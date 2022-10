Igloo Studio นั่งคุยโปรเจคใหม่ My Daemon

เมื่องาน Tudum อีเวนต์ออนไลน์ที่เปิดตัวภาพยนตร์และภาพยนตร์มากมายจาก Netflix ได้เปิดรายชื่ออนิเมะซีรีส์เรื่องใหม่ในชื่อ My Daemon โดยได้ ณัฐ ยศวัฒนานนท์ ที่ได้ร่วมโปรเจค และลงรายละเอียดในหลาย ๆ ส่วนในเรื่องนี้ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง Igloo Studio สตูดิโอเจ้าดังของไทย และ ประเทศญี่ปุ่นจากฝีมือการเขียนเนื้อเรื่องของ ฮิเดทากะ อาดาจิ หรือ โอสึอิจิ จาก Summer Ghost (2022) ทำให้เรา Lifestyle Asia ไม่รอช้าได้มีโอกาสในการพูดคุยกับคุณ ณัฐ ยศวัฒนานนท์ ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรสำหรับการร่วมมือครั้งนี้

ก่อนที่เราจะเข้าสู่การเนื้อหาหลัก เราก็อยากพาคุณไปทำความรู้จักกับ คุณณัฐ ู้บริหารหนุ่มไฟแรง เกี่ยวกับที่มาที่ไปของ Igloo Studio ว่ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร ซึ่งหากจะให้ย้อนไปถึงจุดเริ่มต้น คงต้องไปดู หนึ่งในโปรเจคที่สร้างชื่อให้กับสตูดิโอคือ The Salads ในปี 2008 ที่เป็นแอนิเมชัน 3D น่ารักของเหล่าผองเพื่อนผักผลไม้ ที่ไปคว้ารางวัลทั้งไทย และ เทศอย่างมากมาย มีการขายเป็นแผ่น DVD ในหลาย ๆ เวอร์ชั่น กลายเป็นเหมือนหมุดหมายสำคัญของบริษัทที่อยากจะเดินหน้าในการสร้างสรรค์แอนิเมชั่นเรื่องอื่น ๆ ต่อไป

และ สิ่งที่ตอกย้ำให้ทุกคนได้รู้จักมากขึ้นนั้นก็คือ 9 ศาสตรา ซึ่งเป็นงานชิ้นใหญ่ที่ Igloo ทำหน้าที่เป็นสตูดิโอหลัก แล้วยังมีส่วนในการกำกับ เขียนบทด้วย รวมไปถึงการกำกับอาร์ทไดเรคชั่นต่าง ๆ ด้วย เป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน เนื้อหาว่าด้วยแฟนตาซีผสมผสานกับมวยไทย ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 4 ปีเต็ม มีเข้าฉายในปี 2018 และตอนนี้ถ้าใครอยากดูก็สามารถดูได้ที่ Netflix อีกด้วย

หลังจากสร้างผลงาน 15 ปี ก็มีผลงานให้คนได้ประจักษ์ ทุกวันนี้ก็คงไม่มีใครไม่รู้จักสตูดิโอแห่งนี้ ส่วนหนึ่งเพราะมาจากความชอบส่วนตัวของ คุณณัฐ ที่มีความรักในงานประเภทนี้ ซึ่งแรงบันดาลใจของเขาก็มาจากงานฝั่งญี่ปุ่น และ อเมริกา โดยเขากล่าวว่า

” เราโตมากับการอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น แล้วก็คอมิคส์อเมริกา รวมถึงยุโรปอย่าง การผจญภัยของตินติน ผมเป็นคนชอบ การ์ตูนมาตั้งแต่เด็ก ๆ อ่านแล้วก็ดู ซีรีส์ จบด้วยการวาด ต้องบอกว่าเนื้อหา การ์ตูน มันก็เป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เราอยากเลือกเรียนสถาปัตย์ นอกจากในความเข้าใจใช้ลายเส้นที่เราชอบ แต่พอถึงจุดนึง เราอยากลองทำที่รัก นั้นก็คือ แอนิเมชัน”

โดยแนว แอนิเมชั่น ที่คุณณัฐชอบ ก็มีหลากหลายอย่าง Spirited Away, Akira และ Ghost in the Shell ถึงแม้จะมีความคลาสสิก แต่มันก็ทำให้ได้แรงบันดาลใจไม่น้อย ยังรวมไปถึงฝั่งตะวันตกอย่าง Up! ของ Pixar และ Spider-Man: Into the Spider-Verse ที่รวมๆ ทำให้งานของ Igloo มีมุมมองในหลากหลายรูปแบบในส่วนของอารทไดเรคชัน

นั้นก็ทำให้วิสัยทัศน์ของบริษัท Igloo คือ การสร้างบริษัท ให้ก้าวสู่ บริษัทแอนิเมชั่น ชั้นนำระดับโลกที่ทุกคนยอมรับ ด้วยการส่งเสริมเหล่า artist ของไทย ให้สร้างเนื้อหาเป็นต้นฉบับของตัวเอง ให้ไปสู่สายตาระดับนานาชาติ มีกลิ่นอายความเป็นไทย และเสน่ห์แบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่คอนเทนต์จากที่อื่นไม่มี อีกทั้งยังมาพร้อมกับ Mood and Tone ที่พิเศษและกลมกล่อม และเข้าถึงผู้คนได้ง่าย

เมื่อถามถึงมุมของเขาต่อวงการ แอนิเมชันไทย ว่าเป็นอย่างไรบ้าง คุณณัฐพูดถึงภาพรวมว่า เนื้อหาหลัก ๆ ที่ทำเราทำกันไปขายต่างชาติไม่ได้ เพราะการที่จะพัฒนาแบบสากลนั้น ต้องทำให้เข้าใจแบบสากล บางทีคนไทยเข้าใจเนื้อหา แต่ต่างชาติอาจไม่เข้าใจเนื้องเรื่อง ก็ทำให้ไปต่อได้ยาก นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียดอื่น ๆ ของวงการ เช่น ชื่อตำแหน่งการทำงานของไทยกับญี่ปุ่นก็ไม่เหมือนกัน เช่น ฝั่งอเมริกา จะมีการเรียก CG Artist ส่วนประเทศอื่น ๆ อาจจะเรียกว่า animator

นอกจากนี้ คุณณัฐกล่าวเสริมว่า ต่อให้ภาพรวม วงการแอนิเมชันของไทย อาจจะยังไม่ได้เป็นที่คาดไว้ในแบบปัจจุบัน แต่เขาก็ค่อนข้างมั่นใจ CG Artist ประเทศไทย มีฝีมือในระดับสูง “งานที่ทำให้เราได้แสดงศักยภาพให้ต่างชาติได้เห็น ด้วยความที่เป็นอุตสาหกรรมใหม่ในบ้านเรา ทำให้งานในประเทศบางอย่างอาจจะมีงบไม่มากนัก แต่เงินจากต่างชาติมีมหาศาล อย่างในช่วงโควิดนี้ คนออกไปถ่ายงานไม่ได้ ทำให้คอนเทนต์ที่เป็นลักษณะแอนิเมชัน ก็มีเยอะขึ้น ทั้ง ๆ ที่เมื่อก่อน อาจจะยังไม่มีคอนเทนต์แนวนี้เท่าไหร่”

หลังจากคุยเรื่องอุตสาหกรรมวงการแอนิเมชันในเมืองไทยแล้ว Lifestyle Asia ก็อยากพาคุณไปรู้จักกับ My Daemon โปรเจคที่ร่วมงานกับ Netflix ซึ่งพูดได้ว่า Igloo ได้มีส่วนร่วมการพัฒนาเนื้อหา ตัวบท การกำกับ ก็ต้องบอกว่าทาง Netflix ญี่ปุ่น ให้ความอิสระขั้นตอนแก่ Igloo ทั้ง ดีไซน์คาแรคเตอร์ ทั้งภาพ ซึ่งมีความสากล ทำงานแบบสไตล์ฝรั่ง โยนไอเดียได้ทุกอย่างจนถึงสุดท้ายของงานครบทุกกระบวนการ

โดยในส่วนเนื้อหาของซีรีส์ที่มีการเปิดเผยออกมาในปัจจุบัน คือ เรื่องราวของโลกในอนาคตอันใกล้ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดของนิวเคลียร์ จนทำให้โลกมนุษย์กับดินแดนนรกซ้อนทับกัน วันหนึ่ง เคนโตะ เด็กหนุ่มที่บังเอิญมาพบกับปีศาจตัวจิ๋วนาม Anna เขาจึงตัดสินใจเก็บ Anna มาเลี้ยงดู เรื่องราวการผจญภัยของเคนโตะและ Anna ที่ต้องออกตามหาแม่ของเขาจึงเริ่มต้นขึ้น

จะเห็นได้ว่า งานนี้เราคงจะได้เห็นฝีมือเหล่า artist ไทย พร้อมให้คนไทยได้ภูมิใจกันอย่างเต็มที่ งานนี้ทำเอาเราอยากรู้ไปถึงสิ่งแวดล้อมการทำงานของ Igloo Studio ว่าเป็นอย่างไร จึงทำให้เหล่าศิลปินมีโอกาสแสดงฝีมือให้ทั่วโลกได้เห็นแบบนี้ ซี่งคุณณัฐก็บอกว่า ตลอดหลายปีที่ตั้งบริษัทมา จะมีกิจกรรมให้น้อง ๆ พัฒนาตัวเอง และ ช่วยคนทำงาน มีการพัฒนางานที่ดีขึ้น รวมถึงได้ทำงานที่หลากหลายมากขึ้น โดยจะมี การแบ่งทีมแยกโจทย์ แต่ละทีมก็จะหาโจทย์แก้ปัญหา นั้นหมายความว่า เราก็กำลังปลูกฝังความมืออาชีพอะไร และ รู้จักตั้งเป้าหมายในชีวิต

มาถึงการพูดคุยที่ใช้เวลาอันกลมกล่อมกันสักพัก ได้รับรู้มุมมองมากมาย เราก็อยากรู้ว่าความเป็น Igloo และ คนรุ่นใหม่ที่อยากเข้ามาในวงการ animator คุณณัฐก็กล่าวสรุปว่า

” สำหรับผม อยากให้ Igloo Studio มีการเล่าเรื่องเป็นอันดับ 1 ต่อมาก็การกำกับ และ การทำคอนเทนต์ เพราะที่พูดมา สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ดี ทำให้คนดู มีความสุข เพราะการเล่าเรื่อง เขียนบท มันตอบทุกอย่างได้ มากกว่านั้น เรื่องการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่น เป็นสิ่งสำคัญ รวมการพัฒนาทักษะการทำงานด้าน การพัฒนาภาพ จะต้องสวย เนื้อเรื่องที่ดี และ มีเอกลักษณ์มากพอที่ช่วยต่อยอดการทำงานได้ในอนาคต”

แล้วก็ยังบอกเด็กใหม่ ๆ อยากให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น เพราะเรื่องทักษะเด็กรุ่นใหม่ก็ไปไกลกว่ารุ่นก่อนหน้านั้นแล้ว ดังนั้น ด้วยมุมมองความกล้า และ ความชอบมาอยู่ในจุดเดียวกัน ทำให้ ณัฐ ยศวัฒนานนท์ จาก Igloo Studio สร้างผลงาน และ ชื่อให้คนไทยได้เป็นที่ยอมรับในวงการแอนิเมชัน เกม และที่เกี่ยวกับ CG ทั้งหลายมากขึ้นยิ่งขึ้นไป

ซึ่งใครอยากติดตามผลงานของสตูดิโอเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ เว็บไซต์ www.igloocg.com และ FB: igloostudio

