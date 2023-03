เปิดอาณาจักร EMSPHERE เติมเต็มที่สุดแห่ง Luxury Life Style ของชาวสุขุมวิท

เดอะมอลล์ กรุ๊ป (Tha Mall Group) ปักธงสร้างปรากฏการณ์ธุรกิจค้าปลีกที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก (The World Class Retail & Entertainment Phenomenon) นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย กับ 6 อภิมหาโปรเจ็คใหญ่ยักษ์ “THE EMPORIUM, THE EMQUARTIER, THE EMSPHERE, Blúport-Huahin, Blue Pearl-Phuket และ The Bangkok Mall-Bangna” ด้วยงบลงทุนกว่า 50,000 ล้านบาท ที่จะมาเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ นิยามใหม่ของคำว่า Shopping Mall ในไทยไปตลอดกาล

สำหรับชาวสุขุมวิทเราได้รูจัก คุ้นเคย และมีความทรงจำมากมายกับห้าง ดิ เอ็มโพเรียม (THE EMPORIUM) ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ในปี 1997 ตามมาด้วยบ้านหลังที่สองอย่าง ดิ เอ็มควอเทียร์ (THE EMQUARTIER) ในปี 2015 และล่าสุดเราจะได้พบ Space แห่งใหม่ใกล้บ้านอย่าง ดิ เอ็มสเฟียร์ (THE EMSPHERE) มาเติมเต็ม Luxury Life Style ของชาวสุขุมวิท เปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือน ธันวาคม ปลายปี 2023 นี้ เป็นจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายของ โครงการ ดิ เอ็ม ดิสทริค (THE EM DISTRICT) ย่านการค้า แหล่งธุรกิจ ศูนย์ความบันเทิง หนึ่งใน Shopping District ระดับโลก

“ดิ เอ็มสเฟียร์” (THE EMSPHERE) FUTURE RETAIL ศูนย์การค้าแห่งอนาคตที่ไม่เคยหลับใหล ตลอด 24 ชั่วโมง รวบรวมความบันเทิง นวัตกรรม เทรนด์และไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต บนพื้นที่โครงการมากกว่า 200,000 ตารางเมตร ด้วยงบประมาณลงทุนกว่า 15,000 ล้านบาท โดยได้รวมเอาความเป็นที่สุด พิเศษเฉพาะที่นี่ที่เดียว จัดสรรพื้นที่ใช้สอยตอบโจทย์คนยุคใหม่เอาไว้มากมาย

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดิ เอ็ม ดิสทริค (THE EM DISTRICT) บนเนื้อที่ 50 ไร่ พื้นที่กว่า 650,000 ตร.ม. ประกอบไปด้วย 3 ศูนย์การค้าใหญ่ใจกลางเมืองที่มีแนวคิดต่างกันอย่าง

ดิ เอ็มโพเรียม (THE EMPORIUM) ที่สุดแห่งความมีระดับ

ดิ เอ็มควอเทียร์ (THE EMQUARTIER) มิติใหม่ของรูปแบบชีวิตที่ไม่ธรรมดา

โครงการสุดท้ายอย่าง ‘ดิ เอ็มสเฟียร์’ (THE EMSPHERE) ภายใต้แนวคิด ศูนย์การค้าแห่งอนาคตที่ไม่เคยหลับไหล

EM GALLERIA โซนสินค้าแฟชันแบรนด์ระดับโลกและแบรนด์ไทย

EM LIFESTYLE โซนสินค้าไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

EM MERCADO โซนอาหารศูนย์รวม International Food Market ทั้งสตรีทฟู้ดและร้านชั้นนำ

EM WONDER โซนแหล่งแฮงค์เอาท์กลางคืน มีบีชคลับ บาร์ ไนท์คลับ เลาจ์ ตลอด 24 ชม.

EM INNOVATION โซนสินค้านวัตกรรมจากแบรนด์ทั่วโลก

EM PARK สวนสีเขียวลอยฟ้าขนาดใหญ่ พร้อมเป็น Pet-Friendly Area

IKEA CITY STORE อิเกีย ซิตี้ สโตร์แห่งแรกของเมืองไทยและอาเซียน ในชื่อ IKEA Sukhumvit ภายใต้ Concept “City-Centre Store” บนเนื้อที่ชั้น 3 ทั้ง Floor! พื้นที่รวม 15,000 ตร.ม. พร้อมร้านอาหาร IKEA วิวสวนเบญจสิริ

EMLIVE ฮอลล์ระดับ World Class Arena ความจุ 6,000 ที่นั่ง สำหรับการจัดคอนเสิร์ต แฟนมีท แฟชันโชว์ นิทรรศการ เทศกาล การแข่งขัน โชว์ การประกาศผลและมอบรางวัล และอีเว้นท์ต่างๆ โดยมี AEG รับบริหารงาน พร้อมตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมระดับ State of the Art ยกขบวนเทคโนโลยีเพื่อรองรับการจัดงานหลากหลายประเภท

Sky Walk ที่เชื่อมต่อ 3 ห้างของ EM DISTRICT เข้าด้วยกันทั้ง Emporium EmQuartier และ Emsphere

ให้สนับสนุนการปรับภูมิทัศน์โดยรอบอุทยานเบญจสิริแบบใหม่ด้วย ให้สมเป็นพื้นที่สีเขียวสวนสาธารณะที่แผงไว้ด้วยงานศิลปะ

Apple Store เป็นแห่งที่ 3 ของไทย

โชว์รูม TESLA ประเทศไทย

Shake Shack แห่งที่สองของไทย

โครงการตั้งอยู่ระหว่าง ซอยสุขุมวิท 22 และ 24 เพียงไม่กี่ก้าวจากรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวอ่อน สถานีพร้อมพงษ์ และสถานีอโศก บนทำเลศักยภาพ CBD (Central Business District) ย่านธุรกิจ โรงแรม สำนักงาน เส้นทางการค้าสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของประเทศไทยในอนาคต

