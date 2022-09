ประมวลภาพ พระราชพิธีพระบรมศพ ‘ควีนเอลิซาเบธที่ 2’

เริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับ พระราชพิธีพระบรมศพ ควีนเอลิซาเบธที่ 2 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพระราชพิธีสำคัญระดับประวัติศาสตร์ ที่มีพระมหากษัตริย์ เชื้อพระวงศ์ ผู้นำ ตลอดจนบุคคลสำคัญระดับโลก เสด็จฯ และเดินทางมาร่วมพระราชพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 พระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักร เป็นครั้งสุดท้าย ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ เมื่อเวลา 11.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น (17.00 น. ไทย) วันที่ 19 กันยายน 2022

พระมหากษัตริย์ และเชื้อพระวงศ์ทั่วโลกร่วม พระราชพิธีพระบรมศพ ควีนเอลิซาเบธที่ 2

ผู้ร่วมพิธีราว 500 คน ประกอบด้วย พระมหากษัตริย์ และเชื้อพระวงศ์ ที่เสด็จฯ และเสด็จ มาทรงร่วมพระราชพิธี อาทิ สมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิเป้ที่ 6 และสมเด็จพระราชินีเลติเซียแห่งสเปน, สมเดจพระราชาธิบดีวิลเลม-อเล็กซานเดอร์, สมเด็จพระราชินีแม็กซิม่า และเจ้าหญิงเบียทริกซ์แห่งเนเธอร์แลนด์ เจ้าชายอัลแบร์ที่ 2 และเจ้าหญิงชาร์ลีนแห่งโมนาโก สมเด็จพระราชินีมาร์เกรเธอแห่งเดนมาร์ก, สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ แห่งญี่ปุ่น, สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และ สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา

ลิซ ทรัสส์

อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษร่วมพิธี

ขณะที่ผู้นำและบุคคลสำคัญระดับโลก อาทิ ลิซ ทรัสส์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษคนล่าสุด ที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ ควีนเอลิซาเบธที่ 2 ก่อนเสด็จสวรรคตเพียง 2 วัน, โจ และ จิลล์ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และภริยา, เอ็มมานูเอล และ บริจิตต์ มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส, ไมเดิล มาร์ติน นายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์, จาซินดา อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ และจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรี แคนาดา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส เดินทางมาร่วมพระราชพิธีอย่างพร้อมเพรียง ไม่ว่าจะเป็น บอริส จอห์นสัน, เทเรซ่า เมย์, เดวิด คาเมรอน

หลังจากผู้ร่วมพิธีประจำที่นั่งเรียบร้อย พระบรมวงศานุวงศ์ที่ไม่ได้ทรงพระดำเนินในขบวนเคลื่อนพระบมศพ อาทิ ซาร่า และไมค์ ทินดอลล์, เจ้าหญิงเบียทริซ และเอดูอาร์โด้ มาเปลลี มอสซี, เจ้าหญิงยูจินี และแจ็ก บรูกส์แบงก์, เลดี้หลุยส์ วินด์เซวอร์ และเจมส์ ไวส์เคานต์เซเวิร์น เสด็จเข้ามหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ และประทับประจำพระเก้าอี้

จากนั้น สมเด็จพระราชินีคามิลล่า เสด็จฯ พร้อมด้วย แคเธอรีน เจ้าหญิงแห่งเวลส์, เจ้าชายจอร์จ และเจ้าหญิงชาร์ล็อตต์ มาถึงมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ และประทับรอบริเวณด้านในมหาวิหาร ครั้นถึงเวลา 11.00 น. ขบวนอัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เคลื่อนออกจากเวสต์มินสเตอร์ ฮอลล์ มายังมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ โดยมี สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3, เจ้าหญิงแอนน์, เซอร์ทิโมธี ลอว์เรนซ์, เจ้าชายแอนดรูว์, เจ้าชายเอ็ดเวิร์ด เอิร์ลแห่งเวสเซ็กส์, เจ้าชายวิลเลี่ยม และเจ้าชายแฮร์รี่ ร่วมทรงพระดำเนินในขบวน

ขณะที่ช่วงอัญเชิญพระบรมศพเข้าสู่พลับพลาพิธี ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ สมเด็จพระราชินีคามิลล่า, โซฟี เคาน์เตสแห่งเวสเซ็กส์, แคเธอรีน เจ้าหญิงแห่งเวลส์, เจ้าชายจอร์จ, เจ้าหญิงชาร์ล็อตต์ และ เมแกน ดัชเชสแห่งซัสเซ็กส์ จึงร่วมทรงพระดำเนินสมทบในขบวน ก่อนประกอบพระราชพิธีตามกำหนดการ

ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพแบบรัฐพิธี จะมีการเคลื่อนขบวนพระบรมศพจากมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ไปยัง เวลลิงตัน อาร์ค และจากเวลลิงตัน อาร์ค ไปยังพระตำหนักวินด์เซอร์ เมื่อพระบรมศพเคลื่อนขบวนถึง จึงมีการเคลื่อนพระบรมศพโดยรถยนต์ไปยัง ณ โบสถ์เซนต์จอร์จ ปราสาทวินด์เซอร์ เพื่อประกอบพระราชพิธีประดิษฐานพระบรมศพ (Committal Service) ในเวลา 16.00 น. และจะพระราชพิธีเป็นการส่วนพระองค์อีกครั้งในเวลา 19.30 น.

Images Credit: Youtube The Royal Family

