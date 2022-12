Volodymyr Zelensky ประธานาธิบดีของยูเครน บุคคลแห่งปี 2022 ของนิตยสาร TIME

หนึ่งในเหตุการณ์ที่ช็อคโลก ที่เกิดขึ้นในปี 2022 นี้ คือการที่รัสเซียเปิดฉากบุกรุกราน ประเทศยูเครน นับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่กล่าวเกินจริงไปเลยว่า เขย่าโลกทั้งใบ ให้สั่นคลอนได้จริง ๆ ซึ่งประเทศรัสเซีย เป็นอีกหนึ่งมหาอำนาจด้านอำนาจการรบ มีทรัพยากร อาวุธ เศรษฐกิจ มากกว่าประเทศยูเครนมากมายนัก จนในช่วงต้นของสงคราม ไม่มีใครคาดคิดว่า ประเทศยูเครนจะสามารถทานทนพลังอำนาจอันเหลือล้นของประเทศที่นำด้วยอดีต KGB สมัยสงครามเย็นอย่างนาย วลาดิเมียร์ ปูติน (Vladimir Putin) ได้ด้วยแสนยานุภาพของกองทัพยูเครน โดยมีผู้นำ ก็คือ นายโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี (Volodymyr Zelensky) ประธานาธิบดีแห่งประเทศยูเครน

นายโวโลดิเมียร์ โอเล็กซานโดรวีช เซเลนสกี (Volodymyr Oleksandrovych Zelensky) เกิดเมื่อวันที่ 25 มกราคม 1978 ในเมือง ครีวิริก ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในเขตที่ผู้คนใช้ภาษารัสเซียเป็นหลัก เขาจบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต จากสถาบันเศรษฐศาสตร์คริวิริก หลังจากจบการศึกษา เขาได้ประกอบอาชีพ เป็นนักแสดงตลก ร่วมกับเพื่อนที่เรียนมาด้วยกัน และทีมของเขา ได้ประสบความสำเร็จ มีผู้ชมมากมาย จนก่อตั้งขึ้นเป็นสตูดิโอผลิตรายการโทรทัศน์ ป้อนสถานีโทรทัศน์ยูเครนตั้งแต่ปี 2003 ซึ่งผลงานที่เป็นที่พูดถึงของเขา คือ ซีรีส์เสียดสีสังคม และการเมืองที่ชื่อว่า ผู้รับใช้ประชา (Servant of the People) ซึ่งนายเซเลนสกี รับบทเป็นประธานาธิบดีของยูเครน ซึ่งมาจากครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ ก่อนจะตกกระไดพลอยโจนได้มาเป็นประธานาธิบดี

ในปี 2018 นายเซนเลนสกี ก็เข้าสู่แวดวงการเมืองด้วยการก่อตั้ง พรรคผู้รับใช้ประชา ตามซีรีส์ชื่อดังของเขา และได้รับเลือกตั้งอย่างท่วมท้นด้วยคะแนนเสียงถึง 73% และพรรคของเขา ก็ครองเสียงข้างมากในสภาจาก 254 ที่นั่งจาก 424 ที่นั่ง โดยพรรคของเขา ชูนโยบายในการสงบศึกกับภูมิภาคดอนบาส นโยบายลดอัตลักษณ์ของโซเวียต และเจรจาเร่งให้ NATO พิจารณารับยูเครน เข้าเป็นประเทศสมาชิก ซึ่งหลังเข้ารับตำแหน่งของเซเลนสกี มีปัญหาต่าง ๆ มากมาย และทำให้คะแนนเสียงของเขาเริ่มลดต่ำลงเรื่อย ๆ

แต่ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2022 ประธานนาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ก็ประกาศบุกประเทศยูเครน ซึ่งในตอนแรก หลายสื่อต่างเห็นว่า เซเลนสกี ที่รอบทางการเมืองยังไม่จัดจ้านนั้น อาจจะไม่ทันเกม และโดนรัสเซียปราบได้โดยง่าย แม้กระทั่งสหรัฐอเมริกา ยังส่งข้อเสนอลี้ภัย มาให้เขาอีกด้วย แต่โวโลดิเมียร์ เซเลนสกีกลับปักหลักสู้ อยู่ในกรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครน โดยประกาศว่าเขาจะร่วมสู้กับทั้งทหาร และประชาชนของเขา ไม่หนีไปไหน โดยเขาตอบกลับผ่านสถานทูตอเมริกาในยูเครน ว่า “The fight is here; I need ammunition, not a ride,” ซึ่งจะกลายเป็นประโยควรรคทองของเขา และกลายเป็นคำที่ใช้ยืนยันกับชาวยูเครนว่า ผู้นำของเขายังคงอยู่ นายเซเลนสกีใช้สื่อสังคมออนไลน์ และอินเตอร์เนตได้อย่างเก่งฉกาจ ในการสร้างความชอบธรรม และหาเสียงสนับสนุนจากประชาคมโลก เพื่อขอความช่วยเหลือ และการสนับสนุนให้กับประเทศยูเครน

ด้วยการสนับสนุนของประชาคมโลก ในการส่งสรรพาวุธ เสบียง เงินทุน และความช่วยเหลืออื่น ๆ เข้าสู่ยูเครน ทำให้สภาพการสู้รบของรัสเซีย-ยูเครน เปลี่ยนไป กองทัพรัสเซียที่เพลี่ยงพล้ำวันแล้ววันเล่า จนต้องถอนกองกำลังออกจากพื้นที่ที่ยึดครองมาได้ หนึ่งในนั้นคือเมืองใหญ่ทางใต้ของยูเครน อย่างเมืองเคอร์ซอน ซึ่งทางรัสเซียได้รองรับ และผนวกรวมกับประเทศรัสเซียไปแล้ว แต่ในวันที่ 14 พฤษจิกายน 2022 นายโวโลดิเมียร์ เซเลนสกีได้เดินทางมาที่เมืองเคอร์ซอน เพื่อประกาศการปลดปล่อยเมืองเคอร์ซอน จากการยึดครองของรัสเซีย

และที่สุดแล้ว ทางนิตยสาร TIME ได้เลือกให้นาย โวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ประธานนาธิบดีของยูเครน และจิตวิญญาณของยูเครน (Volodimir Zalensky and The Spirit of Ukraine) กลายเป็น บุคคลแห่งปี 2022 จากการต่อสู้อย่างทรหด เพื่อหยุดยั้ง และโต้กลับการรุกรานจากประเทศมหาอำนาจ อย่างรัสเซีย ดังนั้นในพจนานุกรมของชาวยูเครนในตอนนี้ จึงไม่มีคำว่าแพ้อยู่ในนั้น เพราะสิ่งที่เดิมพันอยู่ คืออิสรภาพ และอธิปไตยของชาวยูเครนเอง

