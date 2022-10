รวมดาราใจบุญ ระดับแถวหน้า

การระดมทุน การรับบริจาค หรือจะใช้เงินของตัวเองช่วยเหลือสังคม จากผู้มีชื่อเสียงในทุกวงการ มักจะเป็นเรื่องปกติที่ผู้คนได้เห็นประจำ ซึ่งเราจะมา รวมดาราใจบุญ ทั้งไทย และต่างประเทศ ว่ามีใครใช้วิธีการไหนบ้างในการที่จะช่วยเหลือผู้คนไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งใครจะถูกใจหรือไม่ถูกใจในวิธีการของแต่ละคน ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่กล่าวถึงได้

โดยในเรื่องการระดมทุนจากข่าวที่กำลังเป็นที่สนใจผู้คนตอนนี้ อย่าง ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ หรือ โตโน่ ที่เขาตั้งใจจะว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขง โครงการ One Man And The River ที่จะเริ่มวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลนครพนม และโรงพยาบาลแขวงคำม่วน สปป.ลาว ซึ่งเราก็ไม่รู้เหตุการณ์จะจบลงอย่างไร ก็จนกว่าวันโครงการจะเริ่มต้น

ดังนั้นเรามาดูแนวทางของผู้มีชื่อเสียงท่านอื่นกันพวกเขาทำอย่างไรกัน

Elton John (เอลตัน จอห์น)



นักร้อง และ นักแต่งเพลงชื่อดังชาวอังกฤษ เขาเป็นคนที่มักช่วยเหลือสังคมมาเสมอ นับตั้งแต่ปี 1986 หลังจากที่ได้เสียเพื่อนสองคนจากโรคเอดส์ ในช่วงปีเดียวกัน ดังนั้นทำให้ จอห์น ก่อตั้ง มูลนิธิ AIDS ซึ่งองค์กรสามารถระดมเงิน 600 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อช่วยเหลือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ HIV ได้ถึง 55 ประเทศทั่วโลก รวมถึงงานประมูลประจำปีอย่าง White Tie & Tiara Ball ที่เขาเล่นเปียโนเพื่อสนับสนุนด้วยตัวเองทั้งการบริจาค และ ระดมทุนไปพร้อมกัน

Oprah Winfrey (โอปรา วินฟรี่ย์)



พิธีกรชื่อดัง ที่อย่างน้อยก็กล้าพูดได้ว่า เธอมักจะใช้สื่อเชียงของตัวเอง และ ความมั่งคั่ง สนับสนุนองค์กรการกุศลหลายองค์กร รวมถึงมูลนิธิ Winfrey Foundation ของเธอเองด้วย โดยการบริจาคเงินของตัวเองมากกว่า 40 ล้านดอลลาร์ เพื่อช่วยเหลือเด็ก และ ผู้หญิงที่ขาดการศึกษา และ สุขภาพที่ดี ไปทั่วโลก

โดยในปี 2007 เธอระดมทุนเฉพาะเรื่องการศึกษา สุขภาพ และ กิจกรรมต่าง ๆ ได้ถึง 50 ล้านเหรียญดอลลาร์ สำหรับกลุ่มเด็ก และสตรี อีกทั้งในปี 2012 แค่เรื่องการศึกษาอย่างเดียว เธอบริจาคถึง 400 ล้านเหรียญเลยทีเดียว

Taylor Swift (เทย์เลอร์ สวิฟต์)



นักร้องและนักแต่งเพลงสาวชื่อดัง ที่มักจะบริจาคให้แก่องค์กรหลากหลายรูปแบบ เพื่อเป็นการสนับสนุนแฟน ๆ ที่คอยช่วยเหลือตลอดมา ทั้งการช่วยเหยื่อน้ำท่วม 1 ล้านเหรียญที่ หลุยเซียน่า ในปี 2016 ไปจนถึงองค์กรการวิจัยมะเร็งถึง 1 แสนเหรียญ รวมไปถึงให้เงิน 6 มหาวิทยาลัยในอเมริกาในคณะที่เกี่ยวกับดนตรีถึง 6 หมื่นเหรียญ

ยิ่งในช่วงโควิด-19 เธอบริจาคให้ WHO และประเทศในแถบแอฟริกา ด้วยการเอากีต้าร์เธอไปประมูล เพื่อระดมเงินช่วยเรื่องด้านสุขภาพ

George & Amal Clooney (จอร์จ และ อามัล คลูนี่ย์)

อามัล คลูนีย์ เป็นเนติบริกรชาวอังกฤษ-เลบานอนประจำดอจทีสตรีทแชมเบอส์ เฉพาะทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศและสิทธิมนุษยชน แก่ผู้อพยพและกลุ่มคนชายขอบ หลังจากเธอพบรักกับ จอร์จ คลูนี่ย์ ทั้งสองคนก็ก่อตั้งมูลนิธิ Clooney Foundation เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เปราะบางทางสังคม รวมไปถึงการบริจาคให้แก่องค์กร Southern Poverty Law Center เพื่อสนับสนุนเกี่ยวที่ตกเป็นเหยื่อทางอาชญกรรมต่างถึง 1 ล้านเหรียญ

Angelina Jolie (แองเจลีน่า โจลี)

แองเจลีน่า โจลี ร่วมทำงานกับองค์กรผู้ลี้ภัยตั้งแต่ปี 2001 ดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรี ผู้แทนพิเศษข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHCR โดยเดินทางไปกว่า 60 ภารกิจในตำแหน่งนี้ รวมการก่อตั้ง Jolie-Pitt Foundation ร่วมกับอดีตสามี เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในด้านมนุษยธรรม ซึ่งเธอมักเป็นโฆษก และ เป็นตัวแทนของผู้หญิงในการพูดถึงสิทธิต่างๆ ของสตรี

Miley Cyrus (ไมลี่ย์ ไซรัส)



ไมลี่ย์ ไซรัส โด่งดังตั้งแต่วัยรุ่นจาก Hannah Montana และอีกบทบาทที่ผู้คนจดจำมากมายจากเป็นผู็ช่วยเหลือคนอื่นตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงฮอลลีวู๊ด โดยก่อตั้ง Happy Hippy Foundation ในปี 2014 เพื่อช่วยเหลือผู้ไร้บ้านวัยรุ่น LGBTQ และกลุ่มเปราะบางกลุ่มอื่นๆ รวมไปถึงปี 2015 ที่ ไซรัส ได้ระดมทุนถึง 69,000 เหรียญ ด้วยการประมูลรูปภาพลงสีของเธอแก่งาน Vanity Fair

Chrissy Teigen & John Legend (คริสซี ทีเกน และ จอห์น เลเจนด์)



พลังของเหล่าคู่รักฮอลลีวู๊ด มีผลต่อสังคมไม่มากก็น้อย ที่จะช่วยให้หน้าที่อาชีพไปได้ไกล ยังรวมไปถึงการช่วยเหลือสังคม ซึ่ง จอห์น เลเจนด์ ได้ก่อตั้งแคมเปญ Show Me ในปี 2007 ตั้งเป้าเพื่อลดความยากจน และช่วยเด็ก ๆทุกคนได้รับการศึกษาที่ดี ด้าน คริสซี ทีเกน ช่วยเหลือแฟน ๆ ให้สามารถเข้าเรียนโรงเรียนสอนเสริมความงามด้วยค่าเล่าเรียน 6,000 เหรียญสหรัฐ

Beyoncé (บียอนเซ่)



อยู่ในวงการมาเกิน 20 ปี มีการช่วยเหลือผู้คนมากมาย มีการก่อตั้ง Survivor Foundation เพื่อสร้างเคหะสถานให้กับหลาย ๆ ครอบครัว หลังเหตุการณ์เฮอริเคนแคทรินาในปี 2005 และยังช่วยเหลือด้านการเงินในหลาย ๆ ปี รวมถึงการสนับสนุนการเคลื่อนไหว Black Lives Matter ที่บริจาคเงินถึง 1.5 ล้านเหรียญ และองค์กร Hands Up United กับ Dream Defenders

ในปี 2020 บียอนเซ่ ก่อตั้ง Black-Owned Small Business Impact Fund พร้อมเป็นพาร์เนอร์กับ NAACP เพื่อช่วยเหลือคนผิวดำที่ทำธุรกิจเริ่มต้นด้วยเงิน 1 หมื่นเหรียญ และยังระดมทุนจากเพลง “Black Parade” ได้เงินถึง 7.15 ล้านเหรียญ เพื่อธุรกิจคนผิวดำ

Meryl Streep (เมอรีล สตีป)



คำอธิบายที่ดีที่สุดสำหรับนักแสดงหญิงคนนี้คือ เธอคือนักแสดงที่ดีที่สุดในยุคของเธอ ได้รับรางวัลทรงเกียรติมากมาย ซึ่งเธอมักจะสนับสนุนการกุศลในแง่ศิลปะ แล้วมักจะไม่ค่อยให้ออกเป็นสื่อเสียเท่าไหร่ด้วย และที่เคยเป็นข่าวโด่งดังที่มอบเงินส่วนตัว 4 ล้านเหรียญแก่ Silver Mountain Foundation เพื่อมอบแด่วงการศิลปะ

ตูน บอดี้สแลม

ถ้าย้อนกลับไป พ.ศ. 2559-2562 จากการวิ่งของ ตูน บอดี้สแลม ระดมยอดบริจาคกว่า 1,600 ล้าน กับโครง “ก้าว” วิ่งทั่วประเทศ ในหลายโครงการ ระดมทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาล 10 กว่าแห่ง และช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส

จากทั้งโครงการ ก้าวคนละก้าว 10 วัน 400 กม., โครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลจากเบตง –แม่สาย, สารคดี “2,215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว”, โครงการ ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็ก ๆ ช่วยเหลือโรงพยาบาล 8 แห่ง ใน จ.ภาคอีสาน และ โครงการ ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็ก ๆ ช่วยเหลือโรงพยาบาล 7 แห่ง ในพื้นที่ภาคใต้

รวมถึงล่าสุด เตรียมกลับมาวิ่งการกุศลเพื่อบริจาคเงินให้ รพ.เบตง ในรายการ Betong 21 Half Marathon พร้อมฟรีคอนเสิร์ตจาก บอดี้สแลม ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2565

ซึ่งการกลับมาวิ่งอีกครั้งของ ตูน บอดี้สแลม จะมีปฏิริยาจากสังคมอย่างไร ก็คงต้องติดตามกันต่อไป อาจจะทำให้เราได้ทำ รวมดาราใจบุญ อีกสักครั้งก็เป็นได้

