Best Dress ในงาน Golden Globes 2024 ที่เราอยากพูดถึง

Jennifer Lawrence

วางภาพสาวชอบเล่าเรื่องตลกและเสียงหัวเราะไว้ก่อน เพราะ Jennifer Lawrence ยังอยู่ในช่วงสไตล์สาวแบบ Old Money ที่เธอเลือกแต่งมาสักพักแล้ว โดยในงานเธอสวมเป็นเดรสแขนถ่วงคอวีจาก Dior ในผ้ากำมะหยี่เฉดสีน้ำเงินเข้ม พร้อมด้วยแอ็กเซสเซอรี่ชิ้นเล็กจาก Tiffany & Co. ซึ่งเธอมาเพื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงจากภาพยนตร์รอมคอมสไตล์เกรดบีจากเรื่อง No Hard Feelings