ย้อนไทม์ไลน์การสวรรคต สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 8 กันยายน 2022 หรือช่วงกลางดึกตามเวลาประเทศไทย ชาวอังกฤษตลอดจนประชาชนทั่วโลกต้องพบกับความเศร้าเสียใจและอาลัยยิ่ง เมื่อ สำนักพระราชวังบักกิงแฮม มีแถลงการณ์ว่า สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 พระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ พระประมุขแห่งสหราชอาณาจักร เสด็จ สวรรคต อย่างสงบ ณ ปราสาทบัลเมอรัล สิริพระชนมพรรษา 96 พรรษา

ก่อนหน้านี้ มีรายงานว่า พระบรมวงศานุวงศ์อังกฤษ อาทิ เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ดัชเชสคามิลล่าแห่งคอร์นวอลล์ เจ้าชายวิลเลียม เจ้าชายแอนดรูว์ เจ้าชายเอ็ดเวิร์ด และพระชายา เคานท์เตสแห่งเวสเซ็กซ์ เสด็จยังปราสาทบัลมอรัล โดยมีประชาชนทั่วโลกเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวผ่านการรายงานสถานการณ์จากสำนักข่าวต่าง ๆ กระทั่ง สำนักพระราชวังมีแถลงการณ์ยืนยันออกมาอย่างเป็นทางการ

“สมเด็จพระราชินีนาถเสด็จสวรรคตอย่างสงบ ณ ปราสาทบัลมอรัล เมื่อบ่ายวันนี้ พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลเลีย จะประทับอยู่ที่บัลมอรัล และจะเสด็จฯ กลับลอนดอนในวันพรุ่งนี้”

https://twitter.com/RoyalFamily/status/1567936934290329608

ภายหลังการสวรรคต เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ พระราชโอรสพระองค์โตเสด็จครองราชย์ภายใต้พระปรมาภิไธย ‘พระเจ้าชาร์ลที่ 3’ ทรงมีพระราชดำรัสเป็นครั้งแรก ความว่า “การสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถ พระราชมารดาผู้เป็นที่รักยิ่ง นับเป็นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าครั้งใหญ่ที่สุดสำหรับข้าพเจ้าและสมาชิกราชวงศ์ทุกพระองค์ เราเศร้าเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักและพระมารดาอันเป็นที่รักยิ่ง และข้าพเจ้าทราบว่าชาวสหราชอาณาจักร ตลอดจนเครือจักรภพ และผู้คนทั่วโลก รู้สึกเสียใจอย่างมากต่อความสูญเสียครั้งนี้ ในช่วงเวลาแห่งการไว้ทุกข์ถวายความอาลัยและความเปลี่ยนแปลง ข้าพเจ้าและพระบรมวงศานุวงศ์จะได้รับการปลอบประโลม ด้วยความรักและความเคารพที่ทั่วโลกมีต่อสมเด็จพระราชินีนาถ”

ต่อมา สมาชิกราชวงศ์อังกฤษทุกพระองค์ต่างร่วมถวายความอาลัย รวมถึง ‘เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกน’ ดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ ทรงร่วมถวายความอลัยผ่านเว็บไซต์ Archewell “IN LOVING MEMORY OF Her Majesty Queen Elizabeth II 1926-2022.” ขณะที่โซเชียลมีเดียทางการของ เจ้าชายวิลเลี่ยมและแคเธอรีน ดยุคและดัชเชสแห่งเคบริดจ์ ถูกเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ว่า “The Duke and Duchess of Cornwall and Cambridge”

ทั้งนี้ สัญญาณพระพลานามัยของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 มีมาตั้งแต่วันพุธที่ 7 กันยายน เมื่อมีการยืนยันว่าพระองค์ทรงงดการประชุมร่วมกับคณะองคมนตรี ต่อมาวันพฤหัสบดีสำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ว่า “หลังจากการประเมินเพิ่มเติมในเช้าวันนี้ แพทย์ของสมเด็จพระราชินีนาถมีความกังวลเกี่ยวกับพระพลานามัยของสมเด็จพระราชินีนาถ และถวายคำแนะนำให้พระองค์อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ สมเด็จพระราชินีนาถทรงสบายดีและจะยังประทับที่ปราสาทบัลเมอรัลต่อไป” ก่อนที่ เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ และดัชเชสคามิลล่า จะเสด็จฯ โดยเครื่องบินพระที่นั่งจากกรุงลอนดินมายังอเบอร์ดีน ในเวลา 16.00 น. ส่วนเจ้าชายแฮร์รีเสด็จถึงปราสาทบัลมอรัลในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจาก สมเด็จพระราชินีนาถเสด็จสวรรคต

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงมีพระชนมพรรษาเพียง 25 พรรษา เมื่อครั้งเสด็จขึ้นครองราชย์ต่อจากพระราชบิดา ตั้งแต่นั้นมาทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจในฐานะพระประมุขแห่งสหราชอาณาจักรและเครือจักรภพมาโดยตลอด ท่ามกลางการเปลี่ยนมากมาย ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติจวบจนวาระสุดท้ายของพระชนม์ชีพ ด้วยความสำนึกในความมุ่งมั่นของพระองค์ ภายหลังการ สวรรคต ความอาลัยของผู้คนทั่วโลกจึงหลั่งไหลนับตั้งแต่ข่าวการสวรรคตถูกเผยแพร่ ชาวอังกฤษหลายร้อยคนพร้อมใจกันนำดอกไม้ไปวางที่บริเวณด้านนอกพระราชวังบักกิงแฮม เพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชินีนาถผู้เป็นที่รัก สหราชอาณาจักรมีการประกาศไว้ทุกข์เป็นเวลา 10 วันนับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2022 ในขณะที่ราชวงศ์อังกฤษจะไว้ทุกข์ต่อเนื่อง 30 วัน

ความสูญเสียครั้งประวัติศาสตร์เกิดขึ้นหลังจาก เจ้าชายฟิลิป ดยุคแห่งเอดินบะระ พระราชสวามีผู้เป็นที่รักยิ่งของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 สิ้นพระชนม์เพียง 517 วัน ตลอดระยะเวลากว่า 73 ปีหลังจากพิธีอภิเษกสมรส ทั้งสองพระองค์มีพะราชโอรสและพระราชธิดารวม 4 พระองค์ พระราชนัดดา 8 พระองค์ และพระราชปนัดดาอีก 12 พระองค์.

Credit Images: The Royal Family Facebook

First Published on Hello! Thailand