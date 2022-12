ปัญญ์ปุริ ชวนทำสปา ช้อปเซ็ตของขวัญ พร้อมจิบชายามบ่ายที่ Park Hyatt Bangkok

ปัญญ์ปุริ ชวนคุณมาพักเบรคส่งท้ายปลายปีด้วยกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟ ‘Holiday Afternoon Haven’ จิบชายามบ่าย ที่โรงแรม Park Hyatt Bangkok พร้อมทำสปา ที่ PAÑPURI Organic Spa at Park Hyatt มัดรวมทั้งความสุขและความผ่อนคลายไว้ในคราวเดียวกัน

เหนื่อยมาทั้งปีขอมีช่วงเวลา Me Time ให้กับตัวเองบ้าง วันนี้ LSA จึงแวะมาที่โรงแรม Park Hyatt Bangkok สั่งเมนู Festive Afternoon Tea ที่เสิร์ฟเฉพาะเดือนธันวาคมนี้เท่านั้น ของว่างแต่ละคำถูกรังสรรค์อย่างพิถีพิถันโดยเชฟเด่น หัวหน้าเชฟขนมหวานที่มีดีกรีเป็นถึงสุดยอดเชฟขนมหวานจากรายการ Iron Chef ประเทศไทย เน้นใช้วัตถุดิบคุณภาพระดับพรีเมียมอย่าง รอยัล แบรี คาเวียร์ เนื้อวากิว คิงแซลมอน และอีกมากมาย เสิร์ฟพร้อมชากาแฟหอมกรุ่นจาก Illy Coffee และ Mariage Frères

ตลอดช่วงเวลาของการลิ้มลองชุดอาฟเตอร์นูนที สังเกตว่าเราได้กลิ่นหอมอโรม่าอ่อนๆ ลอยมาแตะจมูก เป็นความหอมจากเทียนหอม ดิฟฟิวเซอร์ และถุงหอมในคอลเลคชั่น PAÑPURI Gift Time 2023 นั่นเอง จึงทำให้บรรยากาศคล้อยบ่ายวันนั้นรื่นรมย์เป็นพิเศษ

จบจากของว่างเสร็จสรรพแล้ว เราก็กดลิฟท์ขึ้นมาที่ PAÑPURI Organic Spa at Park Hyatt ต่อกันด้วยโปรแกรมนวด As You Like It Personalized Massage รับบริการทรีทเม้นต์เป็นระยะเวลา 90 นาที สัมผัสน้ำหนักมืออันนุ่มนวลของเธราพิสต์ผ่านศาสตร์การนวดกดจุด ค่อยๆ ไล่ไปตามมัดกล้ามเนื้อเพื่อลดความตึง และบรรเทาอาการปวดเมื่อยทั่วร่างกาย พร้อมกับใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจากปัญญ์ปุริ ทำให้จิตใจรู้สึกสงบและผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่

หากสนใจอยากลองเปิดประสบการณ์กับกิจกรรม Holiday Afternoon Haven สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

Festive Afternoon Tea เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 และ 15.00-17.00 พร้อมการแสดงดนตรีไวโอลินและแซ็กโซโฟน ให้บริการตั้งแต่วันนี้ถึง 26 ธันวาคม 2565 เท่านั้น ที่ ห้องอาหาร Living Room ชั้น 9 โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ สำรองที่นั่ง โทร. 02-011-7478 หรืออีเมล bkkph-festive@hyatt.com

PAÑPURI Organic Spa at Park Hyatt ชั้น 11 โรงแรม Park Hyatt Bangkok เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00- 22.00 สำรองทรีตเมนท์ โทร. 02-011-7462 หรืออีเมล panpuri.parkhyatt@panpuri.com

02-011-7462 หรืออีเมล เลือกช้อปเซ็ตของขวัญ PAÑPURI Flights of Fantasy: Gift Time ได้แล้ววันนี้ถึง 31 มกราคม 2566

