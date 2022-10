LSA Digital Cover Vol. 005: Into The Spotlight

“สกาย-วงศ์รวี” แชร์ 5 ภาพยนตร์-แอนิเมชั่นเรื่องโปรดในดวงใจ

ตั้งแต่นีโม่ แฟนฉัน ไปจนถึงเจมส์ บอนด์ นี่คือภาพยนตร์ท็อป 5 ในใจของสกายที่ always bring back his good old memories!

Find out more