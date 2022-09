BIFW2022 Special Report รีวิวแฟชั่นโชว์ Kloset คอลเล็กชั่นล่าสุดประจำวินเทอร์ 2022

ตั้งใจจัดงานปาร์ตี้ฉลอง 20 ปีให้กับ Kloset มลลิกา เรืองกฤตยา และ ณัฐ มั่งคั่ง แห่ง Kloset รู้ดีว่า แบรนด์เสื้อสาวน้อยงานคราฟท์ในวันนั้น จะ Born this way เติบโตไปเป็นสาวสวยเปรี้ยวซ่าในวันนี้ได้อย่างไร มานิต มณีพันธกุล รายงาน

“เราไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นแบรนด์เสื้อคนแก่” ด้วยประโยคบอกเล่าง่ายๆ เพียงประโยคเดียว นำพาให้ทุกอย่างในวันนี้ของ Kloset เป็นไปเพื่อหนีคำว่า แก่ (ที่ไปๆ มาๆ ก็อายุครบ 2 ทศวรรษเข้าให้แล้ว) นับจากที่เริ่มก่อตั้งแบรนด์ที่สยามสแควร์ ด้วยการผูกติดงานคราฟท์ ที่มาพร้อมกับดีเทลประดับบนตัวชุดร้อยเรียงเพื่อเล่าเรื่องชวนฝันด้วยลายพิมพ์ผ้าอันเป็นเอกลักษณ์ ผลักดันให้เทรนด์แฟชั่นแนวแฟนตาซี-เฟมินีน กลายมาเป็นเทรนด์หลักของแฟชั่นไทยหลังยุค Y2K เคียงคู่กับแบรนด์ไทยเพื่อนร่วมรุ่นในเวลานั้น (จนก่อกำเนิดความคลั่งไคล้เพื่อต่อคิวซื้อผ้าพันคอพิมพ์ลายกันมาแล้ว How is nostalgia!?) เอาล่ะ นั่นคือ วันวานอันหวานอยู่ของแบรนด์

แต่ จงลืมเรื่องเล่าข้างต้นทิ้งไปให้หมด! เพราะสิ่งที่คุณได้เห็นกันไปกว่า 60 ลุคในโชว์ Born This Way นี้ คือ ภาพใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานอันล้นเหลือจากทีมดีไซน์รุ่นใหม่ของแบรนด์ ที่เล็ก และแก้ม Kloset การันตีกับ LSA Thai ว่า เพียงคุณเปิดใจ ก็จะพบว่า การแวดล้อมไปด้วยเด็ก Gen Z นำมาซึ่งแรงบันดาลใจดีๆ ที่ช่วยให้ทั้งสองยังคงมีไอเดียใหม่ๆ มาใช้ผสมเข้ากับ DNA หลักของแบรนด์ได้อย่างน่าสนใจ

เปิดโชว์ด้วยลุคใหม่ของ ผู้ชายในแบบ Kloset ว่าเซอร์ไพรซ์แล้ว ลุคต่อมาตลอดทั้งโชว์คุณจะยิ่งพบว่า ภาพของกรันจ์ ร็อก พังค์ แบบ 80s-90s พ่วงด้วยแอตติจูดแบบฮิปปี้ 70s ไล่เรียงมาจนถึง millenial y2k และสปอร์ตแวร์สตรีทลุค ถูกปั่นรวมและยีฟูออกมาเป็นลุคดำล้วน แมทช์กับเชิ้ตขาว เล่นกับความมากและน้อยในระดับที่ต่างกัน บ้างที่สไตลิ่ง บ้างที่ชิ้นงานสวมใส่ ก่อนจะนำเอาลุคหวานภาพจำของแบรนด์มาใช้กับลายพิมพ์ดอกไม้สีม่วง ชมพู เหลือง ฟ้า ซ่อนงานคราฟท์บนดีเทลประดับบนวัตถุดิบชั้นดีที่ยังมาเต็มเช่นเคย แต่ทวิสต์มันด้วยการปรับมุมมองเพิ่มมุมใหม่ด้วยโครงเสื้อสั้นยาวหลวมคับรัดรูป และสไตลิ่งจัดจ้านเข้าสมัยแบบไม่มีการประนีประนอมกับทุกความคุ้นชินใดๆ

และถ้ามันยังไม่มากพอ เพลงแร็ปฮิปฮอปจาก @gunner.network ด้วยการแปลงเนื้อร้องเป็นพิเศษใส่อารมณ์กวนซ่าท้าทุกคนในเต้นท์ให้โยกตามกันอย่างไม่เหลือมาดของสาวหวานคนเก่า ซึ่งเร่งเร้าให้ทั้งผู้ชมคนดู ตลอดทั้งนายแบบนางแบบ ไม่ว่าจะลุคไหน เพศใด วัยอะไร ถูกลบเลือนด้วยคำว่า สนุก จนเราไม่ได้สนใจว่า นี่คือ แบรนด์เสื้อผู้หญิงที่ขึ้นชื่อในเรื่องความเฟมินีนขั้นสุด หากแต่ในวันนี้ มันคือ แบรนด์เสื้อโดยดีไซเนอร์หัวสมัยใหม่ ผู้ไม่ยอมแพ้ต่อกาลเวลา (ที่แลกมาด้วยการออกกำลังกายและการคิดบวกด้วยใจที่เปิดกว้าง!) และยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ดีที่สุดในชีวิตการทำงานตลอด 20 ปีของเขาและเธอ โดยไม่ต้องเสียเวลามองย้อนหลัง แต่พุ่งไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจที่สะใจทั้งคนทำ คนดู และคนใส่ มาถึงขั้นนี้แล้ว อะไรคือคำว่า แก่ Kloset ไม่ขอรู้จัก! Welcome to the edge of Klory! ติดตามคอลเล็กชั่นเพิ่มเติมได้ที่นี่

เรื่องโดย: Manit Maneephantakun

