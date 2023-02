เคล็ดลับการทำงาน กับบุคคล 8 ประเภทที่ควรมีในออฟฟิศ

ในโลกแห่งการทำงานมักจะต้องเจอผู้คนจากหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะทั้งเนื้องาน เพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้า จึงต้องมี เคล็ดลับการทำงาน เพื่องานผ่านไปได้ด้วยดี แถมยังพอกพูนประสบการณ์ให้พนักงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านที่ทำตัวเองทำมากขึ้น ดังนั้น การเลือกบุคลากรที่จะมาร่วมงานให้องค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำงาน และ เส้นทางอาชีพ รวมถึงผู้เคยให้คำปรึกษา CEO บริษัทยักษ์ใหญ่ ทั้ง Google และ Microsoft อย่าง Catherine Kaputa ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ SelfBrand และ แต่งหนังสือ “The New Brand You: How to Wow in the New World of Work.” จะช่วยค้นหาคนประเภทไหนที่จะมาสร้างความแตกต่าง ให้ฉีกหนีคู่แข่งได้

แล้วคุณจะเป็นบุคคลประเภทไหนดี? จะเป็นผู้สร้างนวัตกรรมพร้อมไอเดียบรรเจิดดีไหม หรือ คุณจะเป็นคนสร้างแรงบันดาลใจให้ไปถึงเป้าหมาย แม้กระทั่ง เป็นพวกทวนกระแสไม่ยุ่งกับใครมุ่งแต่งาน และ เป็นพวกอะไรก็ต้องมีวัฒนธรรมเกาะเกี่ยวคุณไว้

ดังนั้น จากประสบการณ์ 40 ปี จาก Catherine จึงแนะนำพนักงาน หรือ บุคคลที่คุณควรมีในที่ทำงาน 8 ประเภท ดังนี้

1. นักสร้างนวัตกรรม (The Innovator)

คุณเป็นคนมองเห็นโอกาสที่ดี เพื่อสร้างนวัตกรรม แม้กระทั่งช่วงเจอวิกฤติ หรือ ความเปลี่ยนแปลง

ปัญหาที่ยุ่งเหยิง คือความตื่นเต้นสำหรับคุณ

คุณมักจะเป็นคนถามเสมอคนแรก ว่า “ถ้าเกิดว่าพวกเราจะลองด้วยวิธีอื่นละ”

สามารถกระตุ้น และเปลี่ยนจิตใจตัวเองเป็นอย่างมาก เพื่อรับใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้มากที่สุด

ทุกคนมักพูดว่าให้คิดนอกกรอบ แต่นักสร้างนวัตกรรม มักทำเลย พวกเขาแค่ต่างจากคนปกติ และก็ไม่อยากยุ่งว่าคนอื่นจะคิดยังไง

2. ผู้นำ (The Leader)

คุณสามารถปลุกใจ และ นำผู้คนสู่เป้าหมายได้ ดีไม่ดีมากกว่าเป้าหมายเสียอีก

แก้ปัญหา และ มองข้ามแผนอันยุ่งเหยิง คือ ดีเอ็นเอ ของคุณ

คุณมักจะทำภารกิจสำเร็จ และ ช่วยทำให้ทีมเป็นหนึ่งเดียว ในเป้าหมายที่อาจจะดูธรรมดา

คนมักจะมองเห็นคุณเป็นนักคิดกว้างไกล และ พวกเขาก็ต้องสนองคำเรียกร้องของคุณ

ในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง ผู้นำเป็นสิ่งสำคัญ เราจะไม่ชื่นชมแค่ตำแหน่งเท่านั้น แต่ต้องมีความสามารถเป็นแรงบันดาลใจ เพื่อต่อสู้ความท้าทายอันยิ่งใหญ่ได้

3. ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (The Maverick)

คุณมั่นใจเพียงพอที่เลี่ยงเส้นทางที่เคยสร้างมาแล้ว

มุมมองคนนอกของคุณ เป็นตัวเอง อาจจะทำให้คุณมีความคิดอิสระ

คุณสามารถดุดัน เอาตัวเองเป็นใหญ่ และไม่เห็นด้วย ได้ เนื่องจากการเขาหาผู้คนอย่างมีชีวิตชีวา และ ธรรมชาติ

คุณรู้ว่าจะกระตุ้นพลังในข้อความของคุณที่จะสื่อไปได้อย่างไร กับ เรื่องราวที่ไม่ปกติที่จะให้มันจับใจคนได้

ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดมักจะสร้างความประหม่าให้เหล่าคนทำงานองค์กรของรัฐจากปรัญชาของเขา เพราะเขารับรู้มีแรงต้าน แต่แน่นอนพวกเขาก็ยังสนับสนุนเช่นกัน

4. วิศวกร (The Engineer)

คุณมักจะสร้างวัตถุ ไอเดีย หรือ ขบวนการ ให้เห็น ถ้ามีอะไรที่ดีกว่า

ถ้ามีสิ่งที่ไม่ไปเป็นตามหวัง คุณวิพากษ์ไม่ใช่เฉพาะกับคนอื่น แต่มักบ่นตัวเองด้วย

คุณมีแนวโน้มเป็นคนเก็บตัวมากกว่าจะเป็นพวกสายปาร์ตี้

ผู้คนมักเห็นคุณเป็นพวกเจ้ารายละเอียด แต่มีความคิดสร้างสรรค์

บางทีไม่มีบุคลิกการทำงานที่เป็นลำดับวิธีการ และ ลงรายละเอียดได้เท่ากับวิศวกร เพราะพวกเขามักจะคงเส้นคงวากับกระบวนการเสมอเวลาที่ทำงาน โดยเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการในการแก้ปัญหาต่าง ๆ

5. ผู้เชี่ยวชาญ (The Expert)

หัวข้อพิเศษของคุณเปรียบเสมือนแรงจูงใจ ที่ทำให้คุณยังหาทางการพัฒนาใหม่ในอาชีพของคุณ

เป้าหมายของคุณคือการให้ความสำคัญในอาชีพให้เชี่้ยวชาญในแต่ละสาขามากที่สุด

คุณมักจะตัดสินใจอย่างรอบคอบ บนพื้นฐานการวิจัย และ วิเคราะห์อย่างเข้มข้น

ความน่าเชื่อถือคือส่วนหนึ่งใน ดีเอ็นเอ คุณเลย

ผู้คนมักให้ความเชื่อมั่นในผู้เชี่ยวชาญ เพราะว่าพวกเขามักจะสร้างเครดิตให้ตัวเองอย่างดีในการนำเสนอ ว่าพวกเขาเป็นคนที่รู้จริงอะไรจริง อาจจะเป็นเรื่องการศึกษา ประสบการณ์ อาชีพ โปรเจค รางวัล ใบประกาศนียบัตร การฝึกฝน และ เป็นที่จดจำในหน้าสื่อต่าง ๆ

6. นักการตลาดที่มีเป้าหมาย (The Target Marketer)

ไม่ใช่เข้าใจเฉพาะเป้าหมายของตัวคุณเองเท่านั้น ยังสื่อสารถึงพวกเขาได้ลึกซึ้ง

คุณมักจะมาพร้อมกับไอเดียใหม่ ๆ ที่จะให้คนมีความสุข

คุณเป็นนักฟังที่ดี เอาใจใส่อย่างสูง และ พิจารณาไปยังลูกค้าเสมอ

ในทางกลับกัน ลูกค้าก็เชื่อใจคุณอย่างสุดซึ้ง เพราะคุณให้ความสำคัญเขาอย่างถึงที่สุดในจิตใจ

นักการตลาดที่มีเป้าหมายจะระบุผู้ฟังของเขา รู้สึกได้ถึงความเห็นอกเห็นใจไปยังพวกเขา เป้าหมายสำคัญคือการให้รู้ว่า จำเป็นต้องเป็นคนที่ดีกว่า จากเมื่อวาน

7. หัวกะทิ (The Elite)

คุณอยู่ท่ามกลางกลุ่มบน ๆ ในสายงาน

เป็นคนที่ใครก็ถามหาความสัมพันธ์ด้านธุรกิจ

มักชอบความหรูหรา และ ซื้อเฉพาะของที่คุณภาพสูงเท่านั้นในทุกอย่าง เพื่อรักษาคุณภาพการเป็นอยู่ที่ดี

คุณไม่ชอบถูกกล่าวหาเป็นพวกชอบหลอกหลวง เพียงเพราะคุณมีความเชื่อมั่นในตนเอง และ เห็นค่าตัวเองที่สูง

หัวกะทิ มักมีความทะเยอทะยาน และ มุ่งมั่น รวมถึงการรู้จักผู้คนมากมาย ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ภูมิใจในความสำเร็จของพวกในการใช้เงินจ่ายสิ่งที่ดี เพราะว่ามันคุ้มที่จะจ่ายนั้นเอง

8. นักหาสาเหตุ (The Cause)

คุณรู้สึกมั่นใจ และ มีความหวังจะเปลี่ยนโลกได้

คุณมักจะเห็นอกเห็นใจ และ ตอบสนองร่วม เมื่อเห็นความไม่ยุติธรรมหรือ ความทรมานของผู้อื่น

บางครั้งคุณก็รู้สึกกดดันมากเกินไปจากคำขอของผู้อื่น มันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากจะพูดว่า “ไม่”

ผู้คนให้ความไว้วางใจคุณ วางใจเสมอว่าคุณพร้อมเต็มใจช่วยเหลือคนอื่น

การเห็นพ้องต้องกันเป็นสาเหตุที่ขับเคลื่อนผู้คนมากมายไปในจุดที่ยิ่งใหญ่กว่า ยกตัวอย่างเช่น Greta Thunberg นักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมชื่อดังที่ มักจะต่อสู้ในกรณี “climate change” หรือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

เพราะฉะนั้นอย่าลืมหา เคล็ดลับการทำงาน กับบุคคล 8 ประเภทนี้ที่ควรมีในออฟฟิศที่จะให้การทำงานคุณราบรื่นมากขึ้น

Main, Hero and Featured images: Pexel

