลูก ๆ ในแต่ละวัน และฝึกเรื่องการอ่านหนังสือให้ลูกตั้งแต่ 3 ขวบ ทำให้คุณทัวร์และคุณทริปอ่านหนังสือนำหน้าเด็ก ๆ คนอื่น โดยแม่พูดประโยคเดียวว่า “รักมาก จะเอาอะไรพ่อแม่ให้ทุกอย่าง มีหน้าที่อย่างเดียวคือ เรียนหนังสือให้ดี” ทุกคนที่บ้านจึงทีความสุขกับการเรียน จนแม่ต้องบอกให้ไปเล่น ให้เลิกอ่านหนังสือแล้วไปดูทีวี ส่วนตัวเองแค่เหมือนนำทัพน้อง ๆ ไปก่อน คือเรียนที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ จากนั้นไปต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จุฬาฯ และเอ็มไอที ส่วนน้อง ๆ สมัยใหม่หน่อยคือเข้าเรียนที่สาธิตจุฬาฯ ต่อเตรียมอุดมฯ แล้วจึงเข้าจุฬาฯ และเอ็มไอที ตามกันมา

คุณหนึ่ง – รศ.ดร. ปรีชญา สิทธิพันธุ์ ทำอาชีพอะไร

คุณชัชชาติ เผยว่า “พี่หนึ่งรับราชการเป็นเวลา 35 ปี หลังจากเกษียณจากงานบริหารหลักสูตรนานาชาติ ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬา ตอนนี้มาตั้งใจทำร้านอาหารเล็ก ๆ ชื่อ Curator อยู่ที่ซอยสุขุมวิท 24 เป็นอาหารฝรั่งง่าย ๆ แนว Comfort Food อร่อย คุณภาพดี” โดย คุณหนึ่ง เล่าถึงคอนเซ็ปต์ร้านเพิ่มเติมว่า ตั้งชื่อร้าน Curator ซึ่งมีความหมายว่า ‘ภัณฑารักษ์’ เพื่อเปรียบให้เห็นว่าร้านตั้งใจคัดสรรแต่สิ่งดี ๆ มาไว้ที่นี่ ข้างหน้าร้านเป็นฟู้ดทรัคของ Jamie’s Burger ส่วนข้างบนร้านเปิดเป็น Chef’s Table

ส่วนการเดินแบบในครั้งล่าสุด คุณหนึ่ง ให้สัมภาษณ์ว่า “ไม่เคยเดินแบบมาแม้แต่ครั้งเดียว ตอนที่เชิญมางาน ทางนั้นทักว่าวันนั้นตรงกับวันคล้ายวันเกิดเราพอดี ส่วนเราก็เอากับเขาด้วย ทั้งที่ไม่เคยมางานแฟชั่น ไม่เคยเดินแบบ นี่เป็นครั้งแรกจริง ๆ ซึ่ง ฌอน–ชวนล ไคสิริ เจ้าของ POEM เคยเป็นลูกศิษย์เราในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ย้อนไปตอนที่ทำโปรเจ็กต์สมัยเรียน ถ้าหากคนอื่นทำ 100 เขาจะทำ 900 เป็นคนที่มีแรงเยอะและเป็นเด็กดีมาก”

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสตรีที่ทั้งสวยและเก่งครบเครื่อง สมกับเป็นแรงบันดาลใจของผู้ว่าราชการที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีเลยค่ะ

Images Credit: Poem/ Facebook ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

First Published on Hello! Thailand