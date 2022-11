พาย้อนประวัติ Girls’ Generation เกิร์ลกรุ๊ประดับตำนานของเกาหลี

Girls’ Generation หรือ So Nyeo Shi Dae (SNSD) เป็นเกิร์ลกรุ๊ประดับตำนาน และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เรียกได้ว่าในยุคหนึ่งไม่มีใครไม่รู้จักศิลปินกลุ่มนี้เลย

SNSD เป็นเกิร์ลกรุ๊ปชาวเกาหลีใต้ในสังกัดค่าย SM Entertainment เดบิวต์อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2007 มีสมาชิกทั้งหมด 9 คน คือ Taeyeon, Sunny, Tiffany, Hyoyeon, Yuri, Sooyoung, Yoona, Seohyun และ Jessica ถึงแม้หลังจากเดบิวต์ไม่นานกระแสตอบรับของวงจะไม่สู้ดีเท่าไหร่ แต่หลังจากปี 2009 เป็นต้นไป วง SNSD ก็กลายเป็นตำนาน โด่งดังเป็นพลุแตกไปทั่วโลก จากเพลง Gee ซึ่งเป็นเพลงที่มีทำนองติดหู อีกทั้งภาพลักษณ์ที่ดูน่ารักสดใส จึงประทับใจคนไปทั่วทุกมุมโลก และหลังจากนั้นไม่ว่าซิงเกิ้ลไหนของ SNSD ก็กลายเป็นที่นิยม ฟังกันจนติดหูในระยะเวลาอันรวดเร็ว อาทิ Tell Me Your Wish, Oh!, Genie, Hoot, PAPARAZZI, Mr.Mr. และ I GOT A BOY เป็นต้น

ถึงแม้หนทางในตอนเริ่มเดินจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่สาว ๆ วง SNSD ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าด้วยความพยายามและความตั้งใจ ทำให้พวกเธอประสบความสำเร็จในสิ่งที่พวกเธอรักและทุ่มเทอย่างงดงาม นอกจากพวกเธอจะสร้างยอดขายอัลบั้มถล่มทลายหลายปีติดต่อกันแล้ว ยังได้รับรางวัลมากมายทั้งในเกาหลีและต่างประเทศ ได้ทัวร์คอนเสิร์ตไปรอบโลก และยังเป็นต้นแบบที่น่ายกย่องให้กับศิลปินเกาหลีรุ่นหลังอีกด้วย

ต่อมาในปี 2014 Girls’ Generation ก็เหลือสมาชิกเพียง 8 คน เพราะ Jessica ตัดสินใจออกจากวงไป และในปี 2017 Tiffany, Sooyoung และ Seohyun ก็ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับค่าย ทำให้วงเหลือสมาชิกเพียง 5 คนเท่านั้น คือ Taeyeon, Sunny, Hyoyeon, Yuri และ Yoona

ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2022 ที่ผ่านมา SNSD ประกาศคัมแบ็คครบรอบเดบิวต์ 15 ปีให้เหล่าแฟนคลับหายคิดถึงด้วยการเปิดตัวอัลบั้ม FOREVER1 การกลับมาครั้งนี้มาพร้อมกับสมาชิกครบ 8 คน นับได้ว่าเป็นปรากฎการณ์ที่เหล่าโซวอน (ชื่อกลุ่มแฟนคลับของวง SNSD) ต่างรอคอยมาเป็นเวลานาน และสร้างความชุ่มชื่นหัวใจให้กับเหล่าแฟนคลับทั่วโลกไม่น้อยเลยทีเดียว

Feature Image by @girlsgeneration via Facebook

รายชื่อสมาชิก

Taeyeon

ชื่อจริง : Kim Tae-yeon

วันเกิด : 9 มีนาคม 1989

ตำแหน่ง : ลีดเดอร์, นักร้องหลัก

Tiffany

ชื่อจริง : Hwang Miyoung

วันเกิด : 1 สิงหาคม 1989

ตำแหน่ง : นักร้องเสริม

Yoona

ชื่อจริง : Im Yoon-ah

วันเกิด : 30 พฤษภาคม 1990

ตำแหน่ง : นักเต้นนำ, Lead Rapper, นักร้องเสริม, วิชวล, เซ็นเตอร์

Sunny

ชื่อจริง : Lee Sun-kyu

วันเกิด : 15 พฤษภาคม 1989

ตำแหน่ง : นักร้องนำ, Sub Rapper

Hyoyeon

ชื่อจริง : Kim Hyo-yeon

วันเกิด : 22 กันยายน 1989

ตำแหน่ง : นักเต้นหลัก, Main Rapper, นักร้องเสริม

Sooyeong

ชื่อจริง : Choi Sooyeong

วันเกิด : 10 กุมภาพันธ์ 1990

ตำแหน่ง : นักร้องเสริม, นักเต้นนำ, Rapper

Seohyun

ชื่อจริง : Seo Joohyun

วันเกิด : 28 มิถุนายน 1991

ตำแหน่ง : นักร้องนำ

Yuri

ชื่อจริง : Kwon Yu-ri

วันเกิด : 5 ธันวาคม 1989

ตำแหน่ง : นักเต้นนำ, Lead Rapper, นักร้องเสริม

Jessica

ชื่อจริง : Jung Sooyeon

วันเกิด : 18 เมษายน 1989

ตำแหน่ง : นักร้องหลัก

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟสไตล์คนเมือง ร้านอาหารเด็ดดัง แฟชั่นล่าสุด สุขภาพ และความงาม พร้อมกับ เรื่องราว ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ที่ Lifestyle Asia