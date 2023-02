บอกลาหน้าท้อง รวมเครื่องดื่มช่วยลดพุงยามเช้า

ก้มมองหน้าท้องทีไรก็รู้สึกเพลียจนทนไม่ไหว ถึงเวลาแล้วใช่มั้ยที่ต้องทำอะไรสักอย่าง? มาเริ่มต้นวันอย่างสุขภาพดีไม่มีพุงกันง่าย ๆ ด้วย เครื่องดื่มช่วยลดพุง กันดีกว่า วันนี้ Lifestyle Asia คัดสรรสูตรเครื่องดื่ม ช่วยเร่งเผาผลาญแบบง่าย ๆ ที่หาติดบ้านได้ทุกคนมาให้ดูกัน

น้ำมะนาว

น้ำมะนาว มีสรรพคุณ ช่วยลดไขมัน ทำให้ระบบเผาผลาญ ของร่างกายทำงานได้ดี ดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่น ก่อนนอน หรือตอนเช้าหลังตื่นนอนทันที มีไฟเบอร์ ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่าย สลายไขมัน บริเวณหน้าท้องได้ดี หรืออาจฝานมะนาวบาง ๆ ใส่ในแก้วน้ำอุ่น ดื่มก่อนนอน ก็ช่วยดีท็อกซ์ได้ดี นอกจากนั้น ในมะนาวยังมีวิตามินซี ที่ช่วยให้ผิวสว่างกระจ่างใสอีกด้วย

แอปเปิ้ลไซเดอร์

แอปเปิ้ลไซเดอร์ หรือน้ำส้มสายชูหมัก ที่กลั่นจากแอปเปิ้ล เป็นของขึ้นชื่อว่า มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยลดน้ำหนัก ลดไตรกลีเซอไรด์ ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่าย ลดไขมันหน้าท้อง ลดการหลั่ง ฮอร์โมนอินซูลิน ทำให้ช่วยลดความอยากอาหารได้ดี เนื่องจากกลิ่นของน้ำส้ม ที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้อาจรับประทานยากสักหน่อย แนะนำให้ผสมน้ำอุ่น เติมน้ำผึ้ง หรือผสมน้ำผลไม้ ก็ช่วยได้เช่นกัน

น้ำขิง

นอกจากช่วยให้หายหวัดได้ดีแล้ว เครื่องดื่มธาตุร้อน อย่างน้ำขิงยังช่วยให้ระบบย่อย และระบบเผาผลาญของร่างกายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันการอักเสบตามข้อ และส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ช่วยขับลม แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ และช่วยลดไขมันหน้าท้องได้เป็นอย่างดี

น้ำมะเขือเทศ

ถึงแม้ว่าหลายคน จะเบือนหน้าหนี เมื่อได้ยินชื่อ แต่รู้ไหมว่า ในมะเขือเทศนั้น มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์มากมาย หนึ่งในนั้น คือไลโคปีน ที่ช่วยดักไขมัน ลดคลอเรสเตอรอล ช่วยในการลดน้ำหนัก มีสารต้านอนุมูลอิสระ แถมน้ำมะเขือเทศ ยังเป็นตัวช่วยบำรุงผิวสดใส อันดับหนึ่งเลยอีกด้วย ถ้าเริ่มแรก รู้สึกดื่มยาก อาจลองผสมกับน้ำผลไม้อื่น ดูก่อนก็ได้

น้ำแตงกวา

แตงกวา เป็นผักอุ้มน้ำ ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่มากมาย ช่วยลดการสะสม และควบคุมไขมันในเลือด ให้พลังงานต่ำ เหมาะกับการลดน้ำหนักมาก นอกจากนั้น ยังทำให้ผิวชุ่มชื้น เลือดลมไหวเวียนดี ทำให้ร่างกายสดชื่น จะดื่มเป็นน้ำ หรือกินเป็นสลัด แกล้มเคียงจาน ก็ได้ทั้งนั้น

ชาเขียวร้อน

อีกหนึ่งเครื่องดื่มยอดนิยม ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอริ้วรอย ช่วยลดคลอเรสเตอรอล กระตุ้นระบบเมตาบอลิซึม เพิ่มการเผาผลาญไขมัน ลดไขมันหน้าท้อง และไขมันที่ไม่ดี แต่ต้องเป็นชาเขียวชง แบบไม่ใส่น้ำตาล หรือสารเสริมอย่างอื่นนะ แนะนำเป็นชาเขียวร้อน แบบชงเองไม่เติมอะไร แต่ถ้าใครอยากเติมน้ำมะนาว หรือน้ำผึ้งเพิ่มสักนิด เสริมรสชาติ และคุณประโยชน์ก็ได้เช่นกัน

น้ำเปล่า

สำหรับน้ำดื่มที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพที่สุดแบบที่ดื่มได้เรื่อย ๆ ก็คงหนีไม่พ้นน้ำเปล่านี่เอง ในทุกวันร่างกายต้องการน้ำเปล่าปริมาณ 8 แก้วต่อวัน การดื่มน้ำอุ่น อย่างน้อยแก้วหนึ่ง หลังตื่นนอนทันทีจะช่วยปรับสมดุลร่างกาย กระตุ้นระบบขับถ่ายและระบบต่าง ๆ ช่วยดีท็อกซ์ลำไส้ บรรเทาอาการท้องผูก มีผลต่อการลดน้ำหนัก แนะนำว่าเป็นน้ำอุ่นหรือน้ำอุณภูมิห้องจะดีกว่า

นี่เป็นเพียงตัวอย่างของ เครื่องดื่มช่วยลดพุง ลดน้ำหนัก และดีต่อสุขภาพร่างกาย แต่ขอเน้นว่าให้ระวังเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูงมากเกินไป และอย่าลืมออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยเพื่อให้เห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีก สาว ๆ Hello! คนไหน ที่กำลังมองหาเครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ ช่วยเผาผลาญ หรือกำลังอยู่ในระหว่างช่วงคุมน้ำหนักอยู่ อย่าลืมลองเลือกเครื่องดื่มเหล่านี้ มาเป็นตัวช่วย

แต่นอกจากจะดื่ม เครื่องดื่มช่วยลดพุง เหล่านี้แล้ว อย่าลืมควบคุมอาหารที่รับประทาน และเลือกกินแต่ของที่มีประโยชน์ ดื่มน้ำให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างพอเหมาะ และหลับพักผ่อนกันด้วยนะคะ Lifestyle Asia ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการดูแลสุขภาพทั้งกาย และใจ ให้แข็งแรงอยู่เสมอกันค่ะ

