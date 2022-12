LSA Digital Cover Vol. 007: Top of The Pop

On the Cover: วิโอเลต วอเทียร์

Top of The Pop Meet Your Favorite Girl “วิโอเลต วอเทียร์” คัฟเวอร์สตาร์ประจำเดือนธันวาคมใน Lifestyle Asia Thailand ฉบับที่ 7 ศิลปินสายติสต์ผู้โชว์ตัวตนผ่านผลงานเพลงจำนวนมาก ทั้งแนวรักหวานซึ้ง ล่องลอยชวนฝัน ดาร์กไซด์สุดโหด และสนุกสนานเป็นตัวเอง เราชวนเธอคุยถึงผลงานล่าสุด ที่ชวนให้คนรักตัวเองมากขึ้นกับอัลบั้มใหม่ Your Girl ผลงานแห่งความเป็นที่สุด ทั้งตัวตนและดนตรี