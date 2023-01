Vacation Blues คือ อะไร วิธีรับมือกับอาการหลังวันหยุดยาว

เทศกาลปีใหม่เพิ่งจบไป หลาย ๆ คนอาจจะได้พักผ่อน แล้วไปเที่ยวแบบยาว ๆ มา เคยเป็นไหม? กลับจากทริปเที่ยววันหยุด ที่แสนสนุกทีไร มักจะรู้สึกเศร้าทุกที หรือบางครั้ง เมื่อนึกว่าจะต้องกลับไปทำงาน ก็รู้สึกหดหู่ขึ้นมา อย่างบอกไม่ถูก อาการเหล่านี้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่นี่คือสัญญาณ ของโรคทางใจชนิดหนึ่ง นั่นเอง Vacation Blues คือ อะไร วันนี้ Lifestyle Asia มีคำตอบมาบอกทุกคน พร้อมกับวิธีหลีกเลี่ยง ไม่ให้เกิดขึ้น

Vacation Blues คือ

Vacation Blues คืออะไร?

Post-vacation Blues หรือ Post-holiday Blues คือภาวะอารมณ์ หรือความรู้เศร้า ที่เกิดขึ้นหลังจากวันหยุดพักผ่อน เนื่องจากในช่วงที่หยุดพักผ่อนนั้น เราได้ใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับให้เต็มที่ พักผ่อน เที่ยวเล่น ค้นหาประสบการณ์ใหม่ สนุกสุดเหวี่ยงกับคนที่เรารัก เมื่อความสุข และสนุกเหล่านั้นสิ้นสุดลง ก็อาจเกิดความรู้สึกเศร้าตามมา นอกจากนี้ ยังมีอาการอื่นที่ตามอีกด้วย เช่น นอนไม่หลับ วิตกกังวล รู้สึกเหนื่อย เนือย อารมณ์แปรปรวน ไม่มีสมาธิ

โดยอาการนี้จะเกิดขึ้น 2-3 วัน หลังจากผ่านวันหยุดมาแล้ว หลังจากนั้น คุณก็จะสามารถปรับตัว เข้าสู่ชีวิตประจำวันตามปกติได้ และอาการเหล่านี้ก็จะหายไปเอง หากอาการเหล่านี้ ยังเกิดขึ้นเกิน 2-3 วัน หรืออาจจะเกิดขึ้นนานเป็นเดือน อาจจะถึงเวลา ที่คุณต้องกลับมานั่งทบทวนจิตใจ และทบทวนสภาพการทำงานของตัวเอง ว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการเหล่านี้หรือไม่ เพราะหากทิ้งไว้นาน ๆ อาจทำให้เกิดอาการซึมเศร้าได้

งานคือสาเหตุหลักของความเศร้า

จากผลสำรวจพบว่า 87 % ของผู้มีภาวะเศร้า หลังวันหยุดยาว รู้สึกวิตกกังวล เมื่อต้องกลับไปทำงาน จากสาเหตุดังต่อไปนี้

เครียดที่ต้องกลับสู่กิจวัตรประจำวัน 37%

เครียดเมื่อคิดถึงงานที่ค้างอยู่ 31%

เครียดเมื่อนึกถึงสภาพแวดล้อม การทำงานที่วุ่นวาย 27%

เครียดเมื่อนึกถึงปริมาณอีเมลล์ ที่ยังไม่ได้อ่าน 26%

แสดงให้เห็นว่า สาเหตุหลัก ที่ทำให้รู้สึกเศร้า หลังจากวันหยุดคือ “งาน” และภาระที่เราต้องรับผิดนั่นเอง

คุณสามารถป้องกัน ปัญหางานล้นมือ ที่จะตามมาหลังวันหยุด จนทำให้คุณรู้สึกวิตกกังวล เครียด และเศร้าตามมาได้ ด้วยการวางแผนงานอย่างละเอียด ก่อนวันหยุดยาว ทำงานต่าง ๆ ให้เสร็จตามกำหนด คิดแผนในการแจ้งลูกค้า แจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง และตอบอีเมลเอาไว้ล่วงหน้า หากไม่สามารถรับมือ ด้วยตัวคนเดียว ควรปรึกษาเพื่อนร่วมงาน หรือเจ้านาย เพื่อร่วมกันหาทางออก ทำงานแต่พอดี อย่าหักโหมทำงานหนักเกินไป จนยากที่จะรับไหว ให้ความสำคัญ กับการดูแลตัวเอง เตรียมตัวเอง ทั้งร่างกาย และจิตใจให้พร้อม ก่อนวันหยุดเพื่อให้มีวันหยุดที่ยอดเยี่ยม และเต็มไปด้วยความสุข

โรค Vacation Blue นี้ มีคนออกอาการกันมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤติโควิด และต้องทำงานที่บ้าน การอยู่ติดบ้านเป็นเวลานาน ๆ ไม่ได้ออกไปไหน เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย จนสามารถออกไปเที่ยวได้ แล้วเมื่อกลับมาทำงาน อาจจะทำให้เกิดอาการมากกว่าปกติได้ เพราะ work-life balance ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไม่ได้ปกติเท่าไหร่ ดังนั้น การได้ออกไปเที่ยวในช่วงหยุดยาวที่ผ่านมา หลาย ๆ คนอาจจะรู้สึกดีมากขึ้นกว่าเดิม แต่ในขณะเดียวกัน หากต้องกลับมาทำงาน ก็ทำให้รู้สึกเศร้ามากกว่าเดิมได้ หากใครเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดี อย่าลืมหาใครคุยด้วย หรือไปปรึกษาแพทย์กันนะ อย่าปล่อยทิ้งไว้ให้อาการหนักหนากว่าเดิม

Lifestyle Asia ขอสนับสนุนให้ทุกคน หันมาดูแลสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตใจ ให้แข็งแรงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารที่เป็นประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ และจัดการกับความเครียด เพื่อให้ทุก ๆ ท่านมีสุขภาพดี ๆ กันทุกคน

