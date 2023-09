LSA Digital Cover Vol. 013: Women with Talents

On the Cover: บีบี-เอกนรี วชิรบรรจง

เปลือยความคิดของ “บีบี-เอกนรี วชิรบรรจง” โปรดิวเซอร์มาดเท่บนหน้าปกดิจิทัลประจำเดือนกันยายน 2566 ในโททัลลุคสุดเท่และนาฬิกา PREMIÈRE ÉDITION ORIGINALE จาก CHANEL มาอ่านเส้นทางการทำงานเป็นคนหลังกล้อง ความกดดันเมื่อต้องตกอยู่ในความคาดหวังของคนอื่น และการค้นหาตัวเองแบบที่เธอเล่าว่า “Live your life, that’s the reason you have a life”