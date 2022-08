รวม สูตรอาหารลดความอ้วน ทำง่าย แถมอร่อย สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลา

สำหรับผู้ที่กำลังควบคุมน้ำหนัก หรือกำลังลดความอ้วน วันนี้ Lifestyle Asia มี สูตรอาหารลดความอ้วน ที่ทำง่าย รสชาติอร่อยมาฝาก ให้สาว ๆ ได้ลองทำทานกันดู

การทำอาหารลดความอ้วนกินเองที่บ้าน นอกจากเราจะสามารถควบคุมปริมาณ และคุณภาพของอาหาร ให้ตรงตามที่เราต้องการได้แล้ว ยังช่วยให้เราได้กินอาหารที่สดใหม่ทุกมื้อ และสามารถปรับเปลี่ยนอาหาร ตามความชอบของเราได้อีกด้วย ในบทความนี้ เราจึงมีสูตรอาหารลดความอ้วน มาแชร์เพื่อเป็นไอเดียไว้ไปลองทำกัน ลองมาดูกันเลยดีกว่า ว่ามีสูตรไหน ที่จะอร่อย แล้วยังดีต่อสุขภาพ ที่ทำกินเองได้ง่าย ๆ อีกด้วย

อะโวคาโดโทสต์

ภาพโดย Fernanda Martinez/unsplash

วัตถุดิบ: อะโวคาโดบด, น้ำมะนาว, เกลือ, พริกไทย, มะเขือเทศหั่นเต๋า และขนมปังโฮลวีท

สูตรอาหารลดความอ้วน นี้ทำง่าย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และช่วยให้อิ่มท้อง วิธีทำ เริ่มจากนำอะโวคาโดบดมาปรุงรสด้วยน้ำมะนาว และเกลือพริกไทยตามชอบ จากนั้นปิ้งขนมปังโฮลวีท ให้พอหอมกรอบ นำอะโวคาโดที่ปรุงรสแล้ว ทาลงบนขนมปัง โรยหน้าด้วยมะเขือเทศ เป็นอันเสร็จ

โทสต์แซลมอนไข่

ภาพโดย Olga Budko/unsplash

วัตถุดิบ: โยเกิร์ต, อะโวคาโดบด, แซลมอนรมควัน, ไข่ดาวน้ำ และขนมปังโฮลวีท

โทสต์แซลมอน ที่ได้สารอาหารครบ เหมาะสำหรับมื้อเช้า ในวันที่ต้องการพลังงาน แบบเต็มร้อย วิธีทำ เริ่มด้วยการปิ้งขนมปังให้พอกรอบ จากนั้น ทาโยเกิร์ตลงไปบาง ๆ ท้อปด้วย อะโวคาโดบด จากนั้น วางแซลมอนรมควันลงไป ปิดท้ายด้วยไข่ดาวน้ำ เป็นอันเสร็จ

สมูทตี้โบวล์

ภาพโดย Vicky Ng/unsplash

วัตถุดิบ: โยเกิร์ตรสสตรอว์เบอร์รี่, กราโนล่า, บลูเบอร์รี่สด, กล้วยหอมหั่นเต๋า, สตรอว์เบอร์รี่หั่นชิ้น และเมล็ดเจีย

อาหารเช้าแบบง่าย ๆ ไลท์ ๆ กินแล้วสบายท้องแต่อิ่มนาน แค่เพียงเทโยเกิร์ตสตรอว์เบอร์รี่ลงไปในชาม โรยหน้าด้วยกราโนล่า บลูเบอร์รี่ กล้วยหอม สตรอว์เบอร์รี่ และเมล็ดเจีย แนะนำให้นำวัตถุดิบทั้งหมด แช่ตู้เย็นล่วงหน้าก่อนทำ เพราะจะทำให้สมูทตี้โบวล์ชามนี้ อร่อยและสดชื่นมากขึ้น

บิบิมบับ

ภาพโดย Vicky Ng/unsplash

วัตถุดิบ: ข้าวญี่ปุ่น, แครอทฝอย, แตงกวาฝอย, กิมจิ, ถั่วงอก, ไข่ดาว, ซอสโคชูจัง, น้ำตาล และน้ำมันงา

บิบิบบับ หรือ ข้าวยำเกาหลี เป็นอีกหนึ่ง สูตรอาหารลดความอ้วน ที่เราอยากแนะนำ ถึงแม้วัตถุดิบ จะมีค่อนข้างเยอะ แต่เราก็สามารถดัดแปลงได้ตามชอบ ขอแค่มีปริมาณผัก อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม วิธีทำเริ่มด้วย ผสมซอสโคชูจัง น้ำตาล และน้ำมันงาเตรียมไว้ จากนั้น ตักข้าวใส่ชาม วางผัก และไข่ดาว ลงไปตามชอบ จากนั้นราดซอสที่ผสมไว้ ตามลงไป

ซุปดอกกะหล่ำ

ภาพโดย Samee Anderson/unsplash

วัตถุดิบ: ดอกกะหล่ำต้ม, ครีมแบบโลว์แฟต, บร็อกโคลีหั่น และเกลือพริกไทย

ซุปดอกกะหล่ำ เป็น สูตรอาหารลดความอ้วน ที่ช่วยแก้หิวได้ ทำให้อยู่ท้องได้ ช่วงเวลาหนึ่ง วิธีทำง่าย ๆ เพียงแค่นำดอกกะหล่ำต้ม ไปปั่นในเครื่องปั่นจนเนียนดี จากนั้นตั้งหม้อ นำครีมลงไปต้ม ใส่ดอกกะหล่ำปั่นลงไป ปรุงรส ด้วยเกลือพริกไทย ตามชอบ โรยบร็อกโคลีปิดท้าย เป็นอันเสร็จ

Feature Image by Victoria Shes/unsplash

