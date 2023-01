ดื่มอะไรในตอนเช้าดี? แนะนำ เครื่องดื่มเสริมพลังงาน ที่ช่วยให้ร่างกายสดชื่นตลอดวัน

เอาล่ะ วางแก้วกาแฟของคุณลงก่อน วันนี้เราจะมาแนะนำเมนู เครื่องดื่มเสริมพลังงาน ที่เหมาะกับการรับเช้าวันใหม่อันสดใสกัน

มื้อเช้ากับการเริ่มวันใหม่ เป็นส่วนสำคัญ ที่จะกำหนดทิศทางของวันนั้น ๆ ได้เลย เพราะนอกจากจะเป็นการเติมพลังงาน ให้พร้อมใช้ชีวิตแล้ว สิ่งที่เราเลือกดื่ม หรือทานนั้น ก็มีส่วนช่วยกระตุ้นระบบกลไกต่าง ๆ ในร่างกาย ให้พร้อมทำงาน และสู้รบกับสิ่งที่ต้องเผชิญในแต่ละวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลองตาม Lifestyle Asia มาดูกันเลยว่า มีเมนูอะไรบ้าง ที่ช่วยเสริมพลังงาน และให้ความรู้สึกดี ๆ กับร่างกายของคุณไปตลอดวัน

น้ำเปล่า

ขาดไม่ได้อย่างแน่นอน สำหรับการเติมน้ำ เข้าร่างกาย ในเช้าวันใหม่ การดื่มน้ำเปล่า อย่างน้อยสักแก้ว หลังตื่นนอน จะช่วยกระตุ้นระบบขับถ่าย และกระบวนการเผาผลาญในร่างกาย พร้อมเติมความชุ่มชื้นให้ผิว ช่วยให้ร่างกายที่ขาดน้ำ มาตลอดคืน รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่า นอกจากนั้น เรายังสามารถเติมน้ำมะนาว หรือน้ำเลมอนลงไปผสม เพื่อเพิ่มรสชาติ และเติมวิตามินซี ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้อีกด้วย นอกจากนี้ การดื่มน้ำเปล่าสะอาด ในระหว่างวัน ในปริมาณที่เพียงพอ ก็จะช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่นตลอดวันอีกด้วย

น้ำผสมแอปเปิ้ลไซเดอร์

แอปเปิ้ลไซเดอร์นั้น ขึ้นชื่อเรื่องประโยชน์ต่อร่างกายอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น การช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือด ช่วยในการลดน้ำหนัก และช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดี เป็นเหมือนยาสามัญ ที่ใช้กันมาแต่โบราณ วิธีดื่มก็แสนง่าย เพียงแค่ใส่แอปเปิ้ลไซเดอร์ 1 ช้อนชา ผสมในน้ำเต็มแก้ว แล้วดื่มเป็นประจำทุกเช้า เพียงแค่นี้ ก็ทำให้ร่างกายเรา รู้สึกสดชื่นได้แล้ว

น้ำผักหรือซุปผัก

เติมวิตามินเข้าร่าง พร้อมด้วยไฟเบอร์ ที่เต็มไปด้วยประโยชน์ดี ๆ ต่อร่างกาย ด้วยการดื่มน้ำผัก หรือใครอาจจะเลือกเป็นการกินซุปผัก เป็นมื้อเช้าแทนก็ได้ หากใครไม่ชอบกินผัก เราขอแนะนำให้ลองหาสูตรสมูธตี้แบบปั่น ผสมกับผลไม้ที่ชอบ หรือเติมน้ำผึ้ง สักเล็กน้อย และถ้าแช่ให้เย็นเจี๊ยบด้วย ก็จะช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ่งขึ้นไปอีก แต่ถ้าใครชอบซดซุปร้อน ๆ ในยามเช้า ก็สามารถเลือกเมนูซุปผักแบบต่าง ๆ มาแทนได้เช่นกัน

ชาเขียว

หนึ่งใน เครื่องดื่มเสริมพลังงาน ที่รู้จักกันดี ชาเขียว ขึ้นชื่อเรื่องช่วยให้ระบบเผาผลาญของร่างกายทำงานได้ดี และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยเพิ่มพลังงาน เติมเอเนอร์จี้ให้เรา ในเช้าวันใหม่ แต่ถ้าให้ดี ควรเลือกดื่มชาเขียวเปล่า ๆ ที่ไม่ผสมน้ำตาล- หรือสารปรุงแต่งอะไรเลย เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด และลดความเสี่ยงที่จะน้ำหนักขึ้น จากสารให้ความหวานต่าง ๆ หรือถ้ารู้สึกว่าการดื่มชาเขียวเปล่า ๆ เป็นเรื่องยาก อาจลองเติมซินนามอนเพิ่มลงไปก็ไม่เลว

น้ำเต้าหู้

เมนูมื้อเช้าสามัญประจำหลายบ้าน น้ำเต้าหู้นั้น อุดมไปด้วยโปรตีนจากถั่วเหลือง ช่วยให้ร่างกายมีพลัง ลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย ช่วยลดน้ำหนัก ป้องกันโรคกระดูกพรุน และมีแคลอรีต่ำ และยังเป็นทางเลือกที่ดี สำหรับคนที่แพ้นมวัว หรือต้องการหลีกเลี่ยง dairy product ต่าง ๆ

น้ำมะพร้าว

นอกจากจะมีรสชาติอร่อยถูกปากหลายคนแล้ว น้ำมะพร้าวสด ยังอุดมไปด้วยสารอาหารมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวิตามินต่าง ๆ โพแทสเซียม แคลเซียม โซเดียม ฟอสฟอรัส ฯลฯ มีคุณสมบัติ ช่วยขับสารพิษ ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจน ทำให้ผิวพรรณสวย แลดูอ่อนเยาว์ ดื่มน้ำมะพร้าวสดเย็นแบบเพียว ๆ ไม่ต้องเติมอะไร ก็ช่วยให้ร่างกายสดชื่น พร้อมรับวันใหม่แล้ว แต่พยายามอย่าดื่มน้ำมะพร้าวผสมน้ำตาล เพราะอาจจะทำให้น้ำหนักขึ้นได้

เป็นอย่างไรกันบ้าง กับเมนู เครื่องดื่มเสริมพลังงาน หลากหลายเมนู ที่เรานำมาเสนอ หากใครมีเมนูใหม่ ๆ หรือ ลองดื่มตอนเช้า แล้วได้ผลดี ๆ ก็อย่าลืมมาแบ่งปัน กับชาว LSA กันด้วยนะ

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟสไตล์คนเมือง ร้านอาหารเด็ดดัง แฟชั่นล่าสุด สุขภาพ และความงาม พร้อมกับ เรื่องราวทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ที่ Lifestyle Asia

First Published on Hello! Thailand

แก้อาการเมาค้าง กับอาหาร 8 เมนู ที่จะทำให้คุณไม่เมา อีกต่อไป

แนะนำ เมนูอาหาร ลดความอ้วน นอกจากสลัด อกไก่ และไข่ต้ม