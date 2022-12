10 บุคคลน่าจับตามองปี 2566

คุณณัฐ ยศวัฒนานนท์ เจ้าของสตูดิโอหนุ่มไฟแรงจาก IGLOO STUDIO ที่ผ่านการทำสื่อแอนิเมชั่นมากมายไม่ว่าจะทั้ง The Salads ในปี 2008 สื่อแอนิเมชัน 3D น่ารักของเหล่าผองเพื่อนผักผลไม้ ที่ไปคว้ารางวัลทั้งไทย และ ต่างประเทศนำชื่อเสียงกลับมาประเทศไทย รวมไปถึงผลงานที่หลายคนน่าจะได้รู้จักอย่าง 9 ศาสตรา ภาพยนตร์แอนิเมชั่น ที่เข้าฉายในปี 2018 ที่ทาง IGLOO STUDIO ได้ร่วมเขียนบท และ กำกับของหนังเรื่องนี้ ที่ทำให้ทุกคนเริ่มรู้จักสตูดิโอมากขึ้นเรื่อย ๆ

Spirited Away, Akira, Ghost in the Shell, Up! และ Spider-Man: Into the Spider-Verse คือเรื่องที่คุณณัฐ เคยให้สัมภาษณ์กับ Lifestyle Asia ไว้ว่าภาพยนตร์แอนิเมชั่นเหล่านี้ และอีกมากมาย เป็นส่วนหนึ่งในแรงบันดาลใจที่งานสร้างสรรค์ทุกชิ้นของ IGLOO STUDIO

ด้วยวิสัยทัศน์ และการทำงานที่ผ่าน ๆ มา ในแง่ CG Artist ส่งผลให้งานเป็นที่ประจักษ์ ทำให้งานสตูดิโอได้ร่วมงาน Netflix ในโปรเจคแอนิมเชั่น My Daemon กับทางฝั่งประเทศญี่ปุ่น โดยมีส่วนร่วมการพัฒนาเนื้อหา ตัวบท การกำกับ และให้ความอิสระทุกขั้นตอน ทั้งดีไซน์คาแรคเตอร์ และภาพ ซึ่งโปรเจคนี้ เราจะได้เห็นภาพชัดขึ้นปีหน้า สำหรับงานของ IGLOO STUDIO ยังไม่นับรวมงานโฆษณา งานเกม และอื่น ๆ ที่ยังรออีกนับไม่ถ้วน

ดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่ คุณณัฐ ยศวัฒนานนท์ จาก IGLOO STUDIO จะเป็นบุคคลที่น่าจับตามองในปี พ.ศ 2566 สำหรับวงการ CG ประเทศไทย