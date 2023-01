Depression คือ อะไร? มาดู 10 วิธีพัฒนาจิตใจไม่ให้เป็น depression

Depression คือ ภาวะซึมเศร้า ที่อาจเกิดจากการคิดคาดการณ์ล่วงหน้ามากเกินไป หรือการพบเจอกับการสูญเสีย หรือความเศร้าที่มากเกินไป กินระยะเวลานานเกินไป จนทำให้รู้สึกไม่มีค่า รู้สึกไม่ดีต่อตัวเอง โดยภาวะซึมเศร้า เป็นอีกหนึ่งภาวะที่เจอได้บ่อยมากขึ้นในยุคปัจจุบัน งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า คนที่มีภาวะซึมเศร้า มักมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการหาแรงจูงใจในการออกไปทำงาน ไปเที่ยวกับเพื่อน หรือแม้แต่การทำเรื่องเล็ก ๆ อย่าง ทำความสะอาดบ้าน เป็นต้น

หลังจากทราบกันแล้วว่า Depression คือ อะไร วันนี้ Lifestyle Asia จะพาทุกคนมาดู 10 วิธีพัฒนาจิตใจ เพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้า ที่ได้แนวความคิดมาจาก ดร. Joseph Luciani นักจิตวิทยาในนิวยอร์กซิตี้ ผู้เขียน Self-Coaching: The Powerful Program to Beat Anxiety and Depression

หลีกเลี่ยงการทำให้ภาวะซึมเศร้าเติบโตโดยไม่รู้ตัว

ภาวะซึมเศร้าจะเติบโตได้จากความสงสัย ความกลัว และความคิดด้านลบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะยิ่งกระตุ้นให้เกิดภาวะซึมเศร้ามากขึ้น เราควรฝึกความคิดของตนเองให้รู้ทันความคิดเชิงลบของตนเองให้มากที่สุด เพื่อที่คุณจะได้แทนที่ความคิดเหล่านั้น ด้วยความคิดเชิงบวก และเป็นจริงมากขึ้น

จดจ่ออยู่กับสิ่งที่คุณกำลังทำ

ภาวะซึมเศร้าทำให้คุณหมกมุ่นอยู่กับความคิดของตัวเอง ฉะนั้น เพื่อที่จะตอบโต้กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น เมื่อคุณทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ ให้มุ่งความคิดไปที่โลกภายนอก ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณล้างจาน ให้สัมผัสน้ำที่มือ และฟังเสียงผ้าเช็ดจาน ถูจาน ซึ่งจะสอดคล้องกับที่ ดร. Luciani ได้บอกไว้ว่า “การจดจ่อกับโลกภายนอก กำลังทำให้คุณปล่อยวางสิ่งที่เรียกว่า ‘วงล้อเจอร์บิล‘ ที่มันกำลังปั่นความคิดซึมเศร้าของคุณอยู่”

อยู่กับปัจจุบัน

การเสียใจกับเหตุการณ์ในอดีต หรือการจมปลักกับความท้าทายที่ไม่รู้จักในอนาคต สามารถทำให้คุณเป็นซึมเศร้าได้เช่นกัน นิสัยทั้งสองอย่างอาจทำให้คุณละเลยสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเอาเสียเลย หลังจากนี้ไป อยากให้ทุกคนได้สังเกตแสงแดดที่ส่องเข้ามาหลังเปิดผ้าม่านในตอนเช้า อย่าเพิ่งกังวลเกี่ยวกับงานหรือด้านอื่น ๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้นเลย

ตอบโต้ภาวะซึมเศร้าด้วยการออกกำลังกาย

ตามศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) การออกกำลังกายเป็นประจำสามารถทำให้คุณมีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้าน้อยลง โดยการออกกำลังกาย 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 30-60 นาทีต่อครั้ง ก่อให้ประโยชน์ต่อสุขภาพจิตได้ เพราะการออกกำลังกายเป็นวิธีที่ดีในการ “ออกจากความคิดในหัว” และจดจ่อกับความรู้สึกชั่วขณะ เช่น การหายใจ และการเคลื่อนไหว เป็นต้น

จงดีใจกับความสำเร็จ แม้เพียงเล็กน้อย

ความสำเร็จ เป็นสิ่งที่หอมหวานเสมอ อย่างไรก็ตามหลาย ๆ คนอาจจะมองว่าความสำเร็จเล็ก ๆ น้อย ๆ นั้นเป็นเรื่องที่ไร้สาระ ทำให้เพิกเฉยต่อสิ่งเหล่านี้ ทำให้พวกเขาเหล่านี้โฟกัสไปที่ความท้าทายที่ใหญ่ และอาจจะสร้างความกดดันให้กับพวกเขาได้อย่างมาก จนบางครั้งพวกเขาไม่อาจสัมผัสได้ถึงความสุขของสำเร็จ แต่คอยวิตกกังวล หรือซึมเศร้ากับความสำเร็จที่ยังไขว่คว้ามาไม่ได้ ฉะนั้นบางทีการหันกลับมายินดีกับเรื่องเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันก็น่าจะมีความสุขไม่น้อยเช่นกัน

อย่าอยู่ว่าง ๆ หาอะไรทำเรื่อย ๆ

พยายามทำตัวให้กระฉับกระเฉง แม้ว่านั่นจะเป็นเพียงการทำกิจกรรมง่าย ๆ เช่น การลุกออกไปเดินเล่นข้างนอก ก็ทำให้คุณหลุดพ้นจากความเฉื่อยของการนั่งอยู่ที่บ้านได้ โดย ดร. Luciani บอกไว้ว่า “ความสำเร็จที่เรียบง่าย เริ่มสร้างความมั่นใจ และความสำเร็จเล็ก ๆ ก็คือจุดเริ่มต้นที่สวยงาม”

รักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

เมื่อผู้คนรู้สึกหดหู่ใจ พวกเขามักจะรู้สึกโดดเดี่ยว และตัดขาดจากเพื่อน และครอบครัว การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมควรเป็นส่วนหนึ่งที่คุณห้ามละเลย ไม่ว่าคุณจะรู้สึกหดหู่แค่ไหนก็ตาม เพราะคนที่คุณรักยังสามารถให้การสนับสนุน และให้กำลังใจได้อีกด้วย

หลีกเลี่ยงความสมบูรณ์แบบเกินไป

คนที่เป็นโรคซึมเศร้ามักรู้สึกราวกับว่า การกระทำของตนต้องสมบูรณ์แบบ มิฉะนั้น หากมีข้อผิดพลาดแม้เสี้ยวเดียว พวกเขาจะกลายเป็นคนล้มเหลวทันที สิ่งนี้ไม่เพียงขัดขวางพวกเขาจากการเริ่มต้นอะไรใหม่ ๆ แต่ยังส่งเสริมให้เกิดภาวะซึมเศร้าอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ฉะนั้น “ความไม่สมบูรณ์แบบไม่ฆ่าเรา แต่ความสมบูรณ์แบบเกินไปต่างหากที่ฆ่าเรา”

เลิกอ่านข้อความบ้าง

อาการทั่วไปของภาวะซึมเศร้า คือมีสมาธิลำบาก หากตลอดวันของคุณมีอีเมล โทรศัพท์ หรือข้อความหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสาย จนรบกวนความคิดของคุณ คุณอาจถูกเบี่ยงเบนความสนใจจากงานที่สำคัญกว่า ที่คุณต้องทำให้สำเร็จ ฉะนั้นคุณควรจัดสรรสิ่งเหล่านี้รอบตัวให้ดี

พึ่งพาคนอื่นได้นะ

แม้ว่าคุณต้องการที่จะกระฉับกระเฉง เมื่อคุณมีภาวะซึมเศร้า แต่การมีอะไรให้ทำมากเกินไป ในบางครั้ง อาจทำให้คุณรู้สึกหนักใจได้ หากเป็นไปได้ คุณสามารถขอให้เพื่อนร่วมงานหรือสมาชิกในครอบครัวช่วยทำงานบางอย่างหากคุณมีงานมากเกินไป ตัวอย่างเช่น ขอให้คนรักของคุณช่วยทำงานบ้านบ้าง หรือขอคำแนะนำจากเจ้านายของคุณ เกี่ยวกับวิธีจัดการโปรเจกต์ขนาดใหญ่ในที่ทำงาน เป็นต้น

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟสไตล์คนเมือง ร้านอาหารเด็ดดัง แฟชั่นล่าสุด สุขภาพ และความงาม พร้อมกับ เรื่องราวทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ที่ Lifestyle Asia