“Dusit Central Park” มหัศจรรย์แห่งวิถีชีวิตเหนือระดับ ที่กลับคืนสู่ทำเลที่ดีที่สุดของกรุงเทพฯ

แลนด์มาร์คแห่งใหม่ในอนาคต “Dusit Central Park” หนึ่งในการพัฒนาโครงการ mixed-used ที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดที่อยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “Here for Bangkok” ซึ่งจะกําหนดมาตรฐานสําหรับวิธีการใช้ชีวิตแบบใหม่ในการช็อปปิ้ง การอยู่อาศัยแบบลักซ์ชัวรี่ และการทํางานได้อย่างลงตัว

มหัศจรรย์แห่งตำนาน ณ ใจกลางเมือง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ดุสิตธานี กรุงเทพ ได้ต้อนรับทั้งชาวไทยและต่างชาติ ด้วยความอบอุ่นและมิตรไมตรีอันงดงามจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยความตั้งใจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ณ ตำแหน่งที่ตั้งประวัติศาสตร์ อันเป็นจุดตัดระหว่างความคึกคักของเมือง และพื้นที่สีเขียวของสวนลุมพินี ด้วยการพัฒนาโครงการแบบผสมผสานที่ไม่เหมือนใคร เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ สำหรับการท่องเที่ยว พักผ่อน ช็อปปิ้ง และการทำงานและเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตในทุกด้าน ดุสิต เซ็นทรัล พาร์คจะอยู่ที่นี่…เพื่อกรุงเทพฯ

พบกับโลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์การใช้ชีวิตซึ่งหาที่เปรียบไม่ได้ที่ Dusit Central Park ที่พักหรูหราสวยงาม พร้อมความเงียบสงบ และความร่มรื่นของสวนลุมพินี ผสมผสานกับความหลากหลายและความมีชีวิตชีวาของมหานครยุคใหม่ได้อย่างลงตัว เพื่อให้ทุกท่านได้สัมผัสที่สุดของการใช้ชีวิตในเมืองอย่างเงียบสงบและลงตัว อยู่ติดกับสวนลุมพินี ด้วยทิวทัศน์สีเขียวแบบพาโนรามา 360 องศา ที่ถือเป็นปอดขนาดใหญ่ที่สุดของกรุงเทพฯ เช่นเดียวกับย่านดังต่างๆ ในมหานครระดับโลกอย่าง London หรือ New York City พื้นที่รวม 440,000 ตร.ม. บนที่ดินกว่า 23 ไร่ ตรงมุมถนนสีลม – พระราม 4

‘ดุสิต’ ผนึก ‘ซีพีเอ็น’ เปิดตัว “ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” มิกซ์ยูสระดับโลกใจกลางกรุง พลิกโฉมกรุงเทพฯ สร้าง “Super Core CBD” สู่การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่

ชูแนวคิด Here for Bangkok ตำนานบทใหม่แห่งสัญลักษณ์ของกรุงเทพฯ เชื่อมย่านสำคัญของเมือง ด้วยระบบขนส่ง BTS และ MRT โครงการมิกซ์ยูสหนึ่งเดียวใจกลางกรุงเทพฯ ที่นำเสนอ 4 องค์ประกอบระดับ World Class ทั้งโรงแรม ที่พักอาศัย ศูนย์การค้า และอาคารสำนักงาน สู่การเป็นแลนด์มาร์กแห่งการใช้ชีวิตระดับโลก กลายเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสมผสานหรือมิกซ์ยูส ที่มีมูลค่าสูงถึง 36,700 ล้านบาท

ภายใต้แนวคิด “Here for Bangkok”

เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนกรุงเทพฯ อย่างครบวงจร สะท้อนวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาโครงการที่ดีที่สุดเพื่อคนกรุงเทพฯ ใน 4 ด้าน ได้แก่

1) Here for Heritage & Innovation นำการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมผสานนวัตกรรมมาใช้ในโครงการ

2) Here for Unrivalled Connectivity เป็นโครงการมิกซ์ยูสเดียวในกรุงเทพฯ ที่เชื่อมโยงทุกย่านสำคัญและระบบคมนาคมทุกระนาบของกรุงเทพฯ

3) Here for a Lush Quality of Life เพื่อชีวิตคุณภาพใกล้ชิดธรรมชาติ อยู่ใกล้กับสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดหรือปอดของกรุงเทพฯ ทั้งยังเต็มไปด้วยสีสันและไลฟ์สไตล์ทั้งกลางวันและกลางคืน และ

4) Here for Meaningful Experiences ที่เชื่อมโยงรูปแบบการใช้ชีวิตที่ทันสมัยควบคู่กับการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ มุ่งสร้างปฏิสัมพันธ์กับชุมชนและพื้นที่สีเขียว ด้วยโครงการอันเป็นเอกลักษณ์ที่ผสานระหว่างอดีตอันทรงคุณค่ากับนวัตกรรมที่ทันสมัย และเพื่อให้โครงการนี้เป็น masterpiece ระดับเวิลด์คลาสที่คง ความเป็นไทย โครงการนี้ได้รับการออกแบบโดยบริษัทสถาปนิกอันดับหนึ่งของไทยที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลกและหลงใหลในการผสมผสานเอกลักษณ์ของไทย พร้อมกับมีที่ปรึกษาด้านสถาปนิกชื่อดังระดับโลกมาร่วมสร้างสรรค์

ประกอบไปด้วย 4 ส่วน ดังนี้

1. โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ (Dusit Thani Bangkok) ระดับ 6 ดาว จะพร้อมเปิดให้บริการเป็นเฟสแรกในเดือน มิ.ย. 2024 บนตึกความสูง 39 ชั้น ด้วยจำนวน 257 ห้องพัก ที่ออกแบบให้ทันสมัยและใหญ่ขึ้น แต่ยังคงไว้ซึ่งงความเป็น ดุสิตธานี ดั้งเดิม

2. ที่พักอาศัย ดุสิต เรสซิเดนเซส และดุสิต พาร์คไซด์ (Dusit Residences and Dusit Parkside) คอนโดมิเนียม High Rise 1 อาคาร สูง 69 ชั้น ซึ่งใน 1 อาคารจะประกอบด้วย 2 แบรนด์นั่นก็คือ

– ดุสิต พาร์คไซด์ (Dusit Parkside) ห้องพักอาศัยจำนวน 246 ยูนิต บนชั้น 9-29 เน้นตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ระดับ Hi-end ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและมีไลฟ์สไตล์ เริ่มต้นที่ 55 ตร.ม. ส่วนอีกแบรนด์คือ

– ดุสิต เรสซิเดนเซส (Dusit Residences) ที่พักอาศัยระดับ Luxury จำนวน 160 ยูนิต อยู่บนชั้น 30-69 ขนาดยูนิตเริ่มต้น 120 ตร.ม. มี Lobby และ Private Lift และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เน้นความเป็นส่วนตัวมากขึ้น

3. ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พาร์ค (Central Park) ศูนย์การค้าพื้นที่มากกว่า 80,000 ตารางเมตร เป็นอาคาร Low Rise ที่เชื่อมต่อกับอาคารสำนักงาน มีทั้งส่วนที่เป็นศูนย์การค้าชั้นใต้ดินและบนดิน เพื่อให้เข้ากับเส้นทางคมนาคมบริเวณหัวถนนสีลมซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อ BTS และ MRT รวบรวมแบรนด์ชั้นนำระดับโลกและประเทศไทยมาไว้ในที่เดียว เพื่อครอบคลุมผู้ใช้งานทุกกลุ่ม ทุกไลฟ์สไตล์ โดยที่ด้านบนของ Central Park นั้นจะมี Roof Park ขนาด 7 ไร่ เพื่อเชื่อมต่อบรรยากาศของสวนให้ต่อเนื่องจากสวนลุมพินีและเชื่อมโยงผู้คนให้มาใช้ชีวิตร่วมกัน

4. สำนักงาน เซ็นทรัล พาร์ค ออฟฟิศเซส (Central Park Offices) ออฟฟิศสูงประมาณ 40 ชั้น พื้นที่รวมทั้งหมด 90,000 ตารางเมตร โดยมีแนวคิดในการออกแบบให้เชื่อมต่อกับการเดินทางสาธารณะทั้ง BTS และ MRT ได้ง่าย

ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค (Dusit Central Park)

ได้ที่เว็บไซต์ www.dusitcentralpark.com

Facebook www.facebook.com/dusitcentralpark

อินสตาแกรม @dusitcentralpark

ลงทะเบียนความสนใจในดุสิต เรสซิเดนเซส และดุสิต พาร์คไซด์ได้ที่ www.dusitresidences.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-233-5889

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์คนเมือง ร้านอาหารเด็ดดัง แฟชั่นล่าสุด สุขภาพ และความงาม พร้อมกับ เรื่องราวทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ที่ Lifestyle Asia

Hero and Featured images:

https://www.facebook.com/dusitcentral/

Reference:

www.dusitcentralpark.com/th/

www.dusitresidences.com/

www.dusit.com/

https://office.centralpattana.co.th/th/office/dusit-central-park/

https://thinkofliving.com/

https://brandinside.asia/dusit-central-park-2023/